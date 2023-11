ร่วมงานฟรี! “MarTech MarTalk 2023” ชวนอัปเดตกลยุทธ์การตลาดจากทัพกูรูตัวท็อป มัดใจลูกค้าด้วย “Customer Experience”

ChocoCRM รวมพลังพันธมิตรด้านการตลาด ร่วมจัดงาน “MarTech MarTalk 2023” วันที่ 7 พ.ย.นี้ ณ สามย่านมิตรทาวน์ ชูแนวคิด “The Power of Customer Experience” จัดทัพ CEO-ผู้บริหารระดับสูง-กูรูตัวท็อป แชร์แนวคิด-องค์ความรู้-Case Study-เทคนิค การสร้างประสบการณ์ผู้บริโภคสู่พลังมัดใจลูกค้า พร้อมจัด 6 เวิร์คช็อปด้าน Martketing Technology คู่ขนานตลอดวัน ลงทะเบียนร่วมงาน-เวิร์คช็อปล่วงหน้าฟรี

เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานใหญ่ด้านการตลาด MarTech MarTalk 2022 ภายใต้แนวคิดดาต้ามหาเสน่ห์ในปีที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัทได้ร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตรด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยีเพื่อรวบรวมเนื้อหา ความรู้ เทรนด์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Marketing Technology จากทัพวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระดับท็อป ที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมแบ่งปัน อัปเดตองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงาน MarTech MarTalk ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวบรวมทัพประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จด้าน Customer Experience ตลอดจนเหล่าผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแวดวงการตลาดและ Marketing Technology มาร่วมฉายภาพพลังของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าต่อแบรนด์และองค์กร อัปเดตแนวคิด เทคนิค การสร้างประสบการณ์ที่ดี เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิม ตลอดจนดึงดูดลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการนายสิรสิทธิ์ กล่าวรายชื่อวิทยากรชั้นนำที่เข้าร่วมเป็น Speaker ในงาน อาทิ แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ Krungsri Finnovate, ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง เทรนเนอร์และที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของเพจ Nuttaputch.com, วิสสุต เมธีสุวกุล CMO - Microsoft Thailand, จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ President of MarTech Association – Thailand, ปรมินทร์ เปรื่องเมธางกูร CEO & Founder บริษัท ส้มพาสุข จำกัด หรือ YUZU GROUP, ธฤษณุ คมโนภาส Managing Director บริษัท โคลด์คัลเจอร์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ Molto, เอื้อการย์ อมรกิจวณิชย์ เจ้าของธุรกิจแบรนด์ KARRAT, ธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ เจ้าของธุรกิจแบรนด์ KARUN, Jhan Yung Cheng (Zack) ผู้บริหารไหตี่เลาประจำเขตประเทศไทย, นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด, พงศ์สุพัชร์ กาญจนาคม Strategic partnerships manager จาก Tiktok, อัญญาพร ธรรมติกานนท์ CEO, กรรมการผู้จัดการ AGATE Communications, วรัทธน์ วงศ์มณีกิจ Chief Product Officer of Wisesight, อนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์ Vice Executive Data & Innovation Director - Data First, Rabos Suvanamas Salesforce Solution Engineering Manager - Salesforce Thailandอย่างไรก็ตามกล่าวอีกว่า นอกเหนือจากเวทีหลักแล้ว บริษัทยังได้จัดเวทีเวิร์คช็อปคู่ขนานตลอดทั้งวัน เพื่อนำเทคนิคพิเศษการดูแลลูกค้า มาแบ่งปันให้ผู้สนใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟจำนวน 6 เวิร์คช็อป ได้แก่1. Marketing Automation Workshop โดย สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ จากเพจ Content Shifu2. มัดใจลูกค้าด้วยการออกแบบ Customer Experience โดย คุณ เสสินัน นิ่มสุวรรณ์ จากเพจ ทำที่บ้าน3. Humanized Storytelling สื่อสารอย่างไร ให้มี Human Touch โดย ศุภกร ศิริสุนทร จาก AGATE Communications4. Retention Strategy การวางกลยุทธ์เพื่อรักษาลูกค้า ด้วยการใช้ โมเดล Driver Tree ในการหา เหตุ และ ผล ในการเป็นลูกค้าเราต่อ โดย สโรจ เลาหศิริ จากเพจ สโรจขบคิดการตลาด5. ยกระดับ Customer Experience ด้วย CRM และ CDP โดย กฤษณะ ธิต๊ะ จาก TechMatrix Asia Co., Ltd. และ กัญญารัตน์ โค้งรัตนะ จาก Choco CRM6. The Untold Customer Experience Strategy โดย กษิดิศ สตางค์มงคล จาก Data Rockie โดยแต่ละเวิร์คช็อปเปิดผู้รับฟังจำนวนจำกัดผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน MarTech MarTalk 2023 ล่วงหน้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://bit.ly/MarTechMarTalk2023Agate