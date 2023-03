พาณิชย์ฯ จัดเต็มปั้น Gen Z เป็น CEO ปูเส้นทางสู่การเป็นแม่ทัพทางการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบัน NEA คิกออฟเปิดโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ปูเส้นทางปั้นแม่ทัพทางการค้าเพื่อบ่มเพาะความรู้และสร้าง Mindset ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี (Gen Z) ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ จากวิทยากรที่เป็น CEO และผู้เชี่ยวชาญซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มากประสบการณ์และประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็นแม่ทัพทางการค้าของประเทศในอนาคต โดยจัดเตรียมสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถทำคะแนนสูงสุด 500 และ 100 อันดับแรก และผู้ที่ทำคะแนนสอบสูงที่สุดของประเทศ หรือ Gen Z Ambassadors





เผยถึงการเข้าโครงการในครั้งนี้ว่าเผยว่าสำหรับโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีเนื้อหาหลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และสามารถตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ รวมถึงโอกาสในการฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการฝึกงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กรมได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์ต่างๆ มาไว้เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมโครงการโดยผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมครบทุกหลักสูตร จะได้รับสิทธิ์ในการทำแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ หากได้คะแนนสอบ 50% ของแบบทดสอบ จะได้รับ e-certificate จากโครงการ- สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรก (Top500) ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่จัดโดยสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ- สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (Top100) จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน โดย P&G และได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสรุปผลโครงการ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และโอกาสในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตรของกรม ได้แก่ True/ Huawei/ Bitkub/ EXIM Bank/ P&G/ iStudio by SPVI/ DHL/ SVOA/ BOL รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก- สำหรับผู้ที่ทำคะแนนสอบสูงที่สุดของประเทศ จะได้รับรางวัล Gen Z Ambassadors พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการให้แก่ CEO Gen Z ในรุ่นต่อๆ ไป อีกทั้งยังได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากพันธมิตรของกรม- สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ต้องการรุกตลาดต่างประเทศ เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 60% สามารถนำ e-certificate ไปสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้สิทธิ์ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือบริการ (Overseas Trade Fair) กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และกิจกรรมนำเสนอผลงาน (Business Pitching) ในต่างประเทศทั่วโลกอย่ารอช้า “ที่สุดของโอกาส ที่สุดแห่งการเป็น CEO อาจเป็นคุณ” กระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าปั้น Gen Z รุ่นที่ 4 สู่การเป็น CEO ตัวจริง ภายใต้โครงการ “From Gen Z to be CEO”ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - มิถุนายน 2566 ได้ที่ https://fromgenztobeceo.com หรือติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/nea.ditp/