ดีพร้อม เผยผลสำเร็จปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมกว่า 600 กิจการ สร้างมูลค่า ศก. กว่า 1500 ลบ. พร้อมมอบรางวัลสุดยอด CEO Best of the Best

เปิดเผยว่า เกษตรอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเกษตรอุตสาหกรรมเป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยพัฒนาการเกษตรของไทยให้เป็น Smart Farmer และนำองค์ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐาน การเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตอย่างเป็นระบบมาพัฒนสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม หรือเอสเอ็มอีเกษตร ประกอบกับนโยบาย MIND ของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งใช้ หัวและใจในการทำงานสู่ความสำเร็จของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพทุกองค์ประกอบของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและประชาชนควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมโดยรอบ รวมถึงสร้างการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมุ่งส่งเสริม พัฒนา และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ภายใต้นโยบายดีพร้อมโต ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับสู่นักธุรกิจเกษตรด้วยการสร้างมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมรายอื่น ๆ ต่อไปดีพร้อม ยังคงเดินหน้ายกระดับศักยภาพและความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ผ่านหลักสูตร Genius the Legend ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความเป็นอัจฉริยะก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี หรือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมาใช้ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การสร้างมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตร ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพและแหล่งเงินทุนโดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสนใจเข้าร่วม จำนวน 62 กิจการ รับการติวเข้มพัฒนาและยกระดับธุรกิจเกษตรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความพร้อมก้าวสู่ระดับโลกด้วยความแข็งแกร่งบนแนวทางเกษตรวิถีใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตการเกษตรอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้ง ยังได้เชิญ 13 CEO แนวหน้าของประเทศ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย โดยคาดว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหลักสูตรในครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทางธุรกิจและมียอดขายเพิ่มขึ้น 66.39 % หรือคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาทนายวัชรุน กล่าวต่อว่า ในปีนี้ ดีพร้อมได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะที่ประสบผลสำเร็จ (Best of The Best) จำนวน 5 กิจการ ได้แก่บริษัท เพนนิน เพนนี พาทิซเซอรี่ จำกัด บริษัท บังฟารุก ฮาลาล จำกัด บริษัท มันดี จำกัด บริษัท โคโค่นัทการ์เด้น คอสเมติกส์ จำกัด และ บริษัท 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมกับประกาศสุดยอดผู้บริหารระดับสูงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่จบหลักสูตร Genius The Legend ทั้ง 11 คลาส ซึ่งจัดให้มีงานมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคมนี้ ณ ห้อง Grand Hall 1 อาคาร TRUE Digital Park West (ตึกใหม่) และกิจกรรมที่เติมเต็มองค์ความรู้ให้กับนักธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศกว่า 62 กิจการโดยจัดเวทีการเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ “Driving Success through Passion” เชิญนักธุรกิจ CEO ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์และมาสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ คุณพาที สารสิน CEO สายการบิน Really Cool และ Course Director คุณวุฒิธร มิลินทจินดา CEO บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ในการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเลือดใหม่ และได้รับเกียรติจาก CEO เจ้าของธุรกิจชั้นแนวหน้ามาเติมความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม “CEO Inspiring Talk” พร้อมด้วย Business Training จากโค้ชผู้เชี่ยวชาญของ Genius Academy อีก 3 ท่าน รวมไปถึง Networking Workshop เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่ความเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจ"ทั้งนี้ ดีพร้อม ได้ดำเนินการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรมสู่ความเป็นอัจฉริยะที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่ทันสมัยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรขั้นสูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและความสามารถศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล โดยสามารถยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการกว่า 600 กิจการ พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการได้มากกว่า 300 รายการ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 1,500 ล้านบาท" นายวัชรุน กล่าวทิ้งท้าย