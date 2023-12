Ergotrend ผู้นำเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพคว้ารางวัล “The Best Ergonomic Chair 2023” จากงาน Commart Awards

บริษัท เอ็มพี ซินเนอร์จี จำกัด (MP Synergy Co., Ltd.) ผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อแบรนด์ เออร์โกเทรน (Ergotrend) ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านสินค้าเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร โดยเฉพาะสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาและเดินหน้าผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่ช่วยสร้างพฤติกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า รางวัล The Best Ergonomic Chair 2023 ที่ได้รับ จึงเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีถึงความห่วงใยและความใส่ใจที่เรามอบให้ลูกค้าเสมอมา เพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพและสรีระร่างกายทุกส่วน ด้วยการนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสม ช่วยป้องกันอาการปวดหลัง รวมถึงโอกาสการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมที่จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวทั้งนี้ เราขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษามาตรฐาน คุณภาพ และทำตามปรัชญาหลักของแบรนด์คือ “Ergonomic เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” หรือ “Ergonomic for Better Life” แทนคำขอบคุณที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจและเลือกใช้สินค้าของเรา ผู้ที่สนใจสามารถเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.ergotrend.com และ Line : @ergotrend หรือทดลองสินค้าจริงได้ที่โชว์รูมทั้ง 16 สาขาและ Modern Trade ชั้นนำทั่วประเทศ