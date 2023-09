LINE เตรียมจัดเต็มเคล็ดลับความสำเร็จ SME ไทย ในงาน DSME 2023

เตรียมพบกับกองทัพความรู้แบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อผู้ประกอบการไทย ใน 5 เซสชั่นจาก LINE for Business ที่ครบครันทั้งการบรรยาย เสวนา และเวิร์คช้อป ให้ SME เรียนรู้ได้ตลอดงาน ได้แก่ (1)โดย สกุลรัตน์ ตันยงศิริ ผู้อำนวยการธุรกิจเอสเอ็มอี LINE ประเทศไทย ที่จะมาเปิดแนวทางสร้างการเติบโตให้ SME ไทย ด้วยหลักการพิชิตใจผู้บริโภคในยุค Chat Economy (2)สร้างยอดขายโต 10 เท่า โดย โค้ชหนึ่ง LINE Certified Coach มุ่งแชร์เทคนิคพร้อมใช้งาน LINE ในด้านการตลาดสำหรับทุกธุรกิจในไทย เพื่อสร้างยอดขาย เติบโตได้แบบไร้ขีดจำกัดแถมพิชิตใจลูกค้าได้สู่การเติบโต ไม่ว่าจะเป็น Copper Buffet ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์พรีเมี่ยม MASTERPIECE โรงพยาบาลด้านการดูแลผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม และ Aelova ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และที่ขาดไปไม่ได้กับ (4)เจาะลึกเทคนิคการใช้งานเครื่องมือ LINE แบบจับมือทำ ทั้งการใช้งาน LINE OA ภายใต้หัวข้อ Step Message ฟีเจอร์ลับ เพิ่มยอดขายใน LINE OA รู้ก่อนปังก่อน โดย โค้ชแบงค์ และ LINE Ads ภายใต้หัวข้อนอกจากความรู้แบบจัดเต็มแล้ว LINE for Business เตรียมยกทีมจัดบูธ LINE for Business เพื่อพบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา SME ไทย พร้อมสิทธิประโยชน์ ส่วนลด โปรโมชั่นมากมาย มอบให้กับผู้ร่วมงานแบบไม่อั้น! ดูรายละเอียดกิจกรรมและโปรโมชั่นสำหรับผู้ร่วมงานได้ที่