โครงการ From Gen Z to be CEO ปี 2566 ปูพื้นฐานเด็กอาชีวะเกษตรและประมง สู่การเป็น ผปก. ในอนาคต

โครงการ From Gen Z to be CEO ปี 2566

ปูพื้นฐานเด็กอาชีวะเกษตรและประมง สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ประกอบด้วย 6 หลักสูตร เราจึงได้ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมสำหรับเด็กสายอาชีวะเกษตรและประมง เพื่อสร้างโอกาสให้ได้ก้าวเดินในเส้นทางสู่การเป็น CEO

กล่าวว่าได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรมาตั้งแต่ปี 2564-2565 แล้ว ซึ่งเราพบว่า เนื้อหาสำหรับนักศึกษาสายอาชีวะจะค่อนข้างมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยภาคปกติ ในปีนี้สำหรับรอบการอบรมครั้งที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย 6 หลักสูตร เราจึงได้ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมสำหรับเด็กสายอาชีวะเกษตรและประมง เพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆ ได้ก้าวเดินในเส้นทางสู่การเป็น CEO ตัวจริงโดยมีการยกตัวอย่าง case study ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการส่งออกสินค้าเกษตรที่ใกล้ตัวมากขึ้น รวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในธุรกิจการเกษตรโดยตรง และมีวิทยากรพิเศษที่มาสร้างสีสัน เพิ่มบรรยากาศการเรียนและจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2,300 ราย จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง 47 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า “ในฐานะเจ้าของธุรกิจ ก่อนที่เราจะสอนคนอื่น เราจะต้องทำเป็น โดยสร้างโอกาสธุรกิจจากการเลือกทำในสิ่งที่ใช่ เปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ชอบ และมองว่า แรงบันดาลใจที่ดีต้องเกิดจากความฝัน ฐานบ้านคืออิฐ ฐานชีวิตคือการศึกษา หมั่นหาประสบการณ์ความรู้ เพราะประสบการณ์เป็นเหมือนอาวุธที่ไม่มีใครจะปล้นไปจากเราได้ ในการทำธุรกจ ให้เริ่มต้นขณะที่ยังไม่พร้อม เพราะถ้ารอจนพร้อมจะไม่ได้เริ่ม”กล่าวว่า “ธุรกิจของผม เริ่มต้นจากการเอ๊ะก่อน แล้วค่อยอ๋อ ตั้งข้อสงสัยและหาคำตอบให้ได้ และที่สำคัญสำหรับเกษตรกรคือ ในการทำธุรกิจต้องห้ามลืมคิดค่าแรงตนเองด้วย และการทำการเกษตรเป็นกลุ่มจะทำให้มีพลัง มีอำนาจในการต่อรอง”กล่าวว่า “ถ้าเรามีใจอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการ สิ่งที่ทำได้คือลงมือทำ น้องๆ ไม่ต้องกลัวพังหรือไม่ต้องกลัวเจ๊ง เราอายุยังน้อย ยังเจ๊งได้อีกเยอะ สิ่งที่เราได้จากการลองผิดลองถูก อย่างน้อยเรายังได้รับประสบการณ์ ไม่ให้เราทำพลาดซ้ำอีก สำหรับน้องๆ ที่สนใจขายสินค้าออนไลน์ พี่มองว่าช่องทางออนไลน์นั้นเป็นพื้นที่ที่ให้เราสามารถขายของได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะ”ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั่วประเทศที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 50% จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ที่จัดโดย สถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในแต่ละภาค (4 ภาค) ที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตรของกรมของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในแต่ละภาค (4 ภาค) จะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสรุปผลโครงการ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค (West) สุขุมวิท 101