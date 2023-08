SALE HERE แพลตฟอร์มโปรโมชั่นติดตาม 15 ล้านราย ปั้นครีเอเตอร์ ผู้ทรงอิทธิพลการค้าออนไลน์ เปิดตัวฟีเจอร์ Sale Here UNBOX แกะกล่องรีวิว

สร้างประสบการณ์พิเศษให้กับเหล่านักช็อปมานานกว่า 10 ปี ด้วยยอดผู้ติดตามผ่านทุกแพลตฟอร์มกว่า 15 ล้านราย และมีประสบการณ์การทำคอนเทนต์ยาวนานร่วมกับเหล่าครีเอเตอร์หน้าเก่าและหน้าใหม่ Sale Here ขอเป็นส่วนหนึ่งสานฝันให้กับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการมาสู่เส้นทางการเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพ โดยการสร้างสังคม คอมมูนิตี้ครีเอเตอร์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Sale Hereโดยล่าสุด Sale Here ได้จัดกิจกรรมร่วมกับครีเอเตอร์กว่า 100,000 ราย เปิดตัวฟีเจอร์ Sale Here UNBOX แกะกล่องรีวิว มีครีเอเตอร์ ทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่เข้าร่วม โดยมีครีเอเตอร์ที่รับกล่องไปรีวิวแล้วจำนวน 25,000 ราย จากจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 100,000 ราย มีทั้งครีเอเตอร์ที่เคยทำรีวิวของทางเซลเฮียร์อยู่แล้ว และบางส่วนของเป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่ ที่ต้องการหาประสบการณ์ก่อนที่จะมาเป็นครีเอเตอร์อย่างเต็มตัว ซึ่งจะมีทีมงานเซลเฮียร์ที่ส่งต่อความรู้ในการเป็นครีเอเตอร์ต้องเริ่มอย่างไรกล่าวว่า Sale Here ทำงานร่วมกับเหล่าครีเอเตอร์ในการสร้างคอนเทนต์รีวิวสินค้าและโปรโมชั่นมายาวนาน ความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากเหล่าครีเอเตอร์ผู้ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง และปัจจุบันมีคนสนใจต้องการเป็นครีเอเตอร์กันเป็นจำนวนมาก ทาง Sale Here ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันให้กับเหล่าครีเอเตอร์ และสร้างสังคมคอมมูนิตี้ที่เหล่าครีเอเตอร์มารวมตัวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บนแอปพลิเคชั่น โดยเราจะเรียกเหล่าครีเอเตอร์นี้ ว่า STAR โดยได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดตัวฟีเจอร์ ดังกล่าว ในงาน Stellar Influence The Convergence of Stars : อิทธิพลของดวงดาว การบรรจบกันของดวงดาว ไปเมื่อเร็วๆนี้“ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันครีเอเตอร์ มีส่วนสำคัญต่อการทำตลาดออนไลน์ การสร้างคอมมูนิตี้ให้กับเหล่าครีเอเตอร์ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านแอปพลิเคชั่นที่เราสร้างขึ้น จะได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของเซลเฮียร์เอง และ ครีเอเตอร์ก็ได้ประโยชน์ด้วย เพราะเหล่าครีเอเตอร์ที่มีเทคนิคในการรีวิวที่โดดเด่น จะมีคนมาจ้างรีวิวมีรายได้เข้ามา ในขณะที่ เจ้าของแบรนด์สินค้าที่ต้องการหาครีเอเตอร์มาช่วยรีวิวสินค้า ต้องไปคัดเลือกจากครีเอเตอร์จำนวนมาก โดยบริษัทจะต้องจ้างพนักงานเพื่อมาดูแลในส่วนครีเอเตอร์และยังต้องเสียเวลาไปกับการคัดเลือกและจัดการคอนเทนต์อีก แต่ถ้าจ้างเซลเฮียร์ ดำเนินการเสร็จ เจ้าของแบรนด์ลดขั้นตอนการทำงานในส่วนนี้ไปได้”ปัจจุบัน แพลตฟอร์มเซลเฮียร์ บนแอปพลิเคชั่น คอมมูนิตี้ STAR มีสมาชิกครีเอเตอร์มากกว่า 1 ล้านคน มีครีเอเตอร์ทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่มารับสินค้าไปรีวิว โดยมีแบรนด์สินค้า และบริการที่นำสินค้ามาร่วมกับแพลตฟอร์มเซลเฮียร์ ครั้งนี้ กว่า 300 แบรนด์กล่าวว่า เซลเฮียร์ เกิดขึ้นมาจากการทำแพลตฟอร์มโปรโมชั่น ร่วมกับเจ้าของแบรนด์สินค้าและบริการ มาตั้งปี 2014 ปัจจุบันได้มีแพลตฟอร์มที่ให้บริการผ่านทุกช่องทางออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เวบไซต์ เพจFacebook IG Line YouTube และ TikTok โดยปัจจุบันได้เปิดทั้งหมด 4 เพจ ประกอบด้วย Sale Here , SisHere,EatHere และ Proxumer มีผู้ติดตามรวมกันทุกช่องทางประมาณ 15 ล้านคน ในแต่ละเดือนมีคนเข้ามาใช้บริการประมาณ 6-7 ล้านคน ซึ่งอยากให้ทุกคนที่ได้มาใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเซลเฮียร์ในทุกช่องทางได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อสมาชิกทุกคนของเซลเฮียร์จะได้เป็นประโยชน์ด้วยสำหรับการจัดโปรโมชั่นของแบรนด์สินค้าและบริการในปัจจุบัน มีอยู่มากจนแทบจะเรียกว่าแทบจะทุกแบรนด์ต้องมีการจัดโปรโมชั่น เพราะโปรโมชั่นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญของสินค้าหรือบริการในประเทศไทย แต่ความพิเศษที่ทำไมหลายคนจึงหันมาใช้ฟีเจอร์ของเชลเฮียร์ ในการค้นหาโปรโมชั่น เพราะไม่ได้แค่อัพเดทโปรโมชั่นที่ทางแบรนด์มีในช่วงเวลานั้นเท่านั้น แต่มีการจัดกิจกรรมร่วมกับแบรนด์โดยมีคูปองส่วนลดให้กับสมาชิกที่เข้ามาดูโปรโมชั่นในแพลตฟอร์มของเซลเฮียร์ ด้วย ทำให้ Sale Here ได้รับการตอรับเป็นอย่างดีมาตลอดกว่า 10 ปี ที่พัฒนาแพลตฟอร์มโปรโมชั่น สำหรับนักชอปคนไทย เมื่อต้องการจะซื้อสินค้าก็จะแวะมาดูโปรโมชั่นก่อนตัดสินใจว่า เมื่อปี 2014 กระแสตลาดออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับคนไทย โดยส่วนตัวผมกับแฟน (คุณโบนัส) วิณารัตน์ ศรีพยัคฆ์ ชอบเดินงานแฟร์ต่างๆ และชอบถ่ายภาพมาลงเป็นคอนเทนต์ในโซเซียลฯ ว่า ภายในงานมีอะไรลดราคาบ้าง และมีไอเทมอะไรน่าสนใจ ซึ่งก็มีเพื่อนเข้ามาถามบ่อยๆ ทำให้เรารู้สึกว่า คนอื่นๆ คงอยากจะรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไร ถ้าอย่างนั้น เราก็ลองเปิดเพจที่รวบรวมโปรโมชั่นจากสินค้าและบริการมาไว้ในเพจเดียว ผลตอบรับออกมาดีมาก มีคนติดตามหลักหมื่น ตั้งแต่สองเดือน และมีดารานักแสดง มากดไลท์มาฝากขาย และมาช่วยบอกต่อ หลังจากนั้นก็เริ่มมีแบรนด์สินค้าหลายแบรนด์เข้ามา ผ่านมาแค่ 2 ปีคนติดตามหลักแสน หลังจากนั้นในปี 2016 ได้คุณวิชัย ศรีพยัคฆ์ เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ออกไปทุกแพลตฟอร์ม จนถึงทุกวันนี้ มีผู้ติดตาม หลักล้านคนในทุกแพลตฟอร์ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ คือ