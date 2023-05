ยืดหยุ่นให้ชีวิตง่ายขึ้น GEN-ED “FlexSpace” ตอบโจทย์เพื่อทุกการเรียนรู้ ไลฟ์สไตล์ชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้!

“ณ ปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลง จะทำอย่างไรให้เราก้าวข้ามไปได้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงของ “โควิด-19” ตรงนี้สวนสุนันทาเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการบริหารยุคดิจิทัล ที่จะต้องตอบโจทย์ว่า “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ คุณก็สามารถเรียนกับสวนสุนันทาได้”

รู้จัก “FlexSpace”

“จุดเด่นของ FlexSpace สิ่งที่ผู้เรียนจะเรียนรู้หรือว่าเข้าถึงเนื้อหาคอนเท้นต์ได้ก็ต้องมี ความง่าย สะดวก ที่ไหนก็ได้ก็สามารถเข้า หรือว่าใช้งานได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ FlexSpace ตอบโจทย์และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความง่ายก็ด้วยระบบของ single sign on ที่เรียกว่า One clik can learn ลดความยุ่งยาก ลดความซับซ้อน ซึ่งเป็นเพนพอยท์ที่เรามีที่มาที่ไปของการพัฒนาตัวFlexSpace ขึ้นมา เราได้ถามรีไคว์ถึงผู้เรียนที่ได้เรียนผ่านมา นักศึกษาเรากว่า 3 หมื่นคนที่พูดถึงเรื่องของ “ระบบ” ในการเข้าถึงการเรียนรู้จะต้อง “ง่าย” และตอบโจทย์เขามากที่สุด ซึ่งรับรองว่า FlexSpace ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของผู้เรียน ง่ายขึ้น และสามารถเข้าถึงคอนเท้นต์ในทุกรูปแบบที่เรามีได้ง่ายขึ้น”

“อย่างคลิปวิดีโอที่การเรียนการสอนเกิดขึ้น ผู้เรียนก็สามารถ Tracking จากตัวหนังสือคีย์เวิด ที่เขาอยากจะเรียนซ้ำ ๆ แล้วก็จะ Repeat กลับไปที่วิดีโอในคีย์เวิดนั้นได้ อันนี้ก็เป็น ความง่าย ของผู้เรียนที่จะทำให้ ผู้เรียนเองเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งหมดก็สิ่งที่จะตอบโจทย์และเรียกได้ว่า สิ่งที่เราจะถ่ายทอดไปนั้นก็คือ Learner Friendly หรือว่าเราจะเรียกว่า User Friendly ก็ได้ ผู้ใช้ที่เป็นใครก็ได้ จะได้รับจาก FlexSpace ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เข้าถึง และเป็นเวทีที่ทำให้เขาได้ฝึกฝนตัวเองมากขึ้น”

“ด้วยมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการปรับเปลี่ยน ในเรื่องของการจัดเรียนการสอน และเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่เป็นดิจิทัล ทาง GEN– ED ก็เลย พัฒนาในเรื่องของ FlexSpace ขึ้นมาแต่ว่าเรา ไม่ได้มองสโคปแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยของเราเอง เราอยากเป็น “พื้นที่” เราอยากเป็น “ชุมชนที่ยืดหยุ่น” ที่สร้างการเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป โดยเราจะเริ่มต้นจากตัวนักศึกษาของเราเองก่อนและก็บุคลากรของเราเองก่อน แล้วต่อยอดไปถึงบุคคลทั่วไปข้างนอกหรือว่าที่มีความสนใจ หรือว่าจะมีการทำความร่วมมือร่วมกันในอนาคตต่อไป”

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วิถีชีวิตยุคดิจิทัล การเรียนการสอนจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนและการปรับตัวของนักศึกษาให้ทัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยการเปิดรับสื่อจากหลากหลายช่องทางซึ่งวันนี้การจัดกิจกรรม GEN-ED Releases 2023 โดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GEN-ED) ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนในยุคดิจิทัล การเปิดตัวภายใต้ชื่อว่า“FlexSpace” เพื่อสนับสนุนการเรียนที่ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการหรือตามความเหมาะสม โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning : LLL) ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GEN-ED) มรภ.สวนสุนันทา เปิดเผยว่า การเรียนรู้วันนี้ถ้าเราเรียนในรูปแบบของ ออนไลน์ ออนไซต์ หรือออนดีมานด์ เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากการดูคลิปวิดีโอได้เพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้การเรียนรู้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ หรือว่าบางคนไม่ได้ถนัดที่จะดู บางคนอาจจะมีทักษะของการอ่านมากกว่า ทาง GEN-ED เองก็มีการพัฒนาตัวที่เรียกว่า Interactive Transcript ที่จะแขวนขึ้นไปบนระบบการจัดการเรียนรู้หรือว่า FlexSpace สามารถสร้างในเรื่องของทักษะหรือ Skill ด้าน Soft Skill ให้กับนักศึกษาสวนสุนันทาควบคู่ไปกับ เครื่องมือและTool สนับสนุนที่ทาง GEN-ED ได้เตรียมความพร้อมที่จะพัฒนา และเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้กับผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learningผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ยังบอกด้วย ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าเรียนได้ขอเพียงแค่มี “อินเตอร์เน็ต”ต่อเข้าเชื่อมกับอุปกรณ์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือว่าคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเป็น “ห้องเรียน” เคลื่อนที่ให้กับผู้เรียนสำหรับการพัฒนา “FlexSpace” ที่สนับสนุนการเรียนที่ยืดหยุ่นสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong Learning : LLL) ด้วยช่องทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น Hyflex Leaning ทั้งในรูปแบบ Online Onsite และ On-Demand สามารถส่งเสริมทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อการใช้ชิวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยในอนาคต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ “FlexSpace” ในเทอมที่1 /ปีการศึกษา 2566 นี้เป็นต้นไป