เริ่มแล้ว! “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28” ครั้งยิ่งใหญ่ พบกับหนังสือกว่า 1 ล้านเล่ม จาก 340 สำนักพิมพ์ รวม 930 บูธ พร้อมส่วนลด 80%

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ( PUBAT) ร่วมกับพันธมิตร จัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) พบกับหนังสือกว่า 1 ล้านเล่มจาก 340 สำนักพิมพ์รวมกว่า 930 บูธ พบกับหนังสือปกใหม่กว่า 3,000 ปก พร้อมนิทรรศการ กิจกรรม เวิร์คช้อป และเสวนาจากเหล่ากูรู กว่า 100 กิจกรรม พร้อมส่วนลดสูงสุด 80% ตลอด 12 วัน คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 1.6 ล้านคน เงินสะพัดกว่า 400 ล้านบาทเมื่อวันนี้ 12 ตุลาคม 2566 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศ ไทย (PUBAT) ร่วมกับพันธมิตร จัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณแพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาชอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศ ไทย (PUBAT) คณะกรรมการสมาคม ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากสำนักพิมพ์ชั้นนำเข้าร่วมกล่าวเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพ และความพร้อมที่จะสามารถพลักดันงานมหกรรมหนังสือให้ก้าวสู่ระดับโลกได้เช่นเดียวกับนานาๆประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีไต้ ซึ่งเป็นเจ้าแห่ง Soft Power โดยมูลค่าตลาดของการจัดงานสัปดาห์หนังสือสูงกว่ามูลค่าของตลาดเพลง ซีรีย์ ซึ่งสามารถช่วยสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศได้ทั้งนี้ หนังสือถือเป็นต้นทางและจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดไปสู่งานด้านอื่นๆ ได้หลายด้าน เช่น การกำกับภาพยนตร์หรือละคร และการแต่งเพลง เป็นต้น ดังนั้นหากผู้อ่านสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือมาต่อยอดไปสู่งานสร้างสรรค์อื่นๆ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากนอกจากนั้นยังสนับสนุนการใช้หนังสือเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ เพราะหนังสือดีๆ เพียงเล่มเดียวสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิดของคนอ่านได้จริงๆ และยังสามารถเก็บคงทนยาวนาน สามาถนำไปเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ ได้กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ในระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2566 รวม 12 วัน ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ครั้งนี้ จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “Book Dreams” หนังสือในฝันที่ทุกคนตามหา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม เห็นได้จากผู้ประกอบการสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่สนใจร่วมออกบูธจำนวนกว่า 930 บูธ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ 340 ราย เต็มความจุ 3 ฮอลล์ใหญ่ ที่พร้อมให้นักอ่านทุกคนได้เลือกสรรหนังสือเล่มโปรดอย่างเต็มที่กว่า 1 ล้านเล่ม ทั้งหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน, นิยายและวรรณกรรม, การ์ตูน, How to รวมถึงหนังสือสายมูเตลู เป็นต้น และภายในงานยังมีการเปิดตัวหนังสือใหม่อีกกว่า 3,000 ปก ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ดี การสนับสนุนจากภาครัฐที่กำหนดให้ “หนังสือ” เป็น Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทำให้เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมหนังสือจะกลับมาคึกคักได้ จากนโยบายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขยายห้องสมุดทั่วประเทศ : พัฒนาห้องสมุดทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงหนังสือได้ถ้วนหน้า การตั้งกองทุนพัฒนาหนังสือ : สนับสนุนนักเขียน นักแปล สำนักพิมพ์ ร้านหนังสือให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย และการส่งเสริมลิขสิทธิ์หนังสือไทยสู่สายตาทั่วโลก : สนับสนุนทุนการแปลหนังสือไทยเป็นภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมการส่งออกหนังสือไทยสู่สายตาคนทั่วโลก ล้วนส่งเสริมให้หนังสือและผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน“Soft Power จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมหนังสือมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าแม้ตลาด e-book จะเติบโตจากคนอ่านรุ่นใหม่ แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า ยอดผู้อ่านหนังสือกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เติบโตเช่นเดียวกัน ปัจจัยหลักมาจากเนื้อหาสาระ ความบันเทิงที่นำเสนอผ่านหนังสือ สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านคนรุ่นใหม่ได้” นายสุวิช กล่าวสำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ครั้งนี้ พบกับ โซนหนังสือที่น่าสนใจใน 5 หมวดหมู่ ประกอบไปด้วย 1. หนังสือทั่วไป 2. นิยายและวรรณกรรม 3. หนังสือเด็กและ การศึกษา 4. การ์ตูนและวัยรุ่น (Book Wonderland) 5. หนังสือเก่า จากสำนักพิมพ์และร้านหนังสือชั้นนำ อาทิ ฟินิกส์, แจ่มใส, มติชน, นานมีบุ๊คส์, โอเพ่นดูเรียน, ร้านนายอินทร์, ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, ร้านบีทูเอส, ร้านเอเชียบุ๊คส์, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เป็นต้นส่วนไฮไลท์ พบกับนิทรรศการ “50 ปี 14 ตุลา” นำเสนอเรื่องราว “ครบรอบ 50 ปี 14 ตุลา ความทรงจำผ่านตัวอักษร” งานแสดงหนังสือและนิตยสารที่มาบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ 14 ตุลา กิจกรรมบนเวทีและเสวนารวมกว่า 100 รายการ อาทิ PUBAT x สมาคมป้ายยาหนังสือ จัดกิจกรรม Book Blind Date : แลกหนังสือที่ถูกห่อไว้ ไม่บอกชื่อเรื่อง, Books Crossword : ทายชื่อหนังสือ จากปริศนาอักษรไขว้, Books Cover Challenge : ทายชื่อหนังสือจากภาพปก โดยไม่มีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง เป็นต้นการเปิดตัวหนังสือปกใหม่ พร้อมพบกับนักเขียนชื่อดัง อาทิ หนังสือ Coming of Age 40 Years of GMM GRAMMY พร้อมเสวนา “จุดเปลี่ยนชีวิตศิลปิน” โดยศิลปิน/นักแสดงจาก GMM GRAMMY นำโดย เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร,เนม-ปราการ ไรวา (Getsunova) และศิลปินสาว MONICA ต่อกันในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พบกับศิลปินกลุ่มสุดฮอต New Country หนุ่มน้อยเสียงละมุน TIGGER และ 5 หนุ่มวง PERSESเสิร์ฟความสุขกันต่อให้กับแฟนๆนักอ่านที่มาร่วมงาน พบกับทัพศิลปินตัวตึงจาก แกรมมี่โกลด์ ในวันพุธ ที่ 18 ตุลาคม ทั้ง ไมค์ ภิรมย์พร,หญิงลี ศรีจุมพล, ตรี ชัยณรงค์ และ มิวส์ อรภัสญาน์ จากนั้นวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม มาเจอกับศิลปินหนุ่มเซอร์มาดเท่ กวาง AB Normal และวันศุกร์ ที่จะทำให้ทุกคนได้สุข ได้ยิ้มกันถ้วนหน้า มารับลายเซนจาก 2 หนุ่มสุดฮอต Toru&Peak ปิดท้ายกิจกรรมในวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พบกับศิลปินหนุ่มมากความสามารถ The White Hair Cutสำหรับกิจกรรมเสวนาบนเวทีกับ Harry Potter Book Day พร้อมเสวนากับ “โจ – อภิชาติ ตรีตุรยานนท์” สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แฮรี่ พอตเตอร์, Arch Apolar, “ตุ๊บปองกับ 5 งานสำราญใจ โดยตุ๊บปองและพี่ต้นคูน ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์, Content that Sells เขียนคอนเทนต์ให้ตรงใจ ดึงดูดคนได้ในไม่กี่วินาที โดยแบงค์ Content Shifu, สิทธินันท์ พลวิสุทธิศักดิ์, The Right Leader ผู้นำที่ใช่ โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ, ธี่หยด แว่วเสียงครวญคลั่ง x m picture พบกับคุณกิต นักแสดง และ The Ghost Radio เป็นต้นครั้งแรก!!! กับโครงการ “The Book Teller by Pubat” ภายใต้แนวคิด “Dream of Speech นี่สิ! หนังสือในฝันของฉัน” การประกวดทอล์คโชว์ในงานหนังสือ พบกับรูปแบบการแข่งขันที่น่าสนุกและตื่นเต้นเร้าใจ กับการแข่งขันเพื่อเฟ้นหา 10 นักพูดที่จะมาเล่าถึงหนังสือในฝัน โดยตั้งแต่เปิดรับออดิชั่นทาง TikTok ก่อนจะขึ้นเวทีประชันกันในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นำทัพโดย 3 กรรมการผู้มากความสามารถ ชมัยภร แสงกระจ่าง, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร และ จักรกฤต โยมพยอมพบกับโปรโมชั่นพิเศษจากสำนักพิมพ์และร้านหนังสือชั้นนำ ที่มาพร้อมส่วนลดสูงสุด 80%,ThaiBookFair.com กับโปรโมชั่น โค้ดคูปองส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำมูลค่า 30 บาท, โค้ดคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อครบ 500 บาท, โค้ดคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อครบ 800 บาท, แคมเปญพิเศษจากร้านค้า - ส่งฟรีเมื่อซื้อครบ 600 บาทขึ้นไป, Flash Sale สินค้าลดราคา 30% ขึ้นไป และ One Price สินค้าราคาเดียว 199, 299, 399 และโค้ดส่วนลดจาก MarketPlace ชั้นนำ ได้แก่ Shopee กับส่วนลดสูงสุด 80% และโค้ดส่วนลดเพิ่ม 15% , Lazada, LINEMAN กับส่วนลดเมื่อใช้บริการ LINE MAN TAXI เดินทางมางาน ลดทันที เที่ยวละ 50 บาท ไม่มีขั้นต่ำ เพียงใส่โค้ด LMTBOOK (1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้งาน) , TikTok พบกับ โค้ดส่วนลดสุดพิเศษเพียงซื้อหนังสือผ่านแคมเปญใน TikTok Shop พิเศษ! รับคูปองบูสต์ยอดวิวเพียงทำคอนเทนต์ภายในงานและเข้าร่วมภารกิจ Creator Task (ตามกติกาที่กำหนด) และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC รับ Cash Back คืนสูงสุด 18% และบัตรเครดิตกสิกรไทย รับ Cash Back คืนสูงสุด 12% พร้อมบริการขนส่งหนังสือด้วยมาตรฐาน EMS ภายในประเทศกับ “ไปรษณีย์ไทย” ในราคาพิเศษ เป็นต้นนายสุวิช กล่าวอีกว่า ในปีนี้หนังสือที่คาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง ได้แก่ นิยายและวรรณกรรม, การ์ตูน, How to อัพสกิล เสริมทักษะอาชีพ การบริหารจัดการ และกลยุทธ์ใหม่ๆ รวมถึงหนังสือสายมูเตลู ที่พบว่ามีผู้สนใจจำนวนมาก และเป็นหนึ่งในหนังสือที่มียอดพิมพ์เติบโตสูงในอันดับต้นๆ โดยงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ที่มีขึ้นในวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2566 รวม 12 วัน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน 20% และมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน 20% เช่นกันพลาดไม่ได้ กับ “งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28” (Book Expo Thailand 2023) ในระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2566 รวม 12 วัน ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยวันจันทร์-วันพฤหัสบดี (วันที่ 12, 16, 17, 18, 19, 23 ต.ค. 66) เปิดให้เข้าชมและเลือกซื้อหนังสือตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. และวันศุกร์-วันอาทิตย์ (วันที่ 13, 14, 15, 20, 21, 22 ต.ค. 66) เปิดให้เข้าชมและเลือกซื้อหนังสือตั้งแต่เวลา 10.00 – 23.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair#BookExpo2023#TheBookTeller#งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28#BookExpoThailand2023 #BOOKDREAMS