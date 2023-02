พีเอ็มจี เตรียมจัด Big Event 4 ครั้ง เพื่อ SMEs ทุกเซกเมนต์

จำกัด กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2566 ว่า "ปีนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสสำหรับ SMEs อย่างแท้จริง พีเอ็มจีฯ จึงเตรียมจัดบิ๊กอีเว้นท์ใหญ่ตลอดปี ปักธงกระตุ้นเศรษฐกิจทุกไตรมาส ด้วยงาน Smart SME EXPO 2023 และ งานมหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ ถึง 3 ครั้ง” ประเดิมงานแรกของปีด้วย มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ ครั้งที่ 12 เซ็นทรัลบางนา เดือนมีนาคมนี้ ที่จัดเต็มกองทัพแฟรนไชส์สัญจรกว่า 60 ธุรกิจ มาให้เลือกลงทุนในราคาพิเศษ ต่อด้วยงาน Smart SME EXPO 2023 ระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2566 อิมแพ็คเมืองทองธานี งานแสดงธุรกิจและแฟรนไชส์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี กว่า 250 ธุรกิจ เต็มพื้นที่หมื่นตารางเมตรส่วนในครึ่งปีหลังก็จะมีอีก 2 งาน คือ มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่ 13 เซ็นทรัล เวสต์เกต เดือนกันยายน และ มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่ 14 เซ็นทรัล พระราม 2 เดือนธันวาคม นอกจากการปูพรมสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปีแล้ว ยังมีการสร้าง SMEs รายใหม่ และการยกระดับธุรกิจอย่างต่อเนื่องปีนี้ พีเอ็มจี อคาเดมี มีการจัดอบรมถึง 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรของสถาบัน 3 หลักสูตร ได้แก่ Chain Store Management& Franchise System โตคูณร้อยด้วยระบบแฟรนไชส์, Branding Recipe หลักสูตรสร้างและวิเคราะห์แบรนด์แบบเจาะลึก และ Value Up ค้นหาคุณค่า เพิ่มมูลค่าธุรกิจ Value Up เป็นหลักสูตรที่ พีเอ็มจีฯ พัฒนาขึ้นมาใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน โดย คุณ โอฬาร วีระนนท์ และ คุณรพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร่วมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน อาทิ คุณมงคล ลีลาธรรม อดีต ประธานกรรมการบริหาร สสว. , คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริษัท พีเอ็มจีฯ, ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ที่ปรึกษาหลักสูตรเป็นต้นเนื่องจากเห็นว่าโลกธุรกิจในทุกวันนี้เปลี่ยนไป SMEs เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ เช่นเดียวกับ Start Up ที่สามารถเริ่มต้น และ เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจากสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว ยังมีกลุ่มนักลงทุน หรือ บริษัทโฮลดิ้งคอมปานีรายใหญ่ ที่ให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจ SMEs และ และ แฟรนไชส์ เหล่านี้อีกมากปัญหาก็คือ SMEs ดาวรุ่งเหล่านี้ ยังค้นหาคุณค่าของตัวเองไม่พบ และ ประเมินมูลค่าธุรกิจแท้จริงของตนเองไม่ได้ จึงเป็นเรื่องใหม่ที่ SMEs ควรต้องเรียนรู้ อีก 2 หลักสูตร เป็นการพัฒนาร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ Lotus Smart SME By PMG ACADEMY หลักสูตรยกระดับคู่ค้าด้วยมาตรฐานแฟรนไชส์ ซึ่งจะจัดทั้งหมด 4 รุ่น และ กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เกิดขึ้นได้เพราะแรงสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ และ เอกชนมากมาย อาทิ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปี 2566 นี้ พีเอ็มจีฯ จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทย รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวและเติบโตอีกครั้งหลังเผชิญภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และ โควิด-19สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมออกบูธในงานอีเว้นท์ต่างๆ ของทางพีเอ็มจีฯ หรือสนใจลงทะเบียนคอร์สเรียนเสริมศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 094-915-4624