เส้นทางชีวิต 40 ปี “เล้ง” แห่งอาณาจักรฟาสซิโน่ เบอร์หนึ่งร้านขายยา จากร้านเล็กคูหาเดียว สู่อาณาจักรพันล้าน

ตนเกิดและเติบโตในครอบครัวคนจีน จ.นครสวรรค์ ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนัก พ่อแม่มีอาชีพค้าขาย รายได้ไม่เพียงพอ เพราะมีลูกมากถึง 11 คน ตนเป็นลูกชายคนโต ชีวิตวัยเด็กจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาจุนเจือครอบครัว ทั้งขายล็อตเตอรี่ เรียงเบอร์ ไอติม ฯลฯ และด้วยส่วนตัวมีความชอบเรื่องการค้าขาย พอเข้ามหาวิทยาลัยตัดสินใจเลือกเรียนเภสัช ด้วยมีความฝันอยากเปิดร้านขายยา จึงได้มุ่งมั่นและสอบเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมดังใจหลังจากจบการศึกษาปี 2519 คุณเล้ง ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อหางานทำ มีเงินติดตัวเพียง 320 บาท เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะขอจากครอบครัว มุ่งมั่นสมัครงานบริษัทยาข้ามชาติถึง 3 แห่ง และเพียรเฝ้าถามทุกวัน ว่าพิจารณาหรือยัง จะรับหรือไม่ นานวันเข้าทนไม่ไหวเงินในกระเป๋าเริ่มร่อยหรอ เลยขอคุยกับผู้จัดการ จะรับหรือไม่รับให้บอกมา จะได้ไม่ต้องรอ เพราะมีอีก 2 บริษัทที่สมัครไว้ และกำลังจะประกาศผลเช่นเดียวกันด้วยความกล้าและมุ่งมั่น ปรากฏว่าทั้ง 3 บริษัทตอบรับให้คุณเล้งเข้าทำงาน ซึ่งคุณเล้งได้เลือกบริษัทแรก และได้เริ่มต้นทำงานวันที่ 1 เมษายน 2519 เป็นดีเทลยา ขยันขันแข็ง ทำยอดทะลุเป้าเป็นประวัติการณ์จากการเดินสายพบปะลูกค้า จึงได้หารือกับเภสัชกรหญิงอรพินท์ หรือคุณตวง จบเภสัชจุฬาฯ และเป็นดีเทลยาเหมือนกัน ว่า เราควรจะเก็บเงินกันสักก้อน หาทำเลดี เพื่อเปิดร้านขายยา เมื่อเห็นพ้องต้องกัน จึงมุ่งมั่นสะสมเงิน จนทำงานครบ 7 ปี มีเงินเพียงพอที่จะเปิดร้านขายยาได้ จึงตระเวนหาทำเลดี ๆจนวันหนึ่งได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นที่ร้านอาซิ้ม หน้าโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้น รู้สึกชอบ ด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกต และช่างซักช่างถาม เลยลองถามอาซิ้มว่า แถวนี้มีบ้านให้เช่าไหม อาซิ้มบอกมีข้างร้าน เขากำลังจะเลิกกิจการ เราก็ดีใจ จึงได้เข้าเจรจาจนได้เป็นเจ้าของบ้านไม้สองชั้น หน้ากว้าง 3.5 เมตร ลึก 8 เมตรซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ “ร้านขายยาเภสัชสัมพันธ์” มีหุ้นส่วนสองคนคือ คุณเล้ง เภสัช มช. และคุณตวง เภสัช จุฬา เปิดร้านวันที่ 11 มีนาคม 2526 คุณเล้งให้เหตุผลที่เลือกวันที่ 11 เพราะตั้งใจจะเป็นร้านขายยาที่เป็นที่ 1 ทั้ง ค้าปลีก และค้าส่ง จากวันนั้นเรามีพนักงานแค่คนเดียว จนถึงวันนี้เรามีพนักงานกว่า 1,000 คน“จริง ๆ ผมต้องขอบคุณบริษัทยาที่ผมทำงานมา 7 ปี ทำให้เราเห็นตลาดยาในมุมกว้าง เพราะเราทำงานใน 5 เขต เท่ากับเราได้เห็นตลาดยาถึงครึ่งประเทศ ได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของร้านขายยาแต่ละแห่ง และนำมาปรับใช้กับร้านขายยาของเรา ซึ่งแม้ว่า “เภสัชสัมพันธ์” จะไม่ใช่ร้านยาร้านแรกในย่านโรงพยาบาลศิริราช แต่กิจการรุ่งเรืองมาก ด้วยจุดเด่นของเราคือ “บริการเหนือความคาดหมาย” ไม่ว่าคุณจะหายาอะไรไม่ได้จากที่ไหน เราสามารถหาให้ได้ ทำให้เราได้ลูกค้าประจำในลักษณะนี้เยอะมาก เพราะความใส่ใจของเรา เขาจึงประทับใจ” ภก.ไชยเสน กล่าวหลังจากเภสัชสัมพันธ์เปิดดำเนินการมาครบ 16 ปี (2526-2542) กิจการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนตกผลึกความคิดว่าควรจะเปิดเป็นแฟรนไชส์ เพราะยังไม่มีใครทำ เนื่องจากมีอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ทั้งการหาทำเล การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มาจำหน่ายในราคาต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่ง “คุณเล้ง” บอกว่าเราผ่านจุดนั้นมาหมดแล้ว ทุกครั้งที่เกิดปัญหา เราก็ต้องแก้ และมันทำให้เกิดการพัฒนา ดังนั้นเราจึงไม่กลัวโดยรายละเอียดของแฟรนไชส์ คือ ทำสัญญาณแฟรนไชส์ 10 ปี โดยมีค่า Franchise Licensing ประมาณ 1.5 ล้านบาท สิ่งที่ลูกค้าแฟรนไชส์จะได้รับคือ Service เช่น ระบบ, Software, สามารถใช้ชื่อแบรนด์ Fascino ซึ่งเราจะมีทีมพี่เลี้ยงช่วยเป็นที่ปรึกษา ทั้ง วิเคราะห์ทำเล, วางแผน ช่วยดูเรื่องการตกแต่งร้าน การลง POS Software มีStandard Format ให้ และส่วนลดในการซื้อสินค้าจากเรา เราจะบริหาร Supply Chain ให้ เรียกว่า All In One เท่ากับลูกค้าแฟรนไชส์จำทำหน้าที่ขายเพียงอย่างเดียว ส่วนสินค้ามีมากถึงเกือบ 20,000 SKU ครอบคลุมทุกความต้องการลูกค้าทั้งนี้ เภสัชกรที่ทำงานกับทางบริษัทมาครบ 3 ปี สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ โดยเราจะลดราคาให้ครึ่งหนึ่ง เพราะนโยบายของเรา คือต้องเป็นเภสัชเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของร้านได้ และถ้าเจ้าของร้านอยู่ร้านเอง เขาจะตั้งใจทำงาน ไม่ส่งผลเสียต่อแบรนด์ แฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคุณเล้ง เล่าว่า ในช่วงที่ขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ตนจึงไปปรึกษา “คุณวิศิษฎ์ เตชะเกษม” ซึ่งเป็นสถาปนิกและหมอดูฮวงจุ้ยชื่อดัง เรื่องชื่อ และโลโก้ที่จะนำมาใช้ ซึ่งแนะนำชื่อ “Fascino” มาจากคำว่า Fascination และยังช่วยออกแบบโลโก้ให้ด้วย โดยเอาเม็ดยาแคปซูลมาเรียงกันเป็นรูปตัว F พอดี จึงได้เปลี่ยนชื่อจากร้านเภสัชสัมพันธ์ มาเป็น Fascino (ฟาสซิโน่) ในปี พศ. 2542 ซึ่งนับเป็นสาขาแรก จากนั้นก็มาเปิดสาขาที่ 2 ในห้างโรบินสัน อนุสาวรีย์ชัย ถือเป็นร้านยาในห้างร้านแรก หลังจากนั้นก็ขยายสาขาไปเรื่อย ๆ จนวันนี้เรามี 100 กว่าสาขา มีพนักงาน 1,000 กว่าคนปัจจุบัน Fascino จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้ากว่า 10,000 รายการ ทั้งยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพจากเภสัชกรมืออาชีพ ฟาสซิโน่เป็นร้านขายยาที่มีจุดมุ่งหมายต้องการให้คนไทยสุขภาพดีขึ้นทั้งประเทศ และต้องการเป็น "Healthcare Destination จุดหมายของคนรักสุขภาพ”เหนือสิ่งอื่นใด คุณเล้ง ยังเปิดเผยถึง เคล็ดลับความสำเร็จ ตั้งแต่เป็นร้านขายยาเภสัชสัมพันธ์ มาจนถึง Fascino ว่า สิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติมาตลอด มีกฎเหล็กอยู่ 2 ข้อ ได้แก่ กฎข้อที่ 1 บริษัทที่ตอบแทนความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด คือบริษัทที่ประสบความสำเร็จ กฎข้อที่ 2 พนักงานที่รักและทุ่มเทให้บริษัทเท่านั้นจึงจะทำให้กฎข้อที่ 1 สำเร็จ ได้Fascino เป็นหนึ่งในธุรกิจครอบครัวส่งต่อกันได้แบบไร้ความขัดแย้งในครอบครัว เพราะคุณเล้งและคุณตวง ได้วางรากฐาน Fascino ไว้อย่างดี ปัจจุบันธุรกิจยาในประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึง 90,000-1แสนล้านบาท และเติบโตต่อเนื่องทุกปี ขณะที่สังคมไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ธุรกิจร้านขายยาเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะคนให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้ร้านขายยาเกิดผู้เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมาย Fascino เองก็ถึงเวลาปรับตัวมุ่งสู่โมเดลธุรกิจใหม่คุมีเมตตาและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ตัวอย่างของความที่เป็นคนจิตใจดี ที่คนทั่วไปได้เห็น คือ ครั้งเมื่อ “คุณเล้ง” ตกเป็นข่าวครึกโครมทั้งประเทศจนชาวเน็ตตั้งฉายา “ลุงขับเบนซ์ใจดี” กับกรณีที่มีคนขับรถมาเฉี่ยวชน แต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรกับคู่กรณี เป็นเครื่องยืนยันว่าการคิดบวก และแก้ปัญหาด้วยสติ จึงทำให้ Fascino ครองใจผู้บริโภคมาตลอด 40 ปีสำหรับหลักเกณฑ์ในการเลือกผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายในร้านขายยา Fascino “คุณเล้ง” บอกว่า เราคัดสรรอย่างดี เพราะเราต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้บริโภค อย่างล่าสุดเราได้นำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ คือ คินน์ นัตโตะ เข้ามาวางจำหน่ายในร้านขายยา Fascino ทุกสาขา ทั่วประเทศเพราะคินน์ นัตโตะ ที่มีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล, ลดไตรกลีเซอไรด์ บรรจุอยู่ในแคปซูลที่ทำจากข้าวโพด ถือเป็นโภชนเภสัชธรรมชาติ 100% ทั้งสารสกัดและแคปซูล และทำการทดสอบทางคลินิก Clinical Trial กับองค์กรชั้นนำระดับโลก อย่างไบโอ ไต้หวัน ประเทศไต้หวัน และร่วมการวิจัยกับทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินน์ เรด ยีสต์ ไรด์ พาวเดอร์ และนัตโตะ เฟอร์เมนต์เต็ด พาวเดอร์ ต่อระดับไขมันในเลือด และการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่น ๆ“ที่สำคัญความมุ่งมั่นของ คุณหลี ดร.ศิริพร อริยพุทธรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด หรือ หรือ KINN ที่มีแพชชั่นอย่างแรงกล้าว่า จะดูแลสุขภาพของประชาชน เพราะปัญหาคอเลสเตอรอลสูง จะนำมาซึ่งหลายโรคทั้ง ไขมัน-ความดัน-น้ำตาลสูง-โรคอ้วน ที่สูบเงินคนไทยนับแสนบาทต่อคนต่อปี ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่า เราเลือกไม่ผิด และได้บอกกับคุณหลีว่า เราจะไปด้วยกันทุกที่ เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกัน คือ ตอบโจทย์สุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ ที่ทำให้ Fascino เติบโตอย่างมั่นคงมาได้ถึง 40 ปี” คุณเล้ง กล่าวในที่สุด