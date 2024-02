Arincare ร่วม Zoom พัฒนา Telemedicine solutionผ่าน Zoom Technology ครั้งแรกในไทย ยกระดับสาธารณสุข

เปิดเผยว่า บริษัทได้จับมือกับพันธมิตรระดับโลก Zoom ผู้นำด้านเทคโนโลยี Video Communication จากประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนา Telemedicine solution สู่บริการ “MedCare Telehealth Powered by Zoom” ด้วยเทคโนโลยี Video Conference Platform ของ Zoom ยกระดับสาธารณสุขไทย ผ่านการสื่อสารบนระบบซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลก เพื่อให้บริการการแพทย์และเภสัชกรรมทางไกล หรือ Telemedicine / Telepharmacy โดยแพทย์และเภสัชกรจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก รวมถึงร้านขายยา เชื่อมการสื่อสารกับผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้นโรงพยาบาลเครือข่าย คลินิก จนไปถึงร้านขายยาขนาดเล็ก เชื่อมต่อได้กับทุกระบบ ด้วยเทคโนโลยีของ Zoom Platform ที่เป็นผู้นำด้าน Video Conference ลำดับต้น ๆ ของโลก โบริการ MedCare Telehealth Powered by Zoom เป็นการตอบรับเทรนด์ Telemedicine ที่มีมูลค่าตลาดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดโลกมีอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 17.2% (ข้อมูลจาก BIS Research) พร้อมกันนี้ คาดว่า Telemedicine ในประเทศไทยจะมีโอกาสเติบโตตามเทรนด์โลกได้เช่นกัน ด้วยศักยภาพการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยี 5G เทคโนโลยี Internet of things (IOTs), Artificial intelligence (AI), Big data เป็นต้น ที่จะช่วยหนุนศักยภาพ Telemedicine ในประเทศไทยมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการเพิ่มศักยภาพและการขยายขอบเขตในการให้บริการกล่าวว่า โดยความร่วมมือกับ Arincare พัฒนา Telemedicine solution สู่บริการ MedCare Telehealth Powered by Zoom นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ของการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Zoom Technology ร่วมพัฒนา และเป็นหนึ่งเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ Zoom ที่ต้องการร่วมมือกับพันธมิตรด้านการดูแลสุขภาพ แม้จะอยู่ห่างไกล เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างบุคลากรแพทย์ เข้าถึงการตรวจรักษาและวินิจฉัยจากแพทย์ผ่านออนไลน์แบบไร้รอยต่อ ปัจจุบัน Zoom Technology นับเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมการสื่อสารอยู่ในเกือบทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึง ด้านสุขภาพ หรือบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ Zoom มุ่งยกระดับในปัจจุบัน และอนาคตกล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลและคลินิกในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลที่ได้มีการนำ MedCare Telehealth solution ไปใช้บริการคนไข้ทางไกล ช่วยการบริหารจัดสรรเวลา ตารางนัดหมายผู้ป่วย การจัดสรรเวลาตรวจของแพทย์ให้สอดคล้องกับเวลาที่สะดวกของผู้ป่วย ทำให้การพบแพทย์เป็นเรื่องง่ายรวดเร็วและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ Telemedicine ของ Arincare เป็นระบบที่ใช้งานง่าย สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้ป่วย อีกทั้งสามารถเชื่อมกับระบบการทำงานของโรงพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อMedCare Telehealth Powered by Zoom ตอกย้ำด้านความปลอดภัย ให้ผู้ใช้บริการตั้งแต่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ตลอดจนโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิก สามารถมั่นใจ ด้านความปลอดภัยในข้อมูล ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล หรือประวัติการรักษา ภายใต้มาตรฐานการใช้และการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองของแต่ละบุคคล (Protected HealthInformation หรือ PHI) และความคุ้มครอง(Health Insurance Portability and Accountability Act : HIPAA) กฎหมาย มาตรฐานระดับสากลเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐอเมริกา (Health and Human Services: HHS) ได้ออกมาตรการด้านความเป็นส่วนตัว (HIPAA Privacy Rule)