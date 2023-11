Prysmian Group ผู้นำนวัตกรรมสายไฟ เปิดตัว Eco & Green Cable สายไฟเป็นมิตรกับธรรมชาติ รับฉลากเขียวรายแรกของไทย

Prysmian ประเทศไทย จับมือสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บริษัท แอฟริคัส จำกัด จัดงานสัมมนา GREEN future by Prysmian Group มุ่งหวังให้ทุกคนทุกฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของการปราศจากมลภาวะและสารพิษ ร่วมขับเคลื่อนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกคนอย่างกว้างขวาง พร้อมแนะนำนวัตกรรม Eco & Green Cable สายไฟสายสื่อสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนายสิริน ซีเล็กกีย่า ผูัอำนวยการด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ Prysmian Group เปิดเผยว่า ความต้องการที่เร่งด่วนในการพัฒนาเพื่อโลกสีเขียว มีความจำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อลดมลภาวะ สารพิษให้ได้มาก และรวดเร็วที่สุุด โดยการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุและกิจกรรมต่างๆที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าว บริษัท Prysmian ประเทศไทย จึงได้จัดงานสัมมนา "GREEN future by Prysmian Group™ ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม ทุกฝ่าย ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญของการปราศจากมลภาวะและสารพิษในสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากผูัทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการลดโลกร้อน ร่วมให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้ อันได้แก่ ดร.ถนอมลาภ รัชวัตร์ ผู้จัดการฉลากเขียว และฉลากสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บรรยายในหัวข้อ ฉลากเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ผู้ก่อตั้ง และ CEO บริษัท แอฟริคัส จำกัด บรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของฉลากเขียวต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณเสกสรร โพธิ์นันทวงศ์ ผู้บริหารทางด้านโมบายเน็ตเวิร์ก บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น หัวข้อ การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานในธรรมชาติร่วมกับ Radio Base Station และ คุณสิริน ซีเล็กกีย่า R&D Director Prysmian Group หัวข้อ Eco and Green Cable by Prysmian Groupนายสิริน กล่าวต่ออีกว่า Eco and Green Cable ของ Prysmian นั้นนับเป็นสายไฟรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สายไฟนี้เป็นนวัตกรรมที่บริษัทฯคิดค้นพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย Prysmianได้ผลิตและจำหน่ายสายไฟชนิดนี้ไปแล้วในหลายประเทศทั่วโลก และประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเชี่ยน โดยมีโรงงานผลิตอยู่ที่ จ ระยอง มีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งไปจำหน่ายแล้วทั่วภูมิภาค อาทิ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่อรองรับความต้องการในอนาคต"อย่างไรก็ตาม Prysmian ยังได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเน้นย้ำให้ทุกธุรกิจได้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นหันมาช่วยแก้ปัญหานี้ไปด้วยกัน โดยนวัตกรรมสายไฟ Eco & Green Cable ได้รับฉลากเขียว รับรองว่าเป็นสายไฟเป็นมิตรกับธรรมชาติ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นับเป็นสายไฟรายแรกของประเทศไทย และ ได้การรับรอง Singapore Green Building Product Certificate เป็นรายแรกของไทย อีกด้วย ธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน และโรงงานต่างๆนั้นมีความต้องการใช้วัสดุหลากหลายประเภท ซึ่งสายไฟ สายสื่อสารเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในนั้น ในอดีตการคัดสรร เลือกใช้สายไฟ จะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก แต่ความจำเป็นในปัจจุบันสายไฟสายสื่อสารที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง Eco & Green Cable จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ธุรกิจเหล่านั้นบรรลุเป้าหมาย Net Zero ด้านความยีั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรตัวเองได้ " คุณสิริน กล่าวในที่สุด