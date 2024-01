ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป รับมาตรฐาน ISCC PLUS ระดับชั้นนำของโลก ตอกย้ำขับเคลื่อนธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการด้านการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้“เกล็ดพลาสติก” คุณภาพสูง มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็นวัตถุดิบขั้นต้นนำป้อนให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล PET คุณภาพสูง อาทิ ผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ผู้ผลิตสายรัดพลาสติก ผู้ผลิตแผ่นฟิลม์พลาสติก ผู้ผลิตกล่องพลาสติก และกล่องรังไข่ โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ระดับสากล หรือ International Sustainability and Carbon Certification คือ การรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ISCC เป็นองค์กรอิสระ ควบคุมโดยสมาคม ISCC ดำเนินการรับรองด้วยระบบที่มีมาตรฐานระดับสูง ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนที่เข้มงวด และตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้ แสดงให้เห็นว่าพลาสติกรีไซเคิลของบริษัทมีกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม