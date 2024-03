“หมอจอย” ผู้ปลุกปั้นสมุนไพรไทยสู่ 1 ใน 9 นักธุรกิจหญิงต้นแบบขับเคลื่อน SHEconomy

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ มาจาก หมอมองเห็นว่า เทคโนโลยีด้านการแพทย์และยาจะพัฒนาทันสมัยขึ้นเพียงใด แต่จำนวนผู้ป่วยกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลดลงเลย รวมไปถึงเมื่อมารักษาก็มักจะมีโรคและผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาแผนปัจจุบันดังนั้นหมอจอยจึงตัดสินใจกลับมาลองศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรของไทยเรา และเกิดความชอบและตัดสินใจศึกษาต่อจนจบ 2 หลักสูตรคือ เภสัชกรแผนไทย และ เวชกรรมไทย(แพทย์แผนไทย) เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาใช้อย่างถูกต้อง และเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ เช่น เพจ “ หมอจอย – goodganic “ จนมีผู้ติดตามเกือบ 100,000 คนแล้วเล่าว่า ส่วนหนึ่งของการทำงานที่ส่งให้ตัวหมอเองได้รับรางวัลในหลายครั้ง มาจาก ความตั้งใจของหมอที่จะทำให้คนไทย และ ต่างชาติ มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย ลดการนำเข้ายาจากต่างชาติ ช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้อย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างให้ SME รายเล็กๆได้เดินตามเพื่อไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ แล้วร่วมกันยกระดับคุณภาพ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากสมุนไพรของไทยเรา และยกระดับรายได้ SME ไทยให้ดียิ่งๆขึ้นไปอย่างต่อเนื่องประกอบไปด้วย รางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับประเทศ Prime Minister Herbal Awards ( PMHA ) กระทรวงสาธารณสุข ปี 2017 รางวัล SMEs Start Up Award 2017 จัดโดยสสว รางวัล 7eleven SMEs ไทยยั่งยืน ปี 2561 ประเภท SME ส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน รางวัลสมุนไพรคุณภาพ Premium Herbal Products โดยกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 รางวัล BEST OF TRUSTED BRAND AWARD จากรายการ อายุน้อย 100 ล้าน ปี 2564 รางวัล สุดยอดนักการค้าอัจฉริยะออนไลน์ Smart Trader Online ปี 2565 โดย DBD รางวัล Bangkok Brand 2023 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 WE RISE Together Accerlerator Pitching Dayหมอจอย เล่าว่า บริษัท กู๊ดแกนิค มีเชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ ยาสมุนไพร โดยที่ตนเองได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมกับให้ความรู้ในช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับBrandกู้ดแกนิคมา อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการทำตลาด ปัจจุบันมีวางจำหน่ายใน Mคือ การพัฒนายา ที่ตอบโจทย์อาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น และแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะ เช่น ยาแก้ภูมิแพ้ ผื่นคัน ลมพิษ ซึ่งยาสมุนไพรของเรากินแล้วไม่ง่วงซึม นอกจากนี้ ยาชนิดอื่นๆ เช่น ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ปวดเมื่อย คลายเส้น ข้อดีของยาสมุนไพรของเรา คือเมื่อกินแล้วจะไม่แสบกระเพาะ ไม่สะสมในตับ ไต ภายใต้แบรนด์ จิวะเฮิร์บนอกจากกลุ่มยาสมุนไพร ทางบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันกู๊ดแกนิคพลัส ที่สามารถแปรงฟันจริงและแปรงล้างฟันปลอมได้ ในหลอดเดียวกัน และช่วยแก้อาการ ร้อนใน แผลในปาก กลิ่นปากแรง ได้ดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัท ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนพิเศษ สามารถวางขายได้ในร้านค้าทั่วไทยอย่างถูกต้อง