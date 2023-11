Beanhouse จากตัวแทนขายสินค้าเกษตรหันมาทำถั่วเขียวทอด ส่งขายกว่า 10 ประเทศ

เล่าว่า Beanhouseเริ่มธุรกิจเมื่อปี 2001 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขายสินค้าการเกษตรพืชผักผลไม้ ในปี 2015 จากการชอบทานช็อกโกแลต และถั่ว เกิดแนวคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์แบบที่เราชอบขึ้นมา จึงได้ลองผลิตสินค้าแม็คคาเดเมีย และอัลมอนด์เคลือบช็อคโกแลตภายใต้แบรนด์ Chocobeansโดยในเวลา 5ปี สามารถนำแบรนด์เข้าจำหน่ายใน After you , คาเฟ่ และอื่นๆ ต่อมาในปี 2020 มีแรงบันดาลใจทำแบรนด์ใหม่ ชื่อแบรนด์ Beanhouse คือการคัดสรรถั่วเขียวเมล็ดใหญ่จากเกษตรกร ทอดด้วยน้ำมันมะพร้าว แล้วนำมาปรุงรส เป็นรสชาติไทยที่เป็นที่นิยมสำหรับ จุดเด่น จุดขายของผลิตภัณฑ์ Beanhouse คือ สินค้าแนวสุขภาพ สินค้ามีความแปลกใหม่ในรสชาติ บรรจุภัณฑ์ใช้แพคเกจที่สะดวกต่อการพกพา สามารถทานเป็นอาหารหลักหรืออาหารว่าง และสินค้าได้รับมาตรฐาน อย. , GHPs , HACCP , HALAL ถั่วทอง Beanhouse เป็นสินค้าสามารถทานได้ ทุกเพศ ทุกวัย เพราะเรามีรสชาติให้เลือกถึง 6 รสชาติโดยปัจจุบัน มี ช่องทางการจำหน่ายหลายแห่ง ได้แก่ King Power ร้าน AT FIRST ห้างมาบุญครอง กรูเม่ ในเครือเดอะมอลล์ ร้าน Thai Town พัทยา ร้าน หนูจวบ หัวหิน และ ร้าน แดรี่โฮม รพ.วิมุต พหลโยธิน ส่วนช่องทางการจำหน่าย ออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ง Shopee LAZADA Facebook/BeanhouseTH และ เวบไซต์ www.beanhouse-th.comนอกจากนี้ ส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ สปปลาว พม่า กัมพูชา จีน บาห์เรน ดูไบ และเร็วๆนี้ มาเลเซียและอินเดีย ในประเทศจีน มีขายบน แพลตฟอร์มออนไลน์ ในต่างประเทศ ได้แก่ CAMAX (CHINA-ASEAN Mercantile Exchange) และมีตัวแทนจำหน่ายและคลังสินค้า อยู่ที่เมืองหนานนิง ตลอดจน มีวางจำหน่ายในศูนย์การค้า 5 แห่งในจีน เพื่อสินค้าจะได้ถึงลูกค้าได้ง่ายกล่าวถึง มุมมองการแข่งขันในตลาดนี้ ว่า เราต้องเข้าใจตลาด มองสินค้าให้ออกสินค้าเป็นกลุ่มไหน ควรวางให้ถูกที พฤติกรรมลูกค้า ที่เป็นลูกค้าเราจริง คือกลุ่มไหน แล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อทำการตลาดให้ตรงกับกลุ่ม ความแตกต่างสินค้าเรา มีความแตกต่างจากสินค้าถั่วอื่นๆ เช่นเรื่องการปรุง ทอดน้ำมันมะพร้าว มีหลากหลายรสชาติ มีแพคเกจจิ้งที่สวยงาม สะดวกในรับประทานสำหรับ ถั่วทอง Beanhouse เป็นสินค้าที่เข้าถึงได้ง่ายเพราะลูกค้าจะรู้จักกับถั่วทองอยู่แล้ว แต่จุดเด่นของเรา ถั่วทองเราทอดด้วยน้ำมันมะพร้าว ก็ทำให้สินค้าของเราได้รับความสนใจจากลูกค้ากลุ่มที่ดูแลสุขภาพ และความแปลกใหม่ของรสชาติ และมีแพ็คเกจที่พกพาสะดวกอีกด้วย ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ลูกค้าจะสะดุดตากับแพ็คเกจที่น่ารักทันสมัย จะซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝากในส่วนของผลประกอบการ ใน ปี 2565 ที่ผ่านมา เรามีรายได้กว่า 30 ล้านบาท เป้าหมายในปีนี้ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณ 8% จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการขายในประเทศ 60% และส่งออก 40%ทั้งนี้ อุปสรรคปัญหาในการทำธุรกิจที่ผ่านมา เรื่องของ ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ผันผวน (น้ำมันมะพร้าว) การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง สินค้าประเภทถั่ว ที่มีเจ้าใหญ่ ทำราคาไว้ไม่ค่อยดี ภาพสินค้า(ถั่วเขียว)ไม่ชัดในเรื่องการสื่อสารถึงลูกค้า เช่นไปต่างประเทศต้อง อธิบายเรื่องถั่วเขียว กระเทาะ