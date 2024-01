LINE SHOPPING CONNECT อัปเดตทุกเรื่องการขายที่ร้านค้าออนไลน์ต้องรู้รับปี 2024

การลดราคาอาจไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีเสมอไป แต่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านประสบการณ์และการบริการที่ดี จะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ร้านค้าหลุดออกจากการแข่งขันด้านราคาและก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว โดยการสร้างความสัมพันธ์ต้องทำควบคู่กับการสร้างช่องทางการขายของตัวเอง เพื่อให้ผู้ขายมีข้อมูลมากและลึกพอที่จะทำความเข้าใจลูกค้า ซึ่ง LINE SHOPPING สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบวงจรตลอดการซื้อขายและสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งยังมีจุดเด่นในการต่อยอดการขายร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ LINE อาทิ การยิง LINE Ads การใช้ฟีเจอร์ LIVE รวมถึงการบรอดแคสต์บน LINE Official Accountหัวใจของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องเกิดจาก “Humanized Engagement” หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบมนุษย์บนพื้นฐานของการเป็นคนรู้ใจ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่าแค่เรื่องปัจจัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว LINE SHOPPING จึงสร้างสรรค์เครื่องมือและฟีเจอร์บนแนวคิด 3 ประการ ได้แก่• Ownership การเสริมอำนาจให้ร้านค้าเป็นเจ้าของช่องทางและฐานลูกค้าของตัวเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารและเข้าถึงลูกค้า ช่วยลดต้นทุนการปิดการขายให้ถูกลงการเสริมศักยภาพร้านค้าด้วยเครื่องมือ ฟีเจอร์ และการขนส่งที่สามารถเลือกใช้ได้ตามใจ ล่าสุด LINE SHOPPING ได้จับมือกับ 21 พันธมิตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการออเดอร์ให้ดียิ่งขึ้น โดยหนึ่งในนั้น คือ LINE MAN MESSENGER ผู้ช่วยอันดับหนึ่งของร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยบริการส่งของด่วนภายใน 1 วัน เพื่อตอบโจทย์เทรนด์นักช้อปที่ต้องการรับของแบบทันใจการเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ให้ร้านค้าใกล้ชิดลูกค้าได้มากกว่า ผ่านฟีเจอร์การขายอย่าง การออกออเดอร์ผ่านแชต, ไลฟ์บน LINE SHOPPING และการส่งของขวัญ• Sulwasoo สกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ ปิดทุกการขายด้วย Chat & Shop ทางแบรนด์จะมีแอดมินที่เป็นเหมือน Personal Shopper ในการแนะนำถามตอบข้อมูลสินค้า และอำนวยความสะดวกในการซื้อผ่านฟีเจอร์ออกออเดอร์ผ่านแชต เพื่อสรุปรวบรวมสินค้าให้ลูกค้าสามารถกดเช็คเอาท์ได้ง่ายขึ้น• SHU แบรนด์รองเท้าสัญชาติไทย กระตุ้นยอดขายด้วยการไลฟ์ ควบคู่กับการบรอดแคสต์และแจ้งเตือนลูกค้าผ่าน LINE OA โดยในระหว่างไลฟ์ทางแบรนด์จะเน้นโชว์และลองสวมใส่สินค้าตามเสียงของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ และกระตุ้นการซื้อสินค้าระหว่างไลฟ์ รวมทั้งลูกค้าที่พลาดการไลฟ์ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ ทำให้แบรนด์ SHU สามารถเพิ่มยอดขายหลังการไลฟ์ได้• KARMAKAMET ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ที่ขยายฐานลูกค้าด้วยฟีเจอร์ SEND GIFT โดยทางแบรนด์จะจัดเซตของขวัญตามช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือ การจัดเซตของขวัญตามกลุ่มราคาสินค้า ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อได้สะดวก และช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าหน้าใหม่ได้รู้จักและทดลองใช้สินค้าสำหรับแผนการพัฒนาฟีเจอร์ของ LINE SHOPPING ในปีนี้ มุ่งเน้นไปที่ 3 เรื่องหลัก ได้แก่• Checkout Link ฟีเจอร์ช่วยสรุปออเดอร์การซื้อ และแชร์เป็นลิงก์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านลิงก์ได้เลย ในขณะที่ร้านค้าก็ได้เก็บสะสมข้อมูลของลูกค้าไปในตัว ลดความยุ่งยากในการสะสมฐานลูกค้า และลดอัตราการ Drop off จากการสลับหน้าแชต• LINE SHOPPING Ads เสริมศักยภาพการโฆษณาให้ได้ Conversion Rate เพิ่มขึ้น และ Retargeting กลุ่มลูกค้าเดิมได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการ tracking พฤติกรรมลูกค้าที่ละเอียดขึ้น สามารถวัดผลและนำไปต่อยอดทางการตลาดได้• Logistic Connection ส่งข้อมูลการขนส่งให้ลูกอย่างอัตโนมัติหลังจากพิมพ์ใบปะหน้า ช่วยลดเวลาและขั้นตอนแบบเดิมบทสรุปสำหรับร้านค้าที่ต้องการทำการตลาดแบบ Humanization เพื่อมัดใจลูกค้า และต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืนLINE SHOPPING จะเป็นอีก 1 ปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยเสริมพลังให้ธุรกิจบน Social Commerce ด้วยเครื่องมือ Chat & Shop และ Chat Invoice link จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้การให้บริการลูกค้าแบบ Personalization และการขายแบบ Customization เป็นไปอย่างง่ายขึ้น เปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ให้ลูกค้าแบบไม่มีสะดุด ครบจบผ่าน MyShop ช่วยลดโอกาสสูญเสียยอดขาย จากการ Drop off• สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เกิดการซื้อซ้ำตามวิสัยทัศน์ของ LINE SHOPPING ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำการตลาดอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้การทำ Chat Commerce เข้มแข็งยิ่งขึ้น และช่วยสะสมฐานแฟนบน LINE Official Account ให้ลูกค้าเดิม กลับมาซื้อซ้ำ อีกทั้ง นำข้อมูลจาก Shopping Behavior ที่เกิดขึ้น นำไปทำ Retargeting และต่อยอดทางการตลาดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น• สร้างฐานลูกค้าประจำให้เติบโตLINE SHOPPING เสริมพลังการขายด้วยเครื่องมือการขายแบบ Social Commerce ที่ช่วย Advocate ให้ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถเติบโตผ่าน Network of friends และเสริมสร้าง Customer engagement ทำให้ลูกค้ายิ่ง ช้อปปิ้ง ยิ่งมีความสุข!ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ LINE SHOPPING มอบให้กับนักขายออนไลน์ทุกคน ตอบโจทย์คลอบคลุมในทุกมิติการซื้อขาย ช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจครบ จบ ในที่เดียว สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง• Website: LINE SHOPPING Seller https://lineshoppingseller.com• Facebook Page: LINE SHOPPING Seller https://www.facebook.com/lineshoppingseller• YouTube: LINE SHOPPING Seller https://www.youtube.com/@LINESHOPPINGSeller