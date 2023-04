ดีพร้อม เปิดหลักสูตร Genius The Legend ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตฯ เลือดใหม่ รับ ศก.ฟื้นหลังโควิด พร้อมตีตลาดโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เปิดโครงการ Genius the legend ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับ นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รับเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด ซึ่งโครงการเกษตรต้นแบบอัจฉริยะนี้มีต่อเนื่องมาแล้วถึง 7 รุ่นในปีนี้ เพื่อปั้นนักธุรกิจเลือดใหม่ยกระดับศักยภาพ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจให้แก่วิสาหกิจและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมให้สามารถขยายมูลค่าการค้าสู่ตลาดในประเทศและตลาดโลกอย่างยั่งยืน โชว์ผลงานปั้นผู้ประกอบการ 6 รุ่น 600 ราย ต่อยอดสินค้าและบริการสู่ตลาดกว่า 300 รายการ ตั้งเป้า 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในปีนี้นับเป็นซีซั่น ที่ 7 คือ โดยมี CEO กว่า 10 ธุรกิจ ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงที่แตกต่างกันมาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการ แต่ตาม style การจัดของกิจกรรม GA จะขอให้โค้ชหลักของ DIPROM Genius Academy ทั้ง 4 เสาหลัก มาช่วยกันจัดระเบียบองค์ความรู้ให้สถานประกอบการและ Season นี้จะเป็น Season สุดท้าย ในการทำ DIPROM Genius Academyได้ดำเนินกิจกรรม DIPROM Genius Academy มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปีงบประมาณ 2566เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสู่ความเป็นอัจฉริยะ ด้วยอัจฉริยะโค้ช มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการมาแล้ว 6 ซีซั่นประกอบด้วยที่เป็นหลักสูตรหลัก จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ - Genius Academy Seasons 1 (ในปี 2560)” มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน Food และ Non Food - Genius Academy Seasons 2 (ในปี 2561)- Genius Academy Seasons ที่ 3 (ในปี 2564)มุ่งเน้นพัฒนาวิสัยทัศน์ควบคู่แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีก 3 หลักสูตร ได้แก่ - Genius The IDOL (ในปี 2563)สร้างผู้ประกอบการไอดอล ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแปรรูป - Genius The Creation (ในปี 2563)ปั้นนักธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์ - Genius Academy 360 (ในปี 2565) บนแนวคินวัตกรรมผสานเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่าน Product & Service Hero สู่ความเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจแบบ 360 องศาทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวนับเป็นหนึ่งกลไกสำคัญของการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรับโอกาสการเติบโตหลังจากภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะตลาดส่งออกที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในปีที่ผ่านมามีมูลค่าตลาดกว่า 1.714 ล้านล้านบาท เติบโตกว่า 19.64 % เพื่อมุ่งสู่มากยิ่งขึ้น ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ ปี 2565 มีมูลค่ากว่า 1.532 ล้านล้านบาท คิดเป็น8.8% ของ GDP และเป็นผู้ส่งออกอาหารที่สำคัญของโลก อยู่ในลำดับที่ 15 ของโลก การสร้างนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมกับการ สร้างโอกาส และขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมจึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับกิจกรรม Genius Academy ทั้ง 6 หลักสูตรที่ผ่านมา จนสามารถพัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง และสามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้ง 6 รุ่น จำนวน 600 ราย สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการได้มากกว่า 300 รายการนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนาตนเองรวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์ อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และภาพลักษณ์ที่ดี เชื่อมโยงเครือข่ายของวิสาหกิจและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมให้ เกิดความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่ และเศรษฐกิจมหภาคเพิ่มมากขึ้น โดยมีกูรูชั้นนำที่มาร่วมเติมเต็มความรู้ มุมมองในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งนี้จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 60 กิจการ โดยคาดว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนา และ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทพร้อมยังได้เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ4 กูรู ด้านการสร้างแบรนด์และธุรกิจ ด้วยนวัตกรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6877-78 ต่อ 1806-1807 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.diprom.go.th และ www.facebook.com/dipromindustry