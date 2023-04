“กรมเจรจาฯ” รับสมัครเกษตรกรทั่วไทย เข้าร่วมโครงการ ThEP for FTA MARKET เสริมแกร่ง BCG ไร้ขีดจำกัด

เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สานต่อนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เปิดรับสมัครเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้า BCG กลุ่มอาหารแปรรูป เครื่องดื่ม และ สินค้าไลฟ์สไตล์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA (Thai Entrepreneur Program for FTA Market : ThEP for FTA market) เพื่อผลักดันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วย BCG Model ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพิ่มแต้มต่อขยายการส่งออก รวมไปถึงความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ BCG ซึ่งจะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพิ่มเติมว่า กรมได้จัดโครงการนี้เป็นปีที่สอง หลังจากได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ราย จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในการต่อยอดธุรกิจ BCG จากกิจกรรมบูธแคมป์เสริมศักยภาพแบบเจาะลึก จำนวน 4 วัน 3 คืน นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังของไทย และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย พร้อมโชคอีกหนึ่งชั้นสำหรับผู้ประกอบการ 5 รายที่ได้รับการคัดเลือก กับสิทธิพิเศษ ในการผลิตคลิปสั้นสำหรับโปรโมตสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนใคร !!อย่ารอช้า โอกาสทองรอคุณอยู่!! ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทยเร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA (Thai Entrepreneur Program for FTA Market : ThEP for FTA market) เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การขยายธุรกิจการค้าในต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTA สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นี้