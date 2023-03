SUNFORD แบรนด์เครื่องชั่งดิจิทัลอันดับ 1 ของไทย กับก้าวแรกในการสร้างอาณาจักรเทคโนโลยีสุดล้ำ บนโลกเสมือน JAKAVERSE

ทั้งนี้ ในปี 2023 นี้ SUNFORD พัฒนาที่ดินในเฟสแรกจำนวน 200 ไร่ เพื่อเนรมิต The Gravity โปรเจคอาคารสำนักงานใหญ่ของซันฟอร์ดบนโลกเสมือน อาคาร The Gravity ตั้งอยู่บนพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่นขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด ซันฟอร์ดผสานเทคโนโลยีเข้ากับชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติภายในอาคาร The Gravity แบ่งโซนเพื่อรวมรวม จัดแสดงนวัตกรรม ตลอดจนเป็นช่องทางจัดจำหน่าย ในรูปแบบโลกเสมือน ประกอบด้วย โซนแสดงผลิตภัณฑ์ ลานสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด โถงจัดนิทรรศการ หอประชุม Online Auditorium ที่พร้อมมอบข้อมูล ข่าวสาร และความรู้อันเป็นประโยชน์ รวมถึง Mini game และกิจกรรมต่างๆ เพื่อความเพลิดเพลินของคุณนผู้ลงทุนพัฒนาธุรกิจบนโลกเสมือนในกลุ่มต้นน้ำ และมีแผนพัฒนาโปรเจคบนโลกเมตาเวอร์สในระยะยาวร่วมกับ Jakaverse ทั้งนี้ โปรเจคในเฟสแรกดังกล่าวมีแผนจะเปิดตัว อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้