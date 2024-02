(คลิป)“ศุภมาส” เร่ง 3 แผนดันไทยเป็น EV HUB ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ลด PM.2.5 ร้อยละ 30 ใน 5 ปี

พร้อมทั้งเป็นการสานต่อนโยบาย Carbon Neutrality เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นําของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง มีคำสั่งแต่งตั้งให้เพิ่มรัฐมนตรีกระทรวง อว. เข้าใน ‘บอร์ดอีวี’ ด้วยทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยายยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรี อว. ได้ประกาศเดินหน้าแผนพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศทันที เร่งดำเนินการใน 3 แผนงาน คือ ‘พัฒนากำลังคน เพิ่มสัดส่วนการใช้รถ EV และหนุนงบวิจัย EVทั้งระบบ’ ซึ่งกระทรวง อว. มั่นใจว่าแผนงานทั้ง 3 นี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็น EV HUB ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีกระทรวง อว. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น เนื่องจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และประธานบอร์ดอีวี เล็งเห็นว่ากระทรวง อว. เป็นกระทรวงสำคัญที่จะมาร่วมขับเคลื่อนโยบาย ในการผลักดันให้ประเทศเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญอันดับหนึ่งของภูมิภาค และ 10 อันดับแรกของโลกโดยมีเป้าหมายการผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 คิดเป็นกำลังการผลิตรถยนต์ประมาณ 725,000 คัน และรถจักรยานยนต์ประมาณ 675,000 คัน เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ได้มีการประกาศนโยบาย “อว. For EV” เพื่อผลักดันแผนงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้กระทรวง อว. 3 แผนงาน คืออาทิ การออกแบบ การผลิต การพัฒนาซอฟแวร์ และการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า สถานีบรรจุไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าหมายในการผลิตกำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 150,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยปี 2567 จะผลิตกำลังคนให้ได้ 5,000 คน มอบหมายให้ สภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนอาทิ สถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัด อว. เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของยานยนต์ที่ใช้งานของหน่วยงานภายในระยะเวลา 5 ปี และจัดทำระบบต้นแบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของกระทรวง อว. เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของ Green campus โดยมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นของกระทรวง อว.เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยปรับปรุงแผนด้าน ววน. ให้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้เป็น Flagships ที่สำคัญของกองทุนส่งเสริม ววน. และเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญ โดยมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยกล่าวว่า “การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า นั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากจะเปลี่ยนโดยนำเข้ามาทั้งคัน หรือนำเข้าบ้างส่วนและผลิตในประเทศบางส่วน และเพื่อไม่ให้เงินออกไปต่างประเทศทั้งหมด ดังนั้นสวทช.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมการผลิตในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ตามศักยภาพของเราเพื่อลดการนำเข้า“การเปลี่ยนอุตสาหกรรมเครื่องยนต์สันดาปเดิมให้ไปเป็นเครื่องยนต์EV เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องเข้าไปทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมที่มีในประเทศ ซึ่งสวทช. ก็จะมีหน่วยที่ทำเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยทางสวทช.มีมาตรฐานกลาง ที่สามารถปรับมาใช้กับการทำงานตรงนี้ได้ โดยได้มีการนำเข้ามาตรฐานเหล่านั้นมาเพื่อมาตรวจวัดอยู่แล้วเช่นกัน อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ สิ่งสำคัญ คือ การสร้างกำลังคน รองรับด้วย”กล่าวว่า สำหรับบทบาท สวทช. รับผิดชอบเรื่อง EV-Transformation ตามที่ได้รับนโยบายมาโดยเร่ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรมต. ศุภมาศ ให้เราเป็นหน่วยงานต้นแบบนำร่องโดยการทำงานต้องเริ่มจากการสำรวจว่ามีปริมาณการใช้เท่าไหร่ จะทำยังไงให้หน่วยงานปรับเปลี่ยน ซึ่งต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างในการผลักดันตรงนี้ เช่น การเชิญชวน โดยการจัดกิจกรรรม เพราะเราเชื่อว่าทุกคนอยากเปลี่ยนมาใช้รถที่ช่วยลดคาร์บอนอยู่แล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องของลดค่าใช้จ่าย เราจึงมีแผนที่จะทำงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยที่มีการใช้แพลตฟอร์มการลดคาร์บอน โดยการรวบรวมคาร์บอนแล้วส่งต่อไปเป็นคาร์บอนเครดิตจำหน่ายทั้งนี้ สวทช.เป็นหน่วยกลาง ในการทำงานครั้งนี้ เนื่องจากเราเป็นหน่วยงานด้านวิจัย มีนักวิจัย ที่สามารถซัพพร็อตการทำงานตรงนี้ ได้ โดยเราสามารถเขียนโปรแกรมและรวบรวมโปรแกรมได้ ซึ่งหน่วยงานที่มาร่วมขับเคลื่อนกับเรา 3 เดือน เราก็จะมีงบประมาณให้กับหน่วยงานนั้น เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนกับหน่วยงานของตนเองสำหรับกิจกรรม ที่ทำนอกเหนือ จากการสร้างรายได้จากการจำหน่ายเครดิตคาร์บอนแล้ว มีแผนงานอื่น เช่น การทำข้อเสนอทำแผน Transformation เทียบการใช้รถปกติกับรถ EV เหมือนการประกวดแผนธุรกิจ และผู้ชนะการประกวดได้เงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล เป็นต้น และนำข้อมูลที่ได้ตรงนี้ มาเป็น Back up ในการศึกษาปรับเปลี่ยน EV-Transformation ช่วยให้เราได้เห็น Dashboardที่เป็น Transformation ของการใช้รถยนต์ปกติเป็นรถไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงานด้วยกล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ภาคอุตสาหกรรม เชื่อมั่นว่า อว. สามารถที่จะตอบโจทย์ของผู้ประกอบการได้ สามารถมาทำงานร่วมกับ อว. ได้ ทั้งในด้านการพัฒนากำลังคน การกำหนดโจทย์วิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนภาคการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ขอให้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอีวี โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร การสร้างหลักสูตร การฝึกอบรม การจัดให้มีศูนย์ทดสอบ การวิจัยและพัฒนาทั้งนี้ รวมทั้งการทำงานร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนในการสร้างบุคลากร ส่วนหน่วยงานให้ทุน ขอให้ทำการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอีวีเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆในการพิจารณาทุนวิจัย และหน่วยงานอื่นในกระทรวง อว. หน่วยงานใดที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอีวี ขอให้สนับสนุนตามภารกิจและบทบาทของตนพร้อมพิจารณาปรับเปลี่ยนรถไอซีอีมาเป็นรถอีวี เพื่อให้กระทรวง อว. เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนผ่านมาสู่การใช้อีวี