ต้องลอง! มิวเซียมสยามปิ๊งไอเดีย “เสาร์สนามไชย” ฮีลละไม ใจละมุน ผ่อนคลายไปกับเสียงเดินช็อปสินค้าสุดชิล

มิวเซียมสยามชวนผ่อนคลายไปกับ “เสาร์สนามไชย” ฮีลละไม ใจละมุน ที่เป็นมากกว่าพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้แต่ปรับกลยุทธ์ให้ผู้คนได้เข้าถึงกิจกรรมที่สามารถฮีลใจจากความเหนื่อยล้าในชีวิตและส่งเสริมความสุขทางใจ พร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษโดยการอยู่กับตัวเองผ่านการฟังเสียงจากธรรมชาติ ดนตรี คลื่นความถี่ และ ASMR รวมไปถึงกิจกรรมปลดปล่อยความเครียดด้วยการสาดสี ปาก้อนสีและฮีลใจด้วยสินค้า อาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 ร้านค้า

ด้วยบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะพื้นที่ทางสังคม มิวเซียมสยามขอเป็นพื้นที่ส่งมอบความสุขไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของคนเมืองบนพื้นที่และกระบวนการพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์และส่งมอบความรู้ ไปกับการส่งมอบความรู้สึกร่วมของคนเมือง (sense of belonging) เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่ และเป็นพื้นที่ของการให้บริการทางสังคม (social service) อย่างแท้จริงงานเสาร์สนามไชย Saturday Happening ในแนวคิด Healing House ฮีลละไม ใจละมุน ในมุมมองการทำงานของพิพิธภัณฑ์ได้ปรับเข้าสู่บทบาททางสังคมที่นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ แม้ว่าพิพิธภัณฑ์ยังมีหน้าที่ในการสื่อสารความรู้ แต่ด้วยวิธีการที่ลดทอนความขึงขังให้พิพิธภัณฑ์ได้มีบทบาทหน้าที่และศักยภาพอย่างใหม่ที่เชื่อมต่อไปยังผู้คน เป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดวาทกรรมทางสังคมทั้งในวาระประวัติศาสตร์ร่วมสมัย และโอบรับผู้คนบนความเปลี่ยนแปลงของเมืองและสังคมวัฒนธรรม มิวเซียมสยามจึงจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบงานเสาร์สนามไชย เพื่อส่งเสริมความสุขไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของคนเมืองบนพื้นที่และกระบวนการพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์และส่งมอบความรู้ ไปกับการส่งมอบความรู้สึกร่วมของคนเมือง (sense of belonging) เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่และเป็นพื้นที่ของการให้บริการทางสังคม (social service) อย่างแท้จริง ซึ่งมีการหยิบยก คำว่า healing มาใช้ ในความหมายของการส่งเสริมความสุขทางใจ เพื่อให้เกิดความสบายใจ เพื่อให้ชีวิตรื่นรมย์ โดยมีนัยถึงคำว่า ฮีลใจ ซึ่งเป็นศัพท์รุ่นใหม่ที่ผู้คนนิยมใช้ในโลกออนไลน์ ส่วนคำว่า house มีความหมายถึง บ้าน สถานที่ที่อุ่นใจ ซึ่งใช้ในความหมายที่ให้คนรู้สึกว่า พิพิธภัณฑ์ ก็คือบ้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจได้เช่นกันศิลปะสร้างสมาธิ และเยียวยาอารมณ์ เพื่อปลดปล่อยความทุกข์ เพิ่มความสุข สำหรับการสร้างสรรค์ของเด็ก 4 -12 ปี โดยทำเป็นชุดกิจกรรม Mandala Healing Art ให้เด็กสามารถใช้เวลา 5-10 นาทีเพื่อผ่อนคลาย หรือนำชุดกิจกรรมกลับบ้านไปได้บนกระบวนการทำงานพิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วย “เรื่องราว” และ “ข้าวของ” ชวนทุกคนสร้างการมีส่วนรวม ด้วยการส่งต่อ สิ่งของพร้อมข้อความที่สร้างกำลังใจให้คนในสังคมผนังของการปลดปล่อยความเครียด โดยใช้การสร้างสรรค์กิจกรรมที่ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้วิธีการสร้างสมาธิ สร้างความสุขให้ล้นใจ ด้วยกิจกรรมฮีลใจด้วยวงกลม Mandala Healing Artกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ผ่านผัสสะรูปแบบต่าง อาทิ รูป รส กลิ่น เสียง เขียน สัมผัส เพื่อมอบความผ่อนคลาย และวิธีการใหม่ๆ ในการรับมือกับความเครียดของคนเมือง รูปแบบกิจกรรมจะหมุนเวียนไปในแต่ละครั้ง โดยมีตัวอย่างหัวข้อเวิร์กช้อป ดังนี้Naturally Umami โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์Kit Sound โดย ฉมามาศ แก้วบัวดี และเขตสิน จูจันทร์ นักดนตรีที่สนใจการสร้างความตระหนักเรื่องการฟังและเสียงรอบตัวInhaler and heart healing โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ อ่อนน่วม นักปรุงน้ำหอมและออกแบบกลิ่น-ห้องนิทรรศการ 1Write & Re-lete โดย อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (ครูโอเล่) นักเขียนผู้สร้างพื้นที่ให้แผ่นกระดาษเป็นที่ปลดปล่อยเรื่องราวจากข้างในโดย ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี และฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร ผู้ผ่านประสบการณ์เสียงเปลี่ยนชีวิตHealing Book Making โดย ภาสุร จึงแย้มปิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาArchitecture Healing Trailsกอด กับ กาย และเขียนจดหมายถึงตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้าจัดการนำชมภายในนิทรรศการของมิวเซียมสยาม เพื่อความผ่อนคลาย ให้ผู้เข้าชมได้ตระหนักในคุณค่าของตัวเองผ่านวัตถุทางวัฒนธรรม และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่อนคลายด้วยบรรยากาศดนตรีในสวนภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ตลาดนัดรักษ์โลกที่คำนึงสุขภาวะด้านสุขภาพของผู้บริโภค ด้วยพืชผักที่แหล่งเพาะปลูกตามธรรมชาติ และกระบวนการดำเนินตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ฮีลใจผ่านเสียงทั้งนี้ยังมีพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่นำสินค้ามาวางขายไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า หรือสิ่งของเครื่องใช้หลากหลายรูปแบบผ่านตลาดนัดหัวใจสีเขียวที่อยู่ในกิจกรรมของมิวเซียมสยาม ซึ่งได้มีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการล่วงหน้า ซึ่งกิจกรรมเสาร์แรกมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ 20 รายและในวันเสาร์แรกของเดือนถัดไปก็จะมีผู้ประกอบการอีก 20 รายทั้งเก่าและใหม่ร่วมเปิดบูธโชว์และขายสินค้าเพื่อเป็นโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ได้นำสินค้าออกสู่สายตาลูกค้าผ่านกิจกรรมของมิวเซียมสยามสำหรับพื้นที่ที่จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พักและอยู่กับตัวเองผ่านเสียงธรรมชาติ ดนตรี และคลื่นความถี่ รวมถึง ASMR ที่มาจากเสียงในระนาบหูของมิวเซียมสยาม ทั้งบรรยากาศ ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม รวมถึงเรื่องเล่าจากภัณฑารักษ์ นักอนุรักษ์ และคนทำงานในพิพิธภัณฑ์ ออกแบบประสบการณ์เสียงโดยทีม เฮียร์ แอนด์ ฟาวด์นอกจากนี้ยังเน้นให้ความสำคัญกับที่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่ถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นักถ้าเปรียบเทียบกับการมองเห็น เหตุนี้เองจึงเกิดเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจและการฟังมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีทางเลือกในการฟังและได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นโดยให้เสียงอยู่เป็นเพื่อน ซึ่งทางมิวเซียมสยามจะมีให้เลือกประมาณ 9 แทร็กผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกฟังได้อย่างอิสระพบกับร้านค้า ร้านอาหาร ฮีลใจ ฮีลท้อง ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายนนี้ช้อปแบบเพลินๆ เดินกินหน้าตึก นึกจะนั่งสนามหญ้าก็พร้อม ล้อมวงฟังเย็นกันยามเย็น โซน ช้อปละไม อิ่มละมุน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 12.00 - 20.00 ได้แก่ร้าน1. Circular2. Have a good day3. Craft Colour4. November Studio/LuckStone.BKK6. MUNIE7. OTTO farm Studio8. Hairy Hare9. Teaspoon11. ดื่มด่ำ คราฟต์โคล่า By Hom Localcraft12. Yummy Food13. บ้านวรางกูร ชุมชนชาวสวนท้องร่องเมืองแปดริ้ว14. GoldenHomeCooking15. Yumm2u16. สวนดินคานาอัน17. herbal drink18. MEXIGRILL19. Busstop Burger20. โคขุน by จา21. Siam Origins X'Press22. Move.Coffeeจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์แรกของเดือน จำนวน 4ครั้ง ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน, วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม, วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคมและวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ มิวเซียมสยาม (MRT สนามไชย ทางออก1)