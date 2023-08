ภาพจำแม่ป่วย “ดร.ศิริพร” มุ่งสร้างแบรนด์ KINN อาหารเสริมแบบโภชนเภสัชรองรับตลาดผู้สูงวัย

ภาพจำที่เห็นคุณแม่นอนป่วยติดเตียง ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเกือบ 10 ปี ด้วยโรคประจำตัว กับภาวะแทรกซ้อน ที่มากับผลข้างเคียงของการได้รับยาเคมี อย่างต่อเนื่อง ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของคุณแม่ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ทำให้ ดร.ศิริพร อริยพุทธรัตน์ ผู้เป็นลูกสาว มุ่งมั่นคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน สามารถป้องกันโรคภัย ที่สังคมผู้สูงวัยต้องเผชิญ จนนำไปสู่แบรนด์ KINN ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในธุรกิจนวัตกรรมอาหารเสริม ไบโอเทคโนโลยี ของประเทศไทย“คุณแม่หลีป่วยเป็นโรครูมาตอยด์ มานานมาก ต้องทานยาเคมีเป็นประจำ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย โรคเดิมยังไม่หาย ต้องได้เพิ่มมาอีกหลายโรค จากเดิมที่เดินเหินไม่สะดวก มีภาวะกระดูกพรุน ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียง จากนั้นก็มีปัญหาปัสสาวะไม่สุด ผลที่ตามมาคือติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออก ต้องนำส่งโรงพยาบาลทุก ๆ 3 เดือน เป็นปัญหาเดิม ๆ ตลอดช่วงที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และโรคประจำตัวคือรูมาตอยด์ ต้องไปทุกเดือน ไม่รวมภาวะเครียดที่คุณแม่ต้องนอนมองเพดานทุกวัน“คุณแม่เป็นคนรักสวยรักงาม ต้องมาตกอยู่ในสภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียง นอกจากจะเจ็บปวดทรมานจากโรครูมาตอยด์ที่ต้องเจ็บปวดทุกข้อ จนต้องดามเหล็กไว้ เพื่อให้ขยับตัวได้แล้ว ยังต้องมารับผลข้างเคียงจากยาเคมี จนผมร่วงหมดศรีษะ ทั้งที่ไม่ได้เป็นมะเร็ง แต่ด้วยกำลังใจจากลูก ๆ และตัวคุณแม่เอง เราข้ามผ่านปัญหาต่าง ๆ มาได้ ด้วยเข้าใจว่ามันคือจังหวะก้าวของชีวิต และนั่นทำให้หลีมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่า ยาเคมีไม่ได้ตอบโจทย์การรักษา เราไม่ได้ต่อต้านยาเคมี แต่ในบางโรค อาจจะเพิ่งเป็น อาการไม่มาก แล้วมันสามารถแก้ปัญหาด้วยธรรมชาติได้ เช่น ควบคุมอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพที่มาจากธรรมชาติ 100% เพื่อรักษาสมดุล มันสามารถช่วยพวกเขาได้ ดังนั้นในทุกสูตรของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ คินน์ จึงมีงานวิจัยรองรับ เห็นผลจริงปราศจากผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย เพราะเราเห็นผลข้างเคียงที่เกิดกับคุณแม่มาแล้ว”สำหรับจุดกำเนิด ของแบรนด์ KINN นั้น คุณหลี เล่าว่า เกิดจาก Key Success ของการนำเอาตัวจุลินทรีย์มา ช่วยในเรื่องบำบัดสิ่งแวดล้อม และในวันนั้นเราคิดว่า จุลินทรีย์ ไม่เพียงตอบโจทย์ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่ยังสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพได้ด้วย ซึ่งเมื่อหันกลับมามองบ้านเรา คนไทยเป็นโรคไขมันในเลือดสูงถึง 38 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ถึง 10 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะโรคไขมันในเลือดสูง จะส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและพิการในประเทศไทย“ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จากเอกสารนำเสนอข้อมูลโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง 3 สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคดังกล่าวคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และภาวะไขมันในเลือดสูง”คุณหลี บอกว่า KINN สนับสนุนแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยใช้ “Nutraceutical” หรือ โภชนเภสัช ซึ่งถือเป็นเมกกะเทรนด์สุขภาพ มีมูลค่าการตลาดกว่า 1.55 ล้านล้านดอลลาร์ และมีแนวโน้มเติบโต 5-10% ในแต่ละปี ด้วยเหตุนี้ บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จึงได้ร่วมกับ ไบโอไต้หวัน ประเทศไต้หวัน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้นเทคโนโลยีเฉพาะทาง นำถั่วนัตโตะธรรมชาติมาสกัด จนได้สารสกัดนัตโตะไคเนส (Nattokinase) ที่มีความเข้มข้น 20,000 ไฟบริโนปรินยูนิตต่อกรัมใน 1 แคปซูล ที่มีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล, ลดไตรกลีเซอไรด์ บรรจุอยู่ในแคปซูลที่ทำจากข้าวโพด ถือเป็นโภชนเภสัชธรรมชาติ 100% ทั้งสารสกัดและแคปซูลบรรจุภายใต้แบรนด์ คินน์ นัตโตะนอกจากนี้ยังร่วมการวิจัยกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินน์ เรด ยีสต์ ไรด์ พาวเดอร์ และนัตโตะ เฟอร์เมนต์เต็ด พาวเดอร์ ต่อระดับไขมันในเลือด และการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่น ๆ ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้คินน์ นัตโตะ มีความโดดเด่นในตลาดโภชนเภสัชและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคตลอด 6 ปีที่ผ่านมายังย้ำว่า ด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจสำคัญของ KINN คือ การเป็น “The leader of bio longevity” ดังนั้น ภายใต้แบรนด์ คินน์ จึงมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งสิ้น 4 สูตร คือ1. คินน์ ถั่งเช่าเอ๊กตร้า สูตรเข้มข้นมากถึง 79% สูงสุดในท้องตลาด สกัดจากถั่งเช่าทิเบตแท้ ปรับสมดุลในร่างกาย ลดปัญหาการนอนไม่หลับ ช่วยให้หลับลึกยาวนาน 2. คินน์ ถั่งเช่าคลาสสิค มีความเข้มข้น 65% ช่วยในเรื่องเพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3. คินน์ หลินจือสูตรเข้มข้น ที่สกัดมาจากดอกเห็ดหลินจือ ช่วยในการล้างสารพิษในตับ ลดน้ำตาลในเลือด ใน 1 แคปซูลบรรจุหลินจือเพียว 100% 4. คินน์ นัตโตะ สูตรเข้มข้น ที่สกัดมาจากถั่วนัตโตะธรรมชาติจากญี่ปุ่น สรรพคุณที่กล่าวแล้วข้างต้นคือ ช่วยลดไขมันในเลือด ลดไตรกรีเซอไซด์ ลดความดัน และปลายปีนี้จะตามมาอีก 4 สูตร ตามโรดแมพของบริษัทที่วางแผนเป็นอาหารเสริมโภชนเภสัชชั้นนำของประเทศไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในการวิจัย เพื่อการมีชีวิตยืนยาว อย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า Integrated Longevity Nutraceutical พร้อมคิดค้นสูตรนิวตร้าซูติคอลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรอื่น ๆ อีกด้วย โดยมีเป้าหมายขยายตลาด CLMVปัจจุบัน บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ มีฐานกลุ่มลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการพัฒนาเพื่อกำหนดมาตรฐาน ในการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพครบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งผล คินน์ เวิลด์ไวด์ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่การันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถึง 4 รางวัล ได้แก่ 1.The Best International Innovation Award 2018 รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยได้รับรางวัลที่ประเทศฮ่องกง 2. Asean Award 2018 รางวัลเกียรติคุณ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดีเด่นและนักพัฒนาระดับสูงประชาคมอาเซียน 3.รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมอาหารเสริม ไบโอเทคโนโลยี จากศูนย์ความเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และ 4. The Best Health Innovation 2022 ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ชาวออฟฟิศยกให้เป็นที่สุดแห่งปี 2022ภายใต้แบรนด์ KINN ปัจจุบัน คินน์ นัตโตะ มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลเวชธานี จำกัด มหาชน , โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง และ โรงพยาบาลปรินซ์ สุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับร้านขายยา Fascino ขณะนี้เราวางจำหน่าย คินน์ นัตโตะ ใน 33 สาขา ทั่วประเทศ และกำลังไปครบทุกสาขา เร็ว ๆ นี้ และในช่วงนี้ คินน์ นัตโตะ จัดโปรโมชั่นพิเศษซึ่งเป็นราคาที่ดีที่สุด พร้อมมอบ Voucher เพื่อทำการตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอล ตรวจวัดระบบไตรกลีเซอร์ไลน์ ตรวจวัดระดับ ไขมันเลว (LDL) และระดับ HDL ให้ฟรีด้วย