ออฟ ณัฐกิตติ์ ชวินอัคราวัฒน์ จากธุรกิจร้านกาแฟ Specialty สู่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจคาเฟ่และร้านกาแฟครบวงจรที่สุด

“ออฟ ณัฐกิตติ์ ขวินอัคราวัฒน์ เล่าว่า เขาเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานประจำในบริษัทใหญ่ที่มั่นคง ก่อนผันชีวิตมาเปิดธุรกิจร้านกาแฟแนว Specialty Coffee ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วันนี้ เขาจะกลายมาเป็น “ที่ปรึกษาทางธุรกิจ” รวมถึงการออกแบบธุรกิจร้านค้า ให้กับธุรกิจชั้นนำหลายโครงการในประเทศไทย “ผม “ผมทำงานเป็นพนักงานอยู่ในบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มากว่า 10 ปี ในด้าน Opertion Gas Transmission ซึ่งเป็นช่วงที่มีกระแส พีทีทีโออาร์ (PTTOR) ที่เตรียมจะเข้า ตลาดหลักทรัพย์พอดี และนั่นก็ทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานในส่วนนี้ ทำให้เราเข้าใจว่าธุรกิจแนวราบในอนาคตเป็นอย่างไร”จากเดิมที่คิดอยากหารายได้เสริมจากการซื้อเฟรนไชส์กาแฟของบริษัทมาลองทำ แต่จากประสบการณ์ ความมั่นใจ และความหลงในการสร้างแบรนด์ จึงได้ศึกษา และฝึกฝนเรียนรู้มาอย่างมากมาย “เราอยากให้กาแฟของเรามีคาแรกเตอร์ที่แตกต่าง และมีความโด่ดเด่น มีเอกลักษณ์ตัวตนที่ชัดเจนมากกว่าที่เคยมี สิ่งนี้เองทำให้ผมตัดสินใจลาออกจากงานประจำ และมาเปิดร้านกาแฟอย่างจริงจังในที่สุด”สำหรับคำว่า “คาแรกเตอร์” ออฟ บอกความหมายว่า เริ่มตั้งแต่การออกแบบสถานที่ บรรยากาศ การต้อนรับ การนำเสนอ แก้วที่ใช้ กาแฟที่ใช้ การเสิร์ฟ การให้คุณค่ากับลูกค้า และรายละเอียดทุก ๆ อย่าง ทั้งหมดถูกเรียกว่า “คาแรกเตอร์”ออฟ เล่าด้วยว่า ในจังหวะที่สำคัญ หลังจากเปิดร้านกาแฟ ก็ตามมาด้วยกระแสความนิยมในการเข้าคาเฟ่ และร้านกาแฟอย่างแพร่หลายทันที หากยังจำกันได้ ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด ทุก ๆ วันศุกร์หรือก่อนวันหยุด เรามักได้ยินคำถามประจำกันทุกครั้งว่า “วันหยุดนี้จะไปคาเฟ่ไหน หรือไปหาร้านกาแฟอร่อยๆที่ไหนกันดี”ขณะเดียวกัน ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ของ ออฟ จึงทำให้รสชาติและคุณภาพของกาแฟ แต่ละแก้วที่มอบให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ายอมรับและกลายเป็นร้านกาแฟยอดนิยมได้ในระยะเวลาไม่นานนัก “บอกเลยว่า หากใครเคยไปชิมกาแฟที่ร้าน The Old School : Speciality Coffee ก็จะรู้ว่า เป็นร้านกาแฟมีรสชาติและคุณภาพไม่เป็นรองใคร”จากกระแสดังกล่าวทำให้คนนิยมเปิดธุรกิจคาเฟ่ กันอย่างแพร่หลายมากๆ ตั้งแต่กระแสร้านที่พีคสุดๆ ซึ่งร้าน The Old School ได้ถูกจัดขึ้นเป็นอันดับ 1 จาก 7,000 ร้านชากาแฟใน จ.นนทบุรี (Wongnai User Choice) และแม้ว่า ผ่านพ้นเลยช่วงสถานการณ์โควิดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาถึง 5 ปีแล้ว แต่ร้าน The Old School ของออฟ ก็เรียกว่า ยังคงยืนหนึ่งในเรื่องของการรักษาคุณภาพและรสชาติได้เป็นอย่างดี พร้อมได้รับรางวัล การันตีมาอย่างมากมาย“ปัจจุบันกระแสการการเปิดธุรกิจคาเฟ่ และร้านกาแฟจะเริ่มกลับมามากขึ้น แต่ผมก็ยังมองว่า ถึงแม้ว่าคุณจะไปเรียนชงกาแฟอย่างแอดว๊านซ์ที่สุดในสถาบันไหนมาแล้วก็ตาม แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่า องค์ประกอบของการทำธุรกิจคาเฟ่และร้านกาแฟมีอะไรบ้าง เพราะหลักสำคัญในการทำธุรกิจคาเฟ่และร้านกาแฟ แค่มีความรู้ด้านกาแฟยังไม่เพียงพอ ยังมีอะไรที่มากกว่านี้อีกมากที่เป็นส่วนสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ การออกแบบร้าน โต๊ เก้าอี้ แก้ว จาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ รวมถึงรูปแบบการให้บริการ การสร้างแบรนด์ การตลาด และอื่นๆอีกมากมาย ตามอัตลักษณ์และตัวตนของร้านที่ชัดเจน” นี่จึงเป็นที่มาของการมาเป็น “ที่ปรึกษาทางธุรกิจ” ของเขาในเวลาต่อมาออฟ เล่าว่า เขามีส่วนสำคัญในการออกแบบ ตกแต่ง รวมถึงการทำ Branding และทำการตลาด เพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงงานสถาปัตยกรรมสวย ๆ เช่น โครงการคาเฟ่ที่ดีที่สุด และใหญ่ที่สุดบนพื้นที่กว่า 600 ตร.ม. ใน จ.สระแก้ว รวมถึงงานด้านการออกแบบปรับรูปโฉมปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ ที่เตรียมเปิดให้บริการในช่วงกลางปีหน้า” งานนี้เรียกได้ว่า ออฟ ทุ่มสุดตัวกับการทำงาน เพราะอยากให้ จ.สระแก้ว กลายเป็นจังหวัดที่มีชีวิต และคึกคักกว่าที่เคยเป็นมา“นอกจากนี้ ยังมี Community Mall ขนาดใหญ่ถึง 8 ไร่ ใน จ.ระยอง ซึ่งคาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2567ด้วย ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ผมมองว่า มีโอกาสลุ้นสูงมากในการคว้ารางวัลด้านการออกแบบในระดับประเทศ” ออฟ กล่าว“การปลูกดอกไม้สวยๆ เดี๋ยวผีเสื้อบินมาเอง” เป็นอีกนิยามที่บอกความเป็นตัวตนของผู้ชายคนนี้ได้เป็นอย่างดี “หน้าที่ของผม คือทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุด เพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณมี Passion มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีรูปแบบ มีแผนการดำเนินงานที่ดีพอ ต่อไปจะเป็นสิ่งที่ได้ดั่งใจทุกประการ ทั้งชื่อเสียง และยอดขาย”อย่างไรก็ดี ออฟ ณัฐกิตติ์ ชวินอัคราวัฒน์ ผู้ซึ่งเข้าใจหัวอกของคนทำธุรกิจด้วยกัน ด้วยการนำบทเรียน และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาก่อนหน้า มาใช้ประโยชน์กับธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “อยากให้คนทำธุรกิจทุกคนไปรอด โด่งดัง มีลูกค้าที่น่ารัก มีอนาคตที่สดใส มียอดขายและกำไรที่งดงาม รวมถึงได้ทำตามความฝันให้กลายเป็นความจริงในที่สุด”