ไบโอเทค สัมมนาความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการด้านสุขภาพสัตว์และเวชภัณฑ์มนุษย์

ตลอดจนผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง Current Development of Vaccines and Feed Supplements for Aquaculture (ภาคเช้า) และ High Tech Drugs for Thailand: Biopharmaceutical and Animal Vaccine Production in Thailand and Beyond (ภาคบ่าย) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการด้านสุขภาพสัตว์และเวชภัณฑ์มนุษย์ในประเทศไทยและนานาชาติ อันเป็นผลจากความร่วมมือวิจัยระหว่างไทย-สหราชอาณาจักรภายในงานจะได้พบกับการนำเสนอผลวิจัยด้านเทคโนโลยีสาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อการป้องกันโรคในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง และการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์และเวชภัณฑ์มนุษย์ ที่ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น และเป็นเวทีขยายเครือข่ายต่อยอดความร่วมมือรับจำนวนจำกัดและขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ได้รับคัดเลือกเท่านั้น ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/yVbswaas4PWBxFAc9 ภายใน 29 พ.ค. นี้