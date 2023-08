ดีพร้อมมอบวุฒิบัตร The best of the best 30 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ตอกย้ำความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย

กล่าวถึง กิจกรรมปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมว่า “ดีพร้อมให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้า และภาคบริการของชุมชน ดีพร้อม จึงได้มีการดำเนินการ กิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Beyond Academy (ABA) ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ได้เริ่มดำเนินการรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้น มาจนถึงรุ่นที่ 3 ในปีงบประมาณ 2565 โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นมากกว่า 5,800 คน โดยกิจกรรมนี้ ได้ผลตอบรับที่ดีตลอดมาจากผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผู้สนใจจะก้าวเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม และในปีงบประมาณ 2566 นี้ ได้ดำเนินการตามเป้าหมาย อบรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รวมจำนวน 1,000 คน สำเร็จตามเป้าหมาย โดยคัดเลือก 30 ผู้ประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม เข้าสู่กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายภายในกลุ่ม และร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่น ๆที่มีศักยภาพ โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกๆท่าน ที่ได้รับประกาศนียบัตร (The Best of the Best) ในวันนี้”ถึงกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมว่า “กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จัดให้มีกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 66 ผ่านระบบ Zoom โดยมีเนื้อหาและกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่าย เทคนิค Pitching และการฝึกปฏิบัติการ การนำเสนอธุรกิจอย่างทรงพลัง Chat GPT & Marketing ตามลำดับ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 168 คน แยกออกเป็น กลุ่มที่คัดเลือกจากอบรมทั้งประเทศ หรือ the best จำนวน 98 คน และกลุ่มอบรมทั่วไป จำนวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 168 คนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมได้คัดกรองจากกลุ่มผู้เรียนดังกล่าว เพื่อเป็น The best of the best จำนวนทั้งสิ้น 30 คน และได้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายในวันนี้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ปั้นให้ปัง ดังด้วยติ๊กต๊อก" โดย ดร.พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ปานรดา นิมิตรภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งเอเชีย (APDC)นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันการเงิน คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และกิจกรรมการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เป็น The best of the best ในวันนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นักธุรกิจอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การแข่งขันในภาวะการณ์ของตลาดปัจจุบันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป”