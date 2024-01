CMMU สร้างบิสิเนสลีดเดอร์บริหารองค์กรยุคศก.ผันผวน ผ่านโมเดลปั้นผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่

กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะเติบโตอยู่ที่ระดับ 3% ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง CMMU จึงสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทันสมัย ปรับให้เข้ากับสถานการณ์โลกและบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ความยั่งยืน ตลอดจนมีแนวทางเฉพาะที่จะช่วยดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และมองเห็นโอกาสในธุรกิจที่จะก่อให้เกิดทั้งมูลค่า และคุณค่าจากกลยุทธ์ที่นำไปใช้รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กล่าวเพิ่มเติมว่า โมเดลการจัดการเรียนการสอนแบบ “Truly International” ที่เน้นการสร้างและกระตุ้น “มุมมอง” ของผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นสากลผ่านทั้งหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจครอบคลุมทั้งเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีการดึงผู้ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ และผู้ที่เคยร่วมงานกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในระดับโลกมาถ่ายทอดแนวทางการทำงานและการพัฒนาตนเองให้ได้ก้าวไปสู่โอกาสที่กว้างขึ้น โดยแนวทางการสอนแบบ Truly International ยังมีเป้าหมายที่จะยกระดับผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำด้วยคุณสมบัติดังนี้•เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด และมีชั้นเชิงในด้านวิธีคิดและการปฏิบัติแบบผู้ประกอบการ•เชื่อมโยง กลยุทธ์และแผนบริหารจัดการต่าง ๆ ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม•ชัดเจน ในด้านความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียน สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว“จุดเด่นของการเรียนที่เป็น truly international คือการเปิดกว้าง รับนักศึกษาและคณาจารย์จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆในการทำธุรกิจที่ไร้พรมแดนแล้ว ยังทำให้ได้เห็นมุมมองการทำธุรกิจที่หลากหลาย และได้เพิ่มคอนเนกชั่นแบบ Worldwide ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ และเป็นการเสริมสร้างทักษะทางภาษาสำหรับในปี 2567 CMMU ยังคงมีเป้าหมายที่จะนำความโดดเด่น truly international พัฒนา “ผู้เล่นยอดเยี่ยม” สร้างบุคลากรคุณภาพที่เป็น MVP คือ M – Modern (ทันสมัย) เป็นการก้าวทันทุกเทรนด์การบริหารอย่างต่อเนื่อง V – Versatile (เก่งรอบด้าน) มีความรอบรู้และทักษะที่หลากหลาย ทั้ง Soft skill และ Hard skill ที่จำเป็นในด้านการจัดการธุรกิจP – Professional (มืออาชีพ) ทุกคนจะได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล รู้ลึกและรู้จริงในสิ่งที่ทำ