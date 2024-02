SCENT AND SENSE นักออกแบบกลิ่นอาชีพมาแรง ยุคองค์กรหันมาสร้างกลิ่นเอกลักษณ์ให้ลูกค้าจดจำ

เล่าว่า SCENT AND SENSE เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่รับออกแบบปรุงกลิ่นหอม เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยกลิ่นให้กับ สถานประกอบการมาแล้วนับร้อยราย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมและสปาชื่อดังในเมืองไทย ได้ผ่านมือทีมนักปรุงที่มีความเชี่ยวชาญด้านออกแบบกลิ่นของเรา ซึ่งได้ออกแบบกลิ่นให้กับสถานประกอบการ โรงแรมและสปาทั้งนี้ บริษัทได้เปิดดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรม และเรียนรู้เทคนิคในการออกแบบและพัฒนากลิ่นที่มาร่วมทำงานกับ SCENT AND SENSE ซึ่งแต่ละปีทีมงานทั้งหมดจะทำการพัฒนากลิ่นน้ำหอมใหม่ ออกมาซึ่งการทำงานของทีมนักออกแบบและพัฒนากลิ่นของบริษัท ทุกๆ ปี บริษัทก็จะส่งไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ อย่างที่ ประเทศอังกฤษและ ฝรั่งเศส หลักคือการไปศึกษาเรื่องของวัตถุดิบใหม่นำมาใช้กับการออกแบบกลิ่นใหม่ๆให้กับลูกค้าเหมือนกับกลิ่นในสปา หรือ โรงแรม ด้วย ซึ่งลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกที่ต้องการนำไปทำแบรนด์สินค้าของตัวเอง ซึ่งไม่เฉพาะน้ำหอมทางบริษัทยังรับผลิต สบู่ แชมพู โลชั่น ถุงหอม ก้านหอมปรับอากาศ ฯลฯ ด้วย และฯลฯทั้งนี้ เริ่มมาจากการทำให้โรงแรม สปา รีสอร์ต ก่อน เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ กลิ่นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นสถานที่พักผ่อนจำเป็นจะมีกลิ่นที่ช่วยผ่อนคลาย และหลายครั้งลูกค้าประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาติดต่อจากกลิ่นที่ได้สัมผัส ดั้งนั้น นักออกแบบกลิ่นจะต้องการทำกลิ่นที่โดนใจแล้ว จำเป็นจะต้องออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถานที่นั่นๆ เพื่อให้ลูกค้าจดจำด้วย ส่วนลูกค้าองค์กร สำนักงาน มาจากที่รู้สึกประทับใจในกลิ่นโรงแรม สปา ก็เลยต้องการให้องค์กรของตัวเอง มีกลิ่นที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาติดต่อ เช่นเดียวกันสำหรับส่วนผสมที่นำมาใช้ในการออกแบบกลิ่น นั้น “คุณรุจิรา” เจ้าของ SCENT AND SENSE บอกว่า ตนเองได้เลือกใช้ส่วนผสมวัตถุดิบหลักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของวัตถุดิบในประเทศ ได้ทำงานร่วมกับทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรไทยในหลายจังหวัด ได้แก่โดยทางบริษัทได้มีการเข้าไปติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง ไม่ได้ซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง และที่บริษัทต้องเข้าไปดิวกับเกษตรกรโดยตรง เพราะเพราะต้องกลิ่นชัดเจน ดังนั้น วัตถุดิบยิ่งแก่ ยิ่งให้กลิ่นที่ชัดเจนการออกแบบกลิ่นไม่ได้แค่กลิ่นที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น แต่ของใช้ต่างๆ จะต้องมีกลิ่นไปในทิศทางเดียวกัน ทางบริษัทฯ จึงได้มีในส่วนของการผลิตอื่นๆ รองรับด้วย เช่นทางบริษัทรับผลิตให้หมด เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับการบริการครบวงจรโดย คุณเจ ทำงานวิจัยโรคระบาดในพื้นที่ภาคเหนือ ชาวเขาเผาอาข่า จังหวัดเชียงราย ส่วนคุณแบงค์ ทำงานเป็นตัวแทนจำหน่ายยา ดูแลพื้นที่ภาคเหนือเหมือนกัน ได้มาเจอกันอีกครั้ง และชักชวนกันมาทำน้ำหอม เพราะคุณเจ หลังจากขึ้นไปทำงานบนดอย พบว่าส่วนใหญ่จะมีแต่คนแก่ที่อยู่บ้าน หนุ่มสาวต้องออกไปทำงานต่างถิ่นหมด อยากให้หนุ่มสาวกลับมาอยู่บ้าน ถ้าสามารถรับซื้อสินค้าเกษตรของชาวบ้านได้ ก็จะช่วยหนุ่มสาว กลับมาทำการเกษตรที่เข้มแข็งมีรายได้ยั่งยืนได้หลังจากที่จริงจังการทำน้ำหอม ได้ออกแบบสินค้ามาตัวหนึ่ง สบู่ และผงสมุนไพร น้ำหอมเป็นตัวเสริมโดยคุณเจได้ไปเรียนเพิ่มเติมการเป็นนักปรุงกลิ่น จากประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส และได้ใบประกาศนียบัตรมาเป็น Perfumer หรือนักปรุงน้ำหอม“เวลาจะสร้างกลิ่นขึ้นมา เราเริ่มที่ตัวตนของแบรนด์ เน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โฟกัสที่ผู้บริโภคของแต่ละรายว่าเป็นใคร ซึ่งความหอมเหม็นของแต่ละทาร์เก็ตเป็นเรื่องเฉพาะมาก ๆเราเลยต้องโฟกัสไปที่ผู้บริโภคของแบรนด์นั้น แล้วเอาอินไซต์จากผู้บริโภคมารวมกับตัวตนของแบรนด์ที่จะถ่ายทอด วิธีนี้จะช่วยให้การสื่อสารและการออกสินค้าแม่นยำขึ้น ลดความเสี่ยงของลูกค้าไปในตัวด้วย”ท้ายสุดอาชีพนักออกแบบกลิ่น น่าจะเป็นหนึ่งอาชีพที่คิดว่าเป็นอาชีพใหม่ ที่น่าจะมาแรง เพราะกลิ่นมีส่วนช่วยในการบำบัดเรื่องความเครียดได้ และองค์กร สำนักงานใหญ่ หเพื่อสร้างความประทับใจลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร