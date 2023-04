พาณิชย์ฯ ผนึก 16 องค์กรเอกชน ปั้น Gen Z สู่ CEO ประจำปี 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA ) ดำเนินโครงการ From Gen Z to be CEO ปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จากเนื้อหาหลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศที่สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ และตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ รวมถึงโอกาสในการฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตร องค์กรภาคเอกชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

“พีแอนด์จี เป็นบริษัทที่ให้โอกาสคนไม่ว่าพื้นฐานจะเป็นยังไงก็ตาม เราจะมีคอร์สที่ช่วยพัฒนาทักษะแบบรายบุคคล มี P&G Leadership Academy และแคมเปญเรื่อง CEO Challenge ที่ให้โอกาสให้น้องได้บริหารงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างพอร์ตตัวเองให้เติบโตได้ดีที่สุด ฉะนั้นมีทักษะ 3 ส่วนที่สำคัญที่จะเป็น CEO ที่อยากจะฝากถึงน้อง ๆ คือ 1. ทักษะภาวะผู้นำ 2. ทักษะบริหารคน People Management และสุดท้ายคือทักษะการสื่อสาร ฉะนั้นอยากฝากถึงน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการว่าโอกาสมาถึงแล้ว อย่ารอที่จะคว้าโอกาสเหล่านั้นค่ะ”

ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย), บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK), บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G), SPVI, บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (DHL), บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL) และพันธมิตรสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จำนวน 7 องค์กร ได้แก่ ฟาร์มโตะ, บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิต (B-Garlic), ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม, บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด (Plant Factory), ไร่สุวรรณ และฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งจากพันธมิตรที่พร้อมมอบโอกาสให้กับน้อง ๆ Gen Z กระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าปั้น Gen Z รุ่นที่ 4 สู่การเป็น CEO ตัวจริง ภายใต้โครงการโอกาสได้ร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ