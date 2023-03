เฟ้นหาธุรกิจทั่วไทยพร้อมเป็นมืออาชีพกับหลักสูตร Young Smart Trader Onlineปั้นคนรุ่นใหม่ ยืนหนึ่งธุรกิจออนไลน์

เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้คลี่คลายลง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน แม้ว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติบนพื้นฐานวิถีปกติใหม่ (New Normal) ในแง่มุมของการดำเนินธุรกิจจะเห็นว่าเกิดกลยุทธ์การค้าขายในรูปแบบใหม่ขึ้นมา โดยคนรุ่นใหม่หันเข้ามาสู่เจ้าของธุรกิจมากขึ้น เปรียบเสมือนเป็น ‘มดงาน’ ของประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้า ซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้กำลังไฟแรงและมีไอเดียที่น่าสนใจในการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการที่แปลกใหม่สอดรับกับความต้องการและแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้บริโภค แต่ในหลายครั้งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมื่อพบว่าธุรกิจเหล่านั้นต้องปิดตัวลงไปเพียงเพราะไม่มีทักษะในการบริหารจัดการหรือการสร้างตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อธิบดี กล่าวต่อว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามองเห็นถึงอุปสรรคในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของเจ้าของธุรกิจกลุ่มนี้จึงได้จัด ‘กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Young Smart Trader Online’ ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านการค้าออนไลน์และก้าวสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ โดยกิจกรรมฯ เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการค้ามืออาชีพจำนวน 1,000 รายทั่วประเทศ ด้วยการฟังบรรยายใน 2 หัวข้อหลักคือ 1) Starting Your Social Commerce Journey by Digital Mindset for Entrepreneur เรียนรู้การปรับตัวจากการทำตลาดแบบ Offline สู่ Online สร้างยอดขายที่มากขึ้น เข้าใจความหมายของการตลาด การสื่อสารบนโลกออนไลน์ และ 2) Landscape of Social Commerce and Why Social Commerce Is a Must for Entrepreneur ทำความรู้จักระบบ e-Marketplace และ Social Commerce Platform เทคนิคซื้อขายสินค้าบนช่องทางโซเชียลมีเดีย และกรณีศึกษาจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ”“จากนั้นกิจกรรมจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นโดยคัดเลือกธุรกิจจำนวน 300 รายเพื่อลงมือปฏิบัติจริง (Workshop) ต่อยอดการขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ และคัดเลือกธุรกิจที่พร้อมพัฒนาต่อไปจำนวน 80 ราย เพื่อรับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ จนกระทั่งได้สุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพจำนวน 5 ราย ซึ่งจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และศึกษาดูงาน ณ Lazada แพลตฟอร์มชอปปิ้งออนไลน์ระดับโลกและบริษัท Wisesight ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียตัวช่วยสำคัญในการวางแผนธุรกิจออนไลน์”“โอกาสนี้ขอเชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีอายุ 18-40 ปีเข้าร่วมกิจกรรม Young Smart Trader Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-9 มีนาคม 2566 ผ่านทาง www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา ทั้งนี้ กิจกรรมฯ มีกำหนดจัดครอบคลุมธุรกิจทั่วประเทศจำนวน 5 ครั้ง แบ่งเป็น รูปแบบออนไลน์ 4 ครั้ง ได้แก่ ภาคกลาง วันที่ 10 มีนาคม 2566, ภาคเหนือ วันที่ 17 มีนาคม 2566, ภาคอีสาน วันที่ 27 มีนาคม 2566 และ ภาคใต้ วันที่ 28 มีนาคม 2566 และกำหนดจัดแบบออฟไลน์ 1 ครั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 5960” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย