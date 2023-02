เติมฝันนักอ่าน สู่ แพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์ เปิดตัวปีแรกฟันรายได้ กว่า 40 ล้านบาท

ประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือ เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มวรรณออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2561 ผ่านมาถึงวันนี้ ผ่านมา 5 ปี การเติบโตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายได้ปีแรกของการทำแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์ 40 ล้านบาท ในแต่ละปีมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในปีที่ 2 และ 3 มีรายได้ปีละ 80 ล้าน และ 90 ล้านบาทตามลำดับ และในปีนี้ 2566 ตั้งเป้าอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 50% เพราะเป็นปีแรกที่เตรียมประกาศลงสนามบุกตลาดต่างประเทศ“ผมได้เริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์ มาตั้งแต่ปี 2561 จุดเริ่มต้นมาจากส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านนวนิยาย และรู้สึกว่าทำไมนวนิยายที่เราอ่าน นักเขียนเค้าไม่เขียนต่อให้จบ หรือไม่ก็เลิกเขียนไปกลางคัน แต่เข้าใจได้ว่า นักเขียนเหล่านั้นที่ไม่เขียนต่อ เพราะรายได้จากการเป็นนักเขียนมันอาจจะไม่มากพอที่จะทำให้นักเขียนเหล่านั้นเขียนต่อ รายได้ที่เข้ามาน้อยมากทำให้เค้าหมดกำลังใจ เราเข้าใจคำว่า “นักเขียนไส้แห้ง”เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเหล่านั้นไม่เขียนต่อ ตอนนั้นผมอายุน้อยยังเรียนหนังสือ ไม่มีทุนที่จะมาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยให้นักเขียนมีรายได้ และได้เห็นงานเขียนดีๆ ผลงานของคนไทย แต่ทุกอย่างช่วงนั้น ออนไลน์ยังไม่ได้บูมมากเหมือนขนาดนี้ด้วย”หลังจากที่ได้มาดูแลกิจการของครอบครัว เริ่มมีรายได้ในตอนนั้น ความฝันที่จะทำแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้สานต่อและเป็นความจริงขึ้นมา ด้วยเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้น 4-5 ล้านบาท เปิดรับนักเขียนนำผลงานมาลงในแพลตฟอร์ม และส่วนหนึ่งเป็นนวนิยาย การ์ตูนที่แปลมาจากนักเขียนที่มืชื่อเสียงจากต่างประเทศโดยการซื้อลิขสิทธิ์มา ส่วนรายได้มาจากคนอ่าน ซึ่งใช้การเติมเงินออนไลน์ “คุณจรัญพัฒน์” เรียกว่า การเติมเงินกำลังใจให้นักเขียน ซึ่งมี 2 แบบ แบบแรก คือ จ่ายแบบอ่านต่อครั้ง และการจ่ายเป็นแบบรายเดือน รายได้ส่วนหนึ่งให้กับนักเขียน ปัจจุบันนักเขียน นำผลงานมาลงในแพลตฟอร์มมากกว่า 10,000 ชิ้นงาน และนักเขียนที่สามารถสร้างรายได้ 5-10% มีรายได้หลักหมื่น และหลักแสนต่อเดือน และเป็นรายได้ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องกล่าวว่า นอกจากแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์ GLORY มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ New Line Business ล่าสุดได้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Startup-SME ใหม่ๆ เพิ่มอีก 3-4 บริษัท และยังอยู่ระหว่างการศึกษาและมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้เพื่อการต่อยอดธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่ New Line Business ใหม่ๆ ในอนาคตคือการเปิดตัวเกมออนไลน์ ซึ่งจะเป็นเกมแนว MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) หรือเกม RPG แบบออนไลน์ที่มีผู้เล่นจำนวนมาก ผ่านช่องทาง Mobile Application ทั้งใน iOS และ Android โดยคาดว่าภายในปี 2566 จะมีรายได้จากเกมดังกล่าวที่ประมาณ 10-20 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประเมินแบบ Medium Case (ประเมินแบบกลางๆ) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมองว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ยังมีโอกาสเติบโต อีกมาก เนื่องจากเกมออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมความบันเทิงของเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ที่มีโทรศัพย์มือถือใช้ทุกคน และสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายมากขณะเดียวกัน บริษัทฯยังมีการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โดยหลักๆ ยังคงมุ่งเน้นการเข้าลงทุน ในกลุ่มธุรกิจ Startup-SME ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการต่อยอดการลงทุนทางธุรกิจให้กับ GLORY ในอนาคต ซึ่โดยบริษัทฯมีความสนใจลงทุนที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ส่วนมูลค่าการลงทุนจะขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัททั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปี 2565 -2567)โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนรวม ประมาณ 100-200 ล้านบาท ในส่วนของแหล่งเงินทุนบริษัทฯ ยังคงมีเพียงพอในการใช้เข้าลงทุนตามแผนที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกระแสเงินสดในมือมากกว่า 100 ล้านบาท จะรองรับการขยายเข้าลงทุนได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯมองโอกาสลงทุนในกลุ่ม Start-up นอกจากเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการขยายการเติบโตในอนาคตด้วย“หลังจากที่บริษัทฯเข้าไปลงทุนในกลุ่ม Start-up 3 บริษัทในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา อาทิ บริษัท INFINITY TO INFINITY (INFINITY) ดำเนินธุรกิจ Cyber Security ครบวงจร, บริษัท ดีดี-ทวินวัน จํากัด (DD II) ดำเนินธุรกิจ Healthcare & Lifestyle Business และ บริษัท พิกเซล่า ออฟฟิเชียล จำกัด (PIXELA) ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณา สร้างสรรค์และพัฒนา Virtual Influencer หรือ V-Tuber นั้น “GLORY” จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้และกำไร แบบเต็มๆจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นของทั้ง 3 บริษัท ตั้งแต่ครึ่งปีแรก2566 นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผักดันให้ผลประกอบการของบริษัทฯเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้”ส่วนธุรกิจหลัก (Core Business) จำหน่ายงานประเภทวรรณกรรมออนไลน์นั้นกล่าวว่า ในปี 2566 จะมีการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของนิยาย และการ์ตูน โดยในปีนี้บริษัทฯ จะเน้นทำตลาดในการ์ตูนมากขึ้น จากเดิมที่เน้นวรรณกรรมประเภทนิยายเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯโดยจะเริ่มจากการแปลนิยายของคนไทย ที่บริษัทฯได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นภาษาอังกฤษก่อน หลังจากนั้นจะต่อยอดไปยังภาษาอื่นๆ สำหรับตลาดอีบุ๊ก (E-Book) ในประเทศไทยเติบโตประมาณ 14% ต่อปี และยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเชื่อว่าธุรกิจหลักจะยังคงเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ขณะที่เราเองก็ไม่ได้มุ่งขยายตลาดภายในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีแผนขยายไปยังตลาดต่างประเทศด้วย อีกทั้ง เรายังมีแผนขยายไปยังกลุ่มการ์ตูนมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับคุณอ่านด้วย นอกจากนี้นอกจากนี้ในปีนี้เราจะมีการเปิดตัวเกม ซึ่งถือเป็น New Line Business ของ GLORY ด้วย ดังนั้น เราจึงเชื่อว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน” นายจรัญพัฒณ์ กล่าวทิ้งท้าย