The Active รับรางวัล The Nation Maker จากสตาร์ทอัพไทย

The Active ของ Thai PBS ได้รับรางวัล The Nation Maker จากสตาร์ทอัพไทย ผู้ทำงานที่มากว่าการผลักดันและลงทุนให้กับสตาร์ทอัพ พร้อมเกาะติด 12 นโยบาย จาก ‘Hack Thailand 2575’ ด้วยวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพแก้ปัญหาสังคม ผ่านการนำเสนอนโยบายภาคประชาชนสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย หรือ Thai Startup จัดงาน Makers United 2023 ฉลองครบรอบ 9 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมเสวนา และมอบรางวัลให้กับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ มีผู้ใช้งานเกิน 1 ล้านคน และนักพัฒนาสังคมที่ทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพไทยสำหรับรางวัล The Nation Maker มีผู้ได้รับรางวัล 3 หน่วยงาน ได้แก่ Thai PBS (The Active) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวให้กับผู้ทำงานที่มากว่าการผลักดันและลงทุนให้กับสตาร์ทอัพผศ.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย กล่าวว่า The Active โดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส คู่ควรกับการได้รับรางวัล The Nation Maker หรือ รางวัลคนสร้างชาติ เพราะถือเป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่เชื่อในวิธีการคิดแบบสตาร์ทอัพ และนำไปใช้กับการผลักดันนโยบายที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคม เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมาปรับใช้ได้ โดยการทำโปรเจกต์ ‘Hack Thailand 2575’ เพื่ออนาคตของประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า“การที่เปิดใจในเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก ที่จะสามารถนำวิธีคิดของสตาร์ทอัพ ไปใช้กับเรื่องอื่น ๆ ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียว ซึ่งการที่ The Active เชื่อในสิ่งเดียวกัน ทำให้นโยบายทั้ง 12 ข้อ มีโอกาสที่จะไปต่อได้จริง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมใจคือ มันอาจจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ แต่เราต้องอนุญาตให้มีพื้นที่สำหรับการทดลองกัน แม้การทำงานจะไม่ได้การันตีความสำเร็จ แต่การที่เราลงมือทำจะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง ต่อให้สิ่งที่ทำผิดพลาด มันก็จะเป็นบทเรียนว่าผิดพลาดตรงไหน และสามารถนำมาแก้ไขปรับปรุงได้อีก เราอาจต้องทดลองไปเรื่อย ๆ ผมว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำ คือทำต่อเนื่อง ถ้าเราอยากจะทำให้สำเร็จก็คือเราต้องช่วยกัน”นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) กล่าวขอบคุณสมาคมไทยสตาร์ทอัพที่มอบรางวัลให้ The Active และ Thai PBS เป็นความภูมิใจที่ไทยพีบีเอสได้ทำงานกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรง ใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ และเชื่อว่าถ้าคนรุ่นใหม่และวิธีการใหม่ ๆ ได้รับการสนับสนุนจากสังคม ประเทศไทยจะมีโอกาสที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน“ไทยพีบีเอส จะยังคงร่วมกับภาคีเครือข่ายและสตาร์ทอัพไทย ติดตามขับเคลื่อน 12 นโยบายจาก ‘Hack Thailand 2575’ เพื่อสร้างระบบการติดตาม และการมีส่วนร่วมในระบบ ecosystem อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเปรียบเทียบนโยบาย 8 พรรคจัดตั้งรัฐบาล ที่มีการลงนาม MOU สอดคล้องกับนโยบายจาก 12 นโยบายอย่างไรบ้าง ซึ่งจะเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงประเทศหลังเลือกตั้ง” นางสาวณาตยา กล่าวนอกจากนี้ ยังมีการมองรางวัล The Corporate Connector 2 รางวัล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ AIS, The Startup The Expansion Facilitator 2 รางวัล ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนฮ่องกง (InvestHK) สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม (TVFA), The Policy Advocate 3 รางวัล ได้แก่ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, The Active Granter 2 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB), The Ecosystem Builder 2 รางวัล ได้แก่ Techsauce Media สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA), The Grand Connector 1 รางวัล ได้แก่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, The Government Disruptor 2 รางวัล ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), The Innovation Evangelist ได้แก่ 4 รางวัล ได้แก่ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ธานี แสงรัตน์ สนั่น อังอุบลกุล และ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และ รางวัล The Government Hacker ได้แก่ Bangkok Metropolitan Administration (กรุงเทพมหานคร) จากโครงการ Hack Bkk แก้ปัญหาเมืองด้วยนวัตกรรมจากสตาร์ตอัปสำหรับรางวัลสำหรับสมาชิก Thai Startup ที่มีจำนวนผู้ใช้งานหลักล้าน ชื่อรางวัล: ๑ne million club มี 11 ราย Bitkub Shippop iTAX Zipevent QueQ Flash express Hungry Hub Gowabi Ricult Stockradars Viabusสามารถติดตามชมรายการ Hack Thailand 2575 กับ 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทย ย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/HackThailand2575 สามารถติดตามไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และทุกช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th, Facebook @ThaiPBS, YouTube @ThaiPBS, Instagram @ThaiPBS, TikTok @ThaiPBS, และ LINE @ThaiPBS และทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Election66