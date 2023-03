Just Follow The Goat กาแฟที่ราบสูง รายได้หลักล้านบาทต่อเดือน ฝีมือชงระดับแชมป์โลกจากเวที NTBC กับกาแฟแก้วละ 800 บาท

อภิวัฒน์ ภัชรวัฒนาสกุล หรือ คุณบี เจ้าของร้าน กาแฟ “Just Follow The Goat The original ” เล่า ว่า ตัวเองเป็นคนขอนแก่นจากโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ไปเรียนด้าน สถาปัตย์ จากนิวซีแลนด์ ชื่นชอบ อาชีพ ค้า ขาย ลองผิดลองถูกมาแล้ว หลายธุรกิจ ขายสินค้า มาแล้ว หลายอย่าง ฯลฯ เคยทำ ร้านเหล้า ทำอู่ซ่อมรถ ก็ไปไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นมีโอกาศเห็นเพื่อนเปิดร้านกาแฟโบราณแล้วขายได้ เริ่มสนใจ จึงไปเรียนการชงกาแฟหม้อต้ม และ เปิดร้านขายกาแฟ จากเงินลงทุนเริ่มต้น 16,000บาท สามารถทำยอดขาย ได้6-8 หมื่นบาทต่อเดือนจึงเริ่ม มองเห็นโอกาสในธุรกิจกาแฟ ว่า มี่ทิศทางที่สดใส และ มุ่งหาความรู้พัฒนาตัวเอง ทุกศาสตร์ของกาแฟ จนมีโอกาสลงสนามแข่งขันบาริสต้า NTBC และ“ในปี2559 ได้เปิดร้านกาแฟและโรงคั่วกาแฟ แบลน Just Follow The Goat ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้ จัก ของสาวกกาแฟ ทั่วประเทศ มียอดขายหลักล้านต่อเดือน “ ชื่อ ร้าน Just Follow The Goat มาจากตำนานการค้นพบเมล็ดกาแฟในประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งมีแพะตัวหนึ่งได้ ค้นพบต้นกาแฟแล้วกินเมล็ดเข้าไป คน(คาดี้)เลี้ยงแพะสงสัยว่าทำไมแพะมีอาการคึกคัก ผิดปกติ จึงตามแพะไปดูว่าระหว่างวันกินอะไรเข้าไป จากนั้นได้ลองนำเมล็ดกาแฟมาแช่ น้ำแล้วดมดูบ้าง จึงพบ ว่า รสชาติน่าสนใจทำให้สดชื่น ทำให้การดื่มกาแฟได้ถูกบอกต่อ และดื่มต่อๆกันมา”โดยได้นำตำนานมาเป็นนิยามของร้านมา เป็นจุดเริ่มต้นให้คนได้รู้จ้กและดื่มกาแฟ บวกกับตัวเองก็เกิดปีแพะ พอดี “แพะ”จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์และคอนเซ็ปต์ของร้านที่ว่า “ถ้าคุณอยากทานกาแฟอร่อยๆก็แค่ ตามแพะมา”ดื่หรือ แม้แต่กาแฟที่ใช้ในการแข่งขันบนเวทีของบาริสต้า ร้านของเราพร้อมมอบ ประสบการณ์ การดื่ม กาแฟด้วย บาริสต้ามืออาชีพมากความสามารถ ที่ผ่านการแข่งขัน รับรางวัลในระดับประเทศ และนานาชาติ นับเป็นจุดเด่น จุดขายของร้าน ที่มีบาริสต้า มืออาชีพ ที่พร้อมเสิร์ฟกาแฟ ที่ควบคุมคุณภาพจากแชมป์ และQ Arabica Grader ทำให้กาแฟทุกถ้วยเปี่ยม ไปด้วยคุณภาพ และเป็นโรงคั่วกาแฟเองและส่งทั่วประเทศสำหรับกาแฟที่เป็นต้นตำรับ เป็นซิกเนเจอร์ ของร้าน Just Follow The Goat คือกาแฟดำหลากหลายแหล่งปลูกทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่าง โคลัมเบียเมล็ดหลัก เป็นกาแฟที่ ลูกค้า ทุกเพศทุกวัยชื่นชอบ นอกจากนี้ ยังมีกาแฟ รสวานิลลา กาแฟกลิ่นเบอรี่ และ กลิ่นดอกไม้ สำหรับเบเกอรี่ เป็นโฮมเมดพัฒนาสูตรของร้านที่คิดค้นขึ้นเองจากคนที่ทำไม่เป็น อย่างชีสเค้ก ครัวซองต์ แซนวิช ขนมปังอร่อยๆ พร้อมเมนูอาหาร ราเม็งสูตร ซับโปโร ให้เลือก รับประทานอีก มากมาย “ แม้ว่ากาแฟที่ร้าน จะมีราคาที่สูงกว่าร้านอื่น เพราะเราพิถีพิถันคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีตั้งแต่ต้นทาง คั่วเอง ตรวจสอบเอง เราใช้เมล็ดกาแฟเกรดพรีเมียทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมา เราเป็นร้านเบอร์1ใน จ ขอนแก่น และมีลูกค้าจากจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่เข้ามาอุดหนุอย่างสม่ำเสมอ จากการบอกต่อ รีวิว“ กว่า 10 ปี ที่เราสะสมประสบการณ์ด้านกาแฟและเครื่องดื่มจนเป็นผู้นำตลาดใน จ ขอนแก่นและ สร้าง แบรนด์จนเป็นที่รู้จักในวงการกาแฟมาอย่างต่อเนื่องกลุ่มลูกค้าของร้าน คือ ทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น วัยรุ่น หนุ่มสาว วัยทำงาน ฯลฯ “Just Follow TheGoat” คือ ร้าน กาแฟ SpecialtyCoffee และ โรงคั่วกาแฟ ที่ใส่ใจ ทุกขั้นตอนในการผลิตกาแฟ ลูกค้าจึงมั่นใจคุณภาพได้ทุกเวลา “Just FollowTheGoat เป็นร้านคาเฟ่และโรงคั่วกาแฟ ในจ ขอนแก่น ที่จบครบในที่เดียวทั้งกาแฟ เบเกอรี่ และ อาหารโดยในส่วนของรายได้ต่อเดือน ประมาณ 1ล้านบาท หักต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว มีผลกำไร 3แสนบาท และ ยอดขายรวมทั้งในส่วนของการจำหน่ายเมล็ดกาแฟจากโรงคั่วด้วย มีรายได้มากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี นับได้ว่าธุรกิจกาแฟของเราประสบความสำเร็จอย่างสูง แม้ว่าในช่วงที่โควิดระบาดหนัก ช่วงปี2563 ทางร้านก็ไม่ ได้รับผลกระทบ ตรงกันข้าม กลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากช่องทางเดลิเวอรี่“สำหรับมือใหม่ หรือ ผู้ที่กำลังสนใจ เปิดร้านกาแฟอยากให้มีจุดมุ่งหมาย วางโฟกัส ให้ชัดเจน วางแผน ให้ดีก่อนว่าเราจะขายกาแฟใคร กลุ่มลูกค้าคือใคร ทำเลที่ไหน ต้นทุนมีมากน้อย จะขายตลาดแมส หรือ พรีเมี่ยม ควรคิดมีจุดโฟกัสก่อนที่จะมาเรียน ก่อนที่จะเปิดร้านกาแฟ จริง ๆ เพราะตลาดกาแฟยังมีการเติบโต ยังมีโอกาส สำหรับผู้ที่ตั้งใจจริงๆ”นอกจากจำหน่าย กาแฟ เบเกอรี่ และอาหารแล้วร้าน Just Follow TheGoat ยังเปิดคอร์สสอนการเป็นบาริสต้ามืออาชีพให้แก่ผู้มีไฟ สถาบัน Coffee Innovation Center เริ่มตั้งแต่คอร์สบาริสต้าเบื้องต้น องค์ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ความเป็นมาของกาแฟให้เป็นที่รู้จักชนิดของกาแฟประเภทต่างๆ การคั่วกาแฟ ทักษะการชงกาแฟเทคนิคต่างๆ เป็นต้นโดยคอร์สที่เปิดสอน ประกอบไปด้วย Basic Latte art คอร์สสำหรับผู้มีพื้นฐานการชงกาแฟ และการทำฟองนมเน้นถ่ายทอดการทำศิลปะลาเต้อาร์ตอย่างละเอียด คอร์ส Hand Brew Classic คอร์สพื้นฐานการชงกาแฟ Drip โดยกาแฟบด และคอร์ส Moka pot การชงกาแฟสดหม้อต้ม โดยค่าเรียนอยู่ทีคอร์สละ8500 บาท ที่ผ่านมาเราผลิต สร้าง บาริสต้า เป็นเจ้าของร้านกาแฟไปแล้ว มากกว่า 1,000ราย จนถึงทุกวันนี้ มีผู้สนใจเปิดร้านกาแฟ จากทั่วประเทศ ได้มาเข้าคอร์สกับ เร เพราะ ต้องการ มีธุรกิจเป็นของตัวเอง และ หารายได้เสริม สำหรับ ร้าน Just FollowThe Goat The original ตามแพะมาคาเฟ่ ตั้งอยู่ริมบึง หนองหมุ่น ใกล้กองทหารราบที่8 ( ร.8 ) จ.ขอนแก่น