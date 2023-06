พาณิชย์ฯ จับมือ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ หนุน นศ. เป็นนักรบการค้าของประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ดำเนินโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 โดยบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวนกว่า 3,300 ราย สู่การเป็นนักรบทางการค้าของประเทศ โดยพิธีเปิดการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ได้รับเกียรติจาก นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางทัศพร ไกร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ นางศิริพร โกมลหิรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Gen Z จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างเนื่องแน่น

กล่าวว่ากล่าวว่ากล่าวว่าในครั้งที่ 12 ได้จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2566 ใน 6 หลักสูตร ประกอบด้วยโดย คุณมาดิน๊ะ เล่าเจริญ ผู้บริหาร บริษัท วิยะ อินเตอร์เครป 2003 จำกัดโดย คุณพรชัย พัวพัฒนขจร ประธานบริษัท Fruit Organic Co.,Ltd.โดย คุณปณต บุณยะโหตระ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยคุณไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนโดย คุณนพดา อธิกากัมพู ประธานกรรมการ บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด คุณธเธียร อนุจรพันธ์ Thailand Head of Strategic Partnership & Business of Amazon Global Selling Thailand และคุณเจริญ หิรัญตระกูล Partnership Manager, Payoneer Inc.โดย คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำการสอบวัดผลผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Wisimo เพื่อประเมินผลต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับการอบรมในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566) จัดอบรมระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2566 คาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 2,000 ราย