บุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย AION เปิดโชว์รูมสาขาแรก ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ยกทัพรถยนต์รุ่น AION Y Plus บุกไทยและอาเซียนเต็มสูบ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 Harmony Auto (ประเทศไทย) ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ AION ได้เปิดตัวโชวร์รูม AION แห่งแรกที่บริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยมีนายเฟิง ชาง เก๋อ ประธานกรรมการบริษัท China Harmony Automobile Holdings Co., Ltd., นายหม่า ไห่หยาง ผู้จัดการ บริษัท GAC AION Thailand Sales Company นายเฉิง จุน เฉียง กรรมการบริหาร รองประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Harmony Automobile กลุ่มตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ชั้นนำของจีน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดโชว์รูมนายหม่า ไห่หยาง ผู้จัดการ บริษัท GAC AION Thailand Sales Company กล่าวว่า AION คือแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่อัจฉริยะที่กำลังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ระดับโลก และมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยรถยนต์รุ่น AION Y Plus ที่ AION เปิดตัวในประเทศไทยนั้น ยังเป็นแชมป์การขายรถ SUV พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ในจีนอีกด้วยโดย AION มุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งปัจจุบัน AION มีศูนย์จัดส่งจำนวน 27 แห่งในประเทศไทย และมุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการ การผลิต และการจัดจำหน่าย โดยทำงานร่วมกับคนไทยเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของทั้งอุตสาหกรรม และสังคม และช่วยให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนอีกด้วยการเปิดโชว์รูม AION แห่งแรกในฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถือเป็นทำเลทอง เนื่องจากเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และใหญ่เป็นอันดับ 21 ของโลก ประกอบกับรายล้อมไปด้วยทางหลวงและถนนสายหลักหลายสาย จึงทำให้ผู้บริโภคจากทุกมุมเมืองสามารถเดินทางเข้ามาใช้บริการได้เป็นจำนวนมาก เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายรถยนต์ และยังทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้เวลาในการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของ AION ได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่รถยนต์รุ่น AION Y Plus ที่เปิดตัวในประเทศไทย ก็กำลังได้รับความสนใจและสอบถามจากลูกค้าอย่างมากมาย และในโอกาสเปิดตัวโชว์รูม AION แห่งแรก AION ยังได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ดังนี้- รับประกันคุณภาพรถ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร- อุปกรณ์ไฟฟ้า (มอเตอร์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า) มีการรับประกัน 8 ปี หรือ 200,000 กม.- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. นาน 8 ปี- บริการจดเลขทะเบียนรถฟรี- ฟรีที่ชาร์จที่บ้าน และบริการติดตั้งฟรี- ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี- สินเชื่อรถยนต์อัตราดอกเบี้ยเพียง 1.88% หรือผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือนการเปิดโชว์รูม Harmony AION Future Park ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับ GAC AION และHarmony Automobile ในการสำรวจตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่จะวางรากฐานอันแข็งแกร่งสำหรับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในตลาดไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยผลักดันให้ Harmony Automobile สามารถขยายตลาดในต่างประเทศได้กว้างขึ้นอีกด้วย