(ชมคลิป) แจ้งเกิดสำเร็จ Flinkone ธุรกิจลิฟท์บ้านฝีมือสตาร์ทอัปไทย บ้านไหนก็ติดตั้งได้แถมประหยัดไฟ

ในอดีต หากกล่าวถึงการติดตั้งลิฟต์ในบ้านพักอาศัย คงจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูง และต้องเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ด้วยความสามารถของสตาร์ทอัพไทย บริษัท ฟลิ้งค์วัน จำกัด สร้างสรรค์นวัตกรรมลิฟต์บ้าน ในชื่อ “Ximplex” สะดวก ปลอดภัย ติดตั้งง่าย และที่สำคัญ ประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์ช่วยให้เข้าถึงการใช้งานลิฟต์บ้านได้ง่ายขึ้น รวมถึง สอดรับกับสังคมไทยเข้าสู่ยุค Elderly Society

ย้อนถึงแรงบันดาลใจ เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นที่มาอาศัยอยู่กับคุณป้า ในตึกแถว 3 ชั้น คุณป้ามีปัญหาสุขภาพ มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากที่ต้องเดินขึ้นลงบันไดทุกวันๆ ทำให้คิดอยากติดตั้งลิฟต์ในบ้าน แต่เมื่อหาข้อมูลพบว่า การติดตั้งลิฟต์บ้านในเวลานั้น เป็นเรื่องยากและใหญ่มาก ทั้งเรื่องราคาค่าลิฟต์ ค่าติดตั้ง ค่าไฟฟ้า รวมถึงต้องทุบและปรับปรุงโครงสร้างบ้านใหม่ทั้งหมด ทำให้เวลานั้น ไม่สามารถจะติดตั้งลิฟต์บ้านได้เนื่องจากสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรม ประกอบครอบครัวมีประสบการณ์ทำธุรกิจก่อสร้างมายาวนาน เมื่อจะสร้างธุรกิจของตัวเองคิดถึงการแก้ปัญหาลิฟต์บ้าน รวมถึงมองเทรนด์ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงรวบรวมทีมงานด้านวิศวกรและทีมช่างเดินหน้าวิจัยและพัฒนาลิฟต์บ้าน ด้วยอุดมการณ์ต้องการให้ลิฟต์บ้านเป็นเรื่องง่ายที่สุด ไม่ว่าบ้านไหน ๆ ก็ติดตั้งได้ลิฟต์บ้านของบริษัท ฟลิ้งค์วัน จำกัด ออกสู่ตลาดครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และพัฒนานวัตกรรมของตัวเองเรื่อยมา ปัจจุบัน รุ่นใหม่ชื่อจุดเด่นเป็นลิฟต์บ้านระบบ All In One Servo ขับเคลื่อนภายในตัวด้วยสลิง เป็นลิฟต์ขนาดเล็ก 80 x 90 ซม. รับน้ำหนักได้ประมาณ 200 กิโลกรัม ใช้เวลาติดตั้งเพียง 3 วัน ไม่ต้องมีปล่อง ไม่ต้องเจาะพื้นตอกเสาเข็ม สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารใหม่ หรือบ้านรีโนเวท อายุการใช้งานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ราคาพร้อมติดตั้งเริ่มต้น 2.5 แสนบาท ใช้ค่าไฟฟ้าเพียงครั้งละ 10 สตางค์ เท่านั้นปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไป นอกจากนั้น คือ โฮมออฟฟิศ โรงแรมขนาดเล็ก สถานพยาบาล รวมถึง กลุ่มสถาปนิกที่สั่งผลิตไปติดตั้งในงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้นในวงการผู้ผลิตลิฟต์ที่เจ้าตลาด คือ บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติ แต่ฟลิ้งค์วัน สตาร์ทอัพสัญชาติไทยแท้ สามารถแจ้งเกิดขึ้น และยืนหยัดอยู่ในตลาดได้สำเร็จ เจ้าของธุรกิจหนุ่มชี้ไปที่ปัจจัยสำคัญ การผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล การันตีความปลอดภัย ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ควบคู่กับมีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ดูแลใกล้ชิด สามารถซ่อมบำรุงรักษาได้รวดเร็ว ในขณะที่หากเป็นบริษัทต่างชาติ หากเกิดปัญหาขัดข้อง ต้องนำเข้าอะไหล่จากต่างประเทศ ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง แถมยังใช้เวลานานมากด้วยตลาดที่เติบโตต่อเนื่องโดยสาขาจตุจักร เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อลงทุนซื้อเครื่องจักร ช่วยขยายกำลังการผลิต รองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังสนับสนุนเพิ่มเติม ทั้งด้านปรึกษาธุรกิจ แนะนำจับคู่ธุรกิจ และส่งเสริมการตลาดระบุถึงแผนธุรกิจในอนาคตว่า จะนำไปขยายตลาดผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงลิฟต์บ้านได้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกเจ้าของธุรกิจหนุ่ม ทิ้งท้าย: 02-102-9258