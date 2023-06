พาณิชย์ฯ ประกาศผลผู้ได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรกของประเทศจากโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

กระทรวงพาณิชย์ประกาศผลผู้ได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรกของประเทศจากโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุยายน 2566

กล่าวว่าได้ดำเนินจัดอบรมให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างให้เป็นแม่ทัพทางการค้าของประเทศในอนาคต โดยดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2566 และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งรายเดิมที่สนับสนุนโครงการมาตั้งแต่ปีแรก ประกอบด้วยเพื่อน้องๆ TOP 100 จะได้มีโอกาสเลือกสถานที่ฝึกงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถเลือกไปฝึกงานในต่างประเทศกับซึ่งเป็นหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย1.ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน จัดโดย P&G2.ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสรุปผลโครงการ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค (West) สุขุมวิท 1013.ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตรของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ True, Huawei Bitkub EXIM Bank P&G SPVi DHL SVOA BOL รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก1.ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่อยอดองค์ความรู้ที่จัดโดยสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ2.ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดสำหรับสตาร์ทอัพ “Go-to-Market Strategies for Startup” จัดโดย True LAB