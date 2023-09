เดอะไทยแลนด์เดอร์ส จัดงาน The Thailanders Best Medical Skin and Wellness 2023 for Charity มอบรายได้มูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ภายในงานมีหมอหล่อหมอสวย ขึ้นรับรางวัลอย่างคับคั่ง รวมถึงการพูดคุยด้านความงาม และมุมมองหัตถการทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน กับ แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 วาสนา อินทะแสง ซีอีโอ รีโว่เมด ไทยแลนด์ และ รมัณยา ศรีสิทธินาม บิวตี้อินฟูลเอนเซอร์ เจ้าของเพจ สกินอินสกิน ที่โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯบรรณาธิการบริหาร เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส อมรสิริ บุญญสิทธิ์ กล่าวถึงการมอบรางวัลในครั้งนี้ จากผลการวิจัย สำรวจ และความคิดเห็นของผู้อ่าน 1,000 ราย เป็นเครื่องยืนยันถึงความงาม และสุขภาพดี จะก่อให้เกิดชีวิตสมดุลและมีความสุขสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และสุขภาพ คือ เป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันการมีสุขภาพดี เราจึงได้คัดสรรสถาบันความงาม และสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งให้กับผู้บริโภค อีกทั้งการจัดงานครั้งนี้เพื่อหารายได้มอบให้แก่มูลนิธิแพทยศาศาตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แหล่งผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยนอกจากนี้เหล่ากูรูความงามยังได้มาเผยมุมมองด้านความงาม และหัตถการทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน โดยวาสนา อินทะแสง ซีอีโอ รีโว๋เมด ไทยแลนด์ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ความงาม และสุขภาพครบวงจร เผยถึงมุมมองด้านความงามของเธอว่า “ Beauty is Uniqueness ความสวยในแบบฉบับของเรา เปลี่ยนได้ แต่ยังคงต้องเป็นเรา ทำมาหลายรอบแล้วจมูก ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ไม่เคยขาด เมื่อเราสวยเรามั่นใจจากภายนอก ภายในจะเปล่งประกายออกมาเอง”ในขณะที่ รมัณยา ศรีสิทธินาม บิวตี้อินฟูลเอนเซอร์ เจ้าของเพจ Skininskin บอกกล่าวถึงหัตถการมีความสำคัญมาก สามารถแก้ไขปัญหาเชิงลึก หลากหลาย ทำหน้าที่แตกต่างกัน ตั้งแต่โรคผิวหนัง ไปจนถึงความสวยความงาม ช่วยแก้ข้อบกพร่อง เสริมความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม วัย งบประมาณ ความปลอดภัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับ แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 เชื่อว่าความงามเริ่มจากภายในสู่ภายนอก คือ ทัศนคติ ความคิด การพูดจา ในเชิงบวก สร้างความมั่นใจ ส่งผลสู่ความงามภายนอกปิดท้ายด้วยไฮไลต์ของงาน การมอบรางวัล The Thailanders Best Medical Skin and Wellness 2023 for Charityจำนวน 21 รางวัล .ให้กับสถาบันความงาม และสุขภาพ :1. MOST EFFICIENT AESTHETIC SURGERY CLINICคลินิกศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์ โดย นพ. นพรัตน์ รัตนวราห ขึ้นรับรางวัล2. TOP MOST TUMMY TUCK SURGERY EFFICIENCYคิวคลินิก ศูนย์ผิวพรรณ และศัลยกรรมความงาม โดย นพ. ณัฐพล วงศ์เกียรติขจร ขึ้นรับรางวัล3. TOP BEST EYELID AND BROWLIFT SURGERY CLINIC OF THAILANDเฟซบอดี้ คลินิก โดย นพ. ธีร์ ว่องวุฒิกำจร ขึ้นรับรางวัล4. CELEBRITIES CHOICE CLINICดอกเตอร์ เกรซ คลินิก โดย พญ. เสาวภาคย์ พงศ์ศศิธร ขึ้นรับรางวัล5. MOST POPULAR ULTHERA EFFICIENCYโอเอชเอ็ม คลินิก โดย วิจิตรา สัตตบงกช ขึ้นรับรางวัล6. BEST ULTHERA SPECIALIST WITH SPECIAL TECHNIQUEเดอะ เฮเซล คลินิก โดย พญ. ณัฐภัสสร วิวรรธน์สมบัติ ขึ้นรับรางวัล7. TOP BEST FILLER TREATMENT CLINIC OF THAILANDเฟซบอดี้ คลินิก โดย นพ. ธีร์ ว่องวุฒิกำจร ขึ้นรับรางวัล8. MOST POPULAR FILLER EFFICIENCYโอเอชเอ็ม คลินิก โดย นพ. ดิษฐพงศ์ สัตตบงกช ขึ้นรับรางวัล9. MOST UNDER EYES FILLER EFFICIENCY24th เวลเนส คลินิก โดย พญ. ณัฐมณฑ์ ณัฐกิตติ์โภคิน ขึ้นรับรางวัล10. BEST POPULAR FILLER CLINICคลาร่า คลินิก โดย แพรวปรียา เจริญเศรษฐกิจ ขึ้นรับรางวัล11. THE FIRST IN THAILAND PROFESSIONAL PICO LASER SPECIALIST24th เวลเนส คลินิก โดย พญ. ณัฐมณฑ์ ณัฐกิตติ์โภคิน ขึ้นรับรางวัล12. BEST FACE LIFTING TECHNIQUE (HIFU)ลินนา คลินิก โดย กุศลิน ลัญจกรกุล ขึ้นรับรางวัล13. TOP MOST EFFICIENT HAIR GROWTH AND HAIR TRANSPLANTATIONโกรว์ & โกลว์ คลินิก โดย พญ. ภัทรา ภิญโญภาวศุทธิ ขึ้นรับรางวัล14. TOP BEST HAIR TRANSPLANT CLINIC OF THAILANDเฟซบอดี้ คลินิก โดย นพ. ธีร์ ว่องวุฒิกำจร ขึ้นรับรางวัล15. EXCELLENT FORMULA IV THERAPY SPECIALIST CENTER24th เวลเนส คลินิก โดย พญ. ณัฐมณฑ์ ณัฐกิตติ์โภคิน ขึ้นรับรางวัล16. BEST ANTI - AGING IV THERAPY CENTERลินนา คลินิก โดย กุศลิน ลัญจกรกุล ขึ้นรับรางวัล17. BEST EYEBROW TATTOO AND SCALP MICROPIGMENTATION CLINICซีเคร็ทโอม อายบราว โดย สุนิษา วรวิทย์วัฒนะ ขึ้นรับรางวัล18. MOST EFFICIENT EYEBROW TATTOOฟริ้นสโตน โดย ศรายุทธ วุฒิ ขึ้นรับรางวัล19. RISING STARS MEDICAL SKIN CLINICเอเธน่า คลินิก โดย พญ. ปรางค์ปรา ศรีสวัสดิ์ ขึ้นรับรางวัล20. The Thailanders RISING STARS MEDICAL SKIN CLINIC88 สกิน เอกมัย21. TOP MOST NOSE SURGERY EFFICIENCYศิริ เวลเนสและรางวัลพิเศษ The Thailanders MOST EMPOWERING WOMAN IN MEDICAL BUSINESS 2023มอบให้ วาสนา อินทะแสง สำหรับผู้หญิงทรงพลังในวงการธุรกิจเวชภัณฑ์ และสุขภาพ