เผยโฉม 4 หนุ่มสุดยอด Gen Z Ambassadors ในโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

จบลงอย่างสวยงามสำหรับโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สามารถปั้น Gen Z รุ่นใหม่ได้เกินเป้าหมาย พร้อมเผยโฉม 4 หนุ่มสุดยอด Gen Z ผู้ทำคะแนนสูงสุดและได้รับคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 23,800 ราย พร้อมทำหน้าที่ Gen Z Ambassadors เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการให้แก่ Gen Z รุ่นต่อๆ ไป

1. นายวชิรวิทย์ เลิศอภิสิทธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2. นายวริศร์ สุริยันยงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3. นายวฤธ ไตรเกษมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 4 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล4. นายณัฐพล แก้วชุม คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีและดีใจกับน้องๆ Gen Z Ambassadors ทั้ง 4 คน และรวมถึงน้อง Top100 ทุกคนที่มีความตั้งใจจนสามารถเห็นความสำเร็จของตัวเองในวันนี้ และในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สิ่งที่เรามีและจะมีต่อไปคือความเชื่อ เชื่อในศักยภาพของน้อง ๆ และเชื่อในความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เรามีความเชื่อเดียวกันว่า อนาคตประเทศไทยอยู่ในมือของน้อง ๆ ทุกคน และไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดในโลก ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือความพลิกผันแค่ไหน ถ้า Gen Z ของเราเข้มแข็ง เราเชื่อว่าน้อง ๆ ในโครงการของเราก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับประเทศเราได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดี และนำความรู้ประสบการณ์ และรางวัลการันตีจากโครงการ From Gen Z to be CEO ไปใช้ต่อยอดในอนาคตต่อไป”กล่าวว่า “ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ครอบครัวและอาจารย์ที่คอยสนับสนุนและผลักดันผม รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่สุดที่ผมได้รับตำแหน่ง Gen Z Ambassadors การที่ผมสามารถทำคะแนนได้ดีไม่ได้มาจากการเข้าเรียนภายใน 3 วันเพียงอย่างเดียว แต่ทางมหาวิทยาลัยก็มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งผมได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียนมาตลอด 3 ปี บวกกับได้รับความรู้เสริมจากวิทยากรในโครงการทุกท่าน ที่ทำให้ผมสามารถสอบได้คะแนนดีครับ สำหรับผม ผมชอบทุกวิชา เพราะผมมองว่าการทำธุรกิจต้องใช้ความรู้ในหลาย ๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกันจึงจะสามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จครับ และผมจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการแนะนำสิ่งดีๆ จากโครงการ From Gen Z to be CEO ให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อไปให้ได้รับทั้งความรู้และโอกาสเหมือนกับผมครับ”กล่าวว่า “ดีใจและตื่นเต้นมาก ๆ ครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและได้รับตำแหน่ง Gen Z Ambassadors การได้มาถึงจุดนี้สำหรับผมความรู้จากวิทยากรทุกท่านมีประโยชน์มากๆครับ ความตั้งใจในเวลาเรียน จดโน๊ตต่าง ๆ และการทบทวนเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมสามารถจับประเด็นสำคัญ ๆ และนำสิ่งเหล่านั้นมาทบทวนมากกว่า 1 รอบก่อนสอบ เป็นเคล็ดไม่ลับที่ผมทำจนสามารถทำคะแนนได้ดี สิ่งที่ผมได้รับจากโครงการคือความรู้ และโอกาสการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ หากเพื่อนๆ หรือน้อง ๆ ที่สนใจ อยากจะเป็น Gen Z Ambassadors ถ้าทุกคนตั้งใจก็สามารถทำได้แน่นอนครับ”กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็น Gen Z Ambassadors การที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ คือ การตั้งเป้าหมายว่าอยากฝึกงานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ สคต.ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผมถึงจุดนี้ อีกทั้งวิชาที่สอนมีความหลากหลายและเจาะลึก ทำให้ผมรู้สึกว่าได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับตลาดสินค้าไทยที่เราไม่คาดคิดว่าเป็นที่นิยมในต่างประเทศ หรือตลาดสินค้าในประเทศโซน Middle east ที่สินค้าเราเป็นที่นิยมมากๆ แต่เราไม่เคยรู้มาก่อน ช่วยเปิดโลกทัศน์ของเรามากครับ ผมก็ขอเชิญชวนน้องๆ รุ่นต่อไปสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กันเยอะ ๆ ครับ และใช้เวลาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ให้เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาตนเอง ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นครับ”กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ๆ ครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการและได้มารับตำแหน่งนี้ ความพยามและความใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ ตอนเรียนวิทยากรทุกท่านได้บอกประเด็นสำคัญ ๆ เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ผมสามารถทำคะแนนได้ดี ผมเห็นว่าตอนนี้การตลาดในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง ซึ่งการส่งออกไปยังต่างประเทศจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ ซึ่งโครงการนี้เองที่จะให้โอกาส ให้ความรู้เรื่องการส่งออก ที่เป็นประโยชน์มาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปต่อยอดในธุรกิจ พร้อมทั้งโอกาส และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเราสามารถรับคำปรึกษาจากสถาบัน NEA ได้เช่นกัน ก็ขอชวนน้อง ๆ รุ่นต่อไปมาเข้าร่วมโครงการกันเยอะ ๆ ครับ”นอกจากนี้ หน่วยงานพันธมิตรของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น True Huawei Bitkub EXIM Bank P&G SPVi BOL และ SVOA ได้มอบของรางวัลสุดพิเศษให้แก่น้อง ๆ Gen Z Ambassadors ทั้ง 4 ราย อาทิ ทุนการศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอร์สเรียนต่างๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้นรายละกว่า 286,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ From Gen Z to be CEO ในครั้งต่อไปได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ LINE OA : @e-academy หรือที่สายด่วน 1169 กด 1 และกด 1