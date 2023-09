โอนคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส เป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ ภายใน 30 พ.ย. 66 รับโบนัสเพิ่มฟรี 100 คะแนน

โดยคะแนนสะสมสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ นอกจากจะนำมาใช้เป็นส่วนลดค่าน้ำมันและสินค้าในกลุ่มธุรกิจบางจากฯแล้ว สมาชิกยังได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครได้แก่ “ขึ้นเท่าไหร่ คืนเท่านั้น” เมื่อสมาชิกเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มเท่ากับส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น เพิ่มเติมจากคะแนนปกติ และยังสามารถโอนคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก partner ชั้นนำ อาทิ AIS , T1 , SCB PointX , ShopeePay , Air Asia, Lotus’s และ MAAI by KTC แลกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามไลฟ์สไตล์ หรือเลือกบริจาคคะแนนให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่บางจากฯ ดำเนินมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อร่วมกันช่วยทำให้สังคมไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmiles.comการโอนคะแนนเอสโซ่ สไมล์สเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ ทำได้สะดวกไม่ยุ่งยาก เพียงลูกค้าลงทะเบียนสมาชิกเอสโซ่ สไมล์สและบางจากกรีนไมลส์เรียบร้อย ก็สามารถโอนคะแนนเอสโซ่ สไมล์สทั้งหมดไปยังบางจากกรีนไมลส์ได้ภายในครั้งเดียวเท่านั้น (หลังโอนคะแนน บัตรเอสโซ่ สไมล์ส จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป) ช่องทางการโอนคะแนนเอสโซ่ สไมล์สไปเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ มีดังนี้1. ผ่านทาง Esso Thailand Line Official Account ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 25662. ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทางเว็บไซต์ www.bcpspointconversion.com, Bangchak LINE Official Account และ Call Center เอสโซ่ สไมล์ส โทร 02 631 9999 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 25673. ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2567 โดยจะได้รับโบนัสเพิ่มฟรี 100 คะแนน เมื่อโอนภายใน 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้นทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกและสะสมคะแนนบางจากกรีนไมลส์ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิมได้ตั้งแต่บัดนี้ ทำให้ลูกค้าสะสมและแลกคะแนนบางจากกรีนไมลส์ได้ทั้งที่สถานีบริการน้ำมันบางจากและสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม (สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่ และสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ปรับจากสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่) รวมกว่า 2,200 สาขา