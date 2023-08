‘กรมเจรจาฯ’ นำผู้ประกอบการสินค้า BCG จับคู่ธุรกิจออนไลน์กับคู่ค้า FTA คาดยอดสั่งซื้อกว่า 55 ล้านบาท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า BCG ทั้งอาหารแปรรูป เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์ 20 ราย หลังผ่านการคัดเลือกจากโครงการเทพ ปี 2 ลงสนามจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับคู่ค้าที่ไทยมี FTA ด้วย ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ พร้อมจับเข่าคุยโมเดิร์นเทรดชั้นนำ อาทิ Top Supermarket TV Direct และ Alibaba คาดจะมียอดสั่งซื้อสินค้ากว่า 55 ล้านบาทเปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching: OBM) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า กรมได้นำผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า BCG ทั้งอาหารแปรรูป เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์ 20 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ “ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA (Thai Entrepreneur Program for FTA Market: ThEP for FTA Market)” ปีที่ 2 หรือโครงการเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำผู้นำเข้าจากประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้าร่วมกิจกรรม OBM พร้อมทั้งได้เชิญผู้แทนจากห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำ อาทิ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด Top Supermarket TV Direct Big C และ Alibaba เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการอีกด้วย“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 50 คู่ โดยมีกลุ่มสินค้าที่จะได้รับความสนใจ และเกิดมูลค่าทางธุรกิจ อาทิ กล้วยป๊อบ ขิงแปรรูป น้ำหวานดอกมะพร้าวสควิซ น้ำมันมะพร้าว ผลไม้แช่เยือกแข็ง ผักแผ่นอบกรอบ ว่านหางจระเข้อบแห้ง ซอสมะม่วง สมุนไพรกระตุ้นน้ำนม กาแฟคั่ว และเครื่องดื่มผสมกระชาย โดยคาดว่ามูลค่าการสั่งซื้อสินค้ากว่า 55 ล้านบาท” นางอรมน เสริมเพิ่มเติมว่า โครงการ ThEP for FTA Market ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 สืบเนื่องจากเรื่อง BCG ซึ่งกำลังเป็นเมกกะเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้า BCG ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างชัดเจน เน้นการค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการผลิต ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เรียนรู้ช่องทางการตลาด ปรับตัวตามกระแสนิยมของตลาดโลก และใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี ซึ่งประเทศคู่ค้าได้ยกเว้นหรือลดภาษีนำเข้าให้กับสินค้าส่วนใหญ่จากไทยแล้วทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 2566) ไทยส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปไปตลาดคู่ FTA มูลค่า 8,232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4% จากปีก่อนหน้า สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป สิ่งปรุงรสอาหาร และน้ำผลไม้ ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้