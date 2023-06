สานสัมพันธ์เอสเอ็มอีไทย-เกาหลีใต้ มหกรรม G-FAIR KOREA 2Nd ASEAN+ 2023 บริษัทชั้นนำเกาหลีใต้ 107 บริษัท ตบเท้าเข้าร่วมงาน

จังหวัดคยองกี (Gyeonggi) เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกจำนวนมาก อาทิ Samsung, LG, Hyundai KIA SK,Naver และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทอื่นๆ อีกมากกว่า 68,000 โรงงาน เพียบพร้อมด้วยศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และการลงทุนสำคัญในภูมิภาคคยองกีบิสซิเนสเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (Gyeonggi Business Center Bangkok) หรือ GBC Bangkok เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ ทำหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานเชิงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเกาหลี และผู้ประกอบการชาวไทย เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs และสนับสนุนการส่งออกของเขตจังหวัด Gyeonggi อาทิ สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าเด็ก วัสดุเหล็กและโครงการของ POSMEC สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งอยู่ภายใต้รูปแบบของการทำสัญญา MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเกาหลีกล่าวว่า “เพื่อสนับสนุนและผลักดันความเจริญด้านธุรกิจและนวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ จึงได้มีการจัดงาน G-FAIR KOREA 2Nd ASEAN+ 2023 ขึ้น เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆและเพื่อที่ผู้ประกอบการชาวไทยจะได้แลกเปลี่ยนทางด้านธุรกิจกับผู้ประกอบการเกาหลีและพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเมืองไทยร่วมกัน โดยจังหวัดคยองกีในฐานะศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มี GDP คิดเป็น 25% ของประเทศเกาหลีใต้ หรือเอเชีย ทำให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพ และความพร้อมหวังเป็นกำลังหลักในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไทย”กล่าวว่า ”GBC ตั้งเป้าผลักดันให้ประเทศไทยซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญที่สุดในอาเซียน ขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของอาเซียน ด้วยปัจจัยด้านประชากรที่มีจำนวนมาก และมีความสามารถที่หลากหลาย บวกกับคนไทยมีความสนใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ ทั้งในด้านสินค้า และวัฒนธรรม การร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้บริษัทในเกาหลีใต้สามารถร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านของเทคโนโลยี และนวัตกรรม”ทั้งนี้ องค์กร GBSA และ GBC Bangkok มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากบริษัทในประเทศไทยต้องการเยี่ยมชมบริษัทสตาร์ทอัป และกิจการต่างๆ ที่ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจาก GBC และ GBSA เป็นองค์กรภายใต้รัฐบาลเกาหลีที่เชื่อมต่อ และสานสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทในประเทศไทย และบริษัทจากทางเกาหลีใต้ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://gfairbkk.com/พื่อผลักดันความเจริญด้านธุรกิจ และนวัตกรรมเทคโนโลยี จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00-18:00 น. ชั้น 22 Centara Grand Bangkok Convention Centre ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการชาวเกาหลีใต้มากกว่า 107 บริษัท แบ่งเป็นหมวดหมู่ K-Smart Factory (Industrial Equipment), K-Smart City (Architecture / Construction / Home Electronics) K-Lifestyle (Consumer Goods) , K-Smart Health (Health, Food & Beverage) , K-Culture (Beauty , Fashion) และในปี 2566 นี้มีนวัตกรรมทางด้าน AI , AR , สินค้ากลุ่ม Smart ต่างๆทั้งนี้ ยังมีการจัดสัมมนาทางธุรกิจ จัดบรรยายโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ สถาปัตยกรรมต่างๆ อาทิ คุณฮยอนจุน ยู อาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังของเกาหลี Hongik University และ CEO, Space Consulting Group กับหัวข้อ The Vibrant City of Tomorrow และการบรรยายจาก KCIT, aCommerce, Posco, I Solar, Hanwha Q Cell ที่จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ และการนำระบบอัจฉริยะต่างๆของเกาหลีเพื่อมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบต่างๆของประเทศไทยจบการศึกษาจาก Harvard University, Master of Architecture with Distinction (มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น) และ MIT Master of Architecture (ปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมของ MIT: Massachusetts Institute of Technology) และ Yonsei University, Seoul : Korea Bachelor of Science in Architecture (มหาวิทยาลัยยอนเซ: เกาหลี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม) มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ Richard Meier & Partners Architects, New York, USA และ MIT Architecture Representation & Computation Lab MIT Visiting Scholar และผลงานที่ถูกกล่าวขานและเชิญไปบรรยายในประเทศต่างๆ คือ “Smart City” เมืองแห่งโลกอนาคตที่ทำร่วมกับ Hyundai Motor Group ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้จะได้รับองค์ความรู้เรื่องการสร้างอาคาร บ้านและสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงการสร้างเมืองแบบ Post Corona เพื่อป้องกันโควิดและระบบอัจฉริยะในการจัดการเรื่องการอยู่อาศัยต่างๆ พร้อมมีโอกาสพูดคุย พบปะกับผู้ประกอบการจากชาวไทยและชาวเกาหลี และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องการลงทุนในไทยและที่เกาหลี พร้อมมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการขอทุนสนับสนุนจากสาธารณรัฐเกาหลีและวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น. พบกับสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Smart sewer system total urban in flood monitoring” (ระบบควบคุมและตรวจสอบการระบายน้ำแบบอัจฉริยะสำหรับเมืองใหญ่ บรรยายโดย KCIT : Korea Convergence IT) ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมฟังได้มีโอกาสรู้จักกับเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการนำมาติดตั้งและปรับใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ำในประเทศไทย ทั้งนี้ทางรัฐบาลเกาหลีได้มีการสนับสนุนการติดตั้งโครงการ Pilot ให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการหารือกับ ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบื้องต้นแล้วและวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 บรรยายหัวข้อเรื่อง Trends Shaping the Future of eCommerce แนวโน้มในการกำหนดอนาคตของอีคอมเมิร์ซบรรยายโดยคุณเพ็ญศิริ พันเทียนวงศ์นุสรณ์ CEO ของบริษัท aCommerce เวลา 13.30 – 14.30 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง POSMAC-Next generation material (วัสดุอุปกรณ์ของ Pos Mac ในอนาคตรุ่นต่อไป) โดย POSCO เวลา 14.30 – 15.30 บรรยายหัวข้อเรื่อง Solutions for Solar Power Systems (โซลูชั่นสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์) โดยบริษัท I-Solar บริษัทผู้นำด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์อันดับต้นๆของเกาหลี และเวลา 15.30 – 16.30 บรรยายหัวข้อเรื่อง Q-Cell โดยบริษัท Hanwha Q Cell ผู้ผลิตแผงโซลาร์ที่ได้รับรางวัลเรื่องคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกและผลิตที่เยอรมันในส่วนของงานมหกรรม G-FAIR KOREA 2Nd ASEAN+ 2023 พร้อมสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมสุดล้ำ เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญจากทางเกาหลีใต้โดยตรง ทุกท่านจะได้เปิดประสบการณ์และเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยจากเกาหลีใต้ งานที่พร้อมจะผลักดันประเทศไทยสู่ “Smart Future” ได้โดยไม่ต้องเดินทางข้ามแดนไปถึงประเทศเกาหลีใต้ ลงทะเบียน http://gfairbkk.com/visitor-registration/