เปิดแผนยุทธศาสตร์ สอวช. 5 ทิศทางขับเคลื่อนประเทศ ด้วย อววน. สู่เป้าหมาย...ประเทศพัฒนาแล้วภายใน ปี’80

ในปีที่ผ่านมา สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการทำนโยบายสำคัญ ขับเคลื่อนการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบ อววน. ให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ด้วยหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการฟื้นฟู และนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2580 ให้ได้เปิดเผยว่า สอวช. ดำเนินการ 5 ทิศทางหลัก คือ ทิศทางแรก ยกระดับประเทศไทยให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยใช้ 2 มาตรการหลักคือ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Driven Enterprise (IDE) โดยเน้นการพัฒนามาตรการและกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจนวัตกรรม สู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่านกลไกสำคัญคือ การส่งเสริมการจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย ร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมและ Deep-tech Startups รวมถึงการปลดล็อกให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์การมหาชนในกระทรวง อว. ให้สามารถร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมได้จริง อีกหนึ่งกลไกคือ” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมให้สามารถขยายการผลิตและส่งสินค้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ความเชี่ยวชาญเดิมของอุทยานวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาเพิ่มเติม เพิ่มกลไกด้านการผลิตและตลาด เชื่อมโยงกับผู้ผลิตและผู้กระจายสินค้าในพื้นที่ นอกจาก นี้ยังได้สร้างต้นแบบเครือข่ายที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจนวัตกรรมและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงตลาดโลกได้ พร้อมทั้งออกแบบมาตรการการลงทุนของภาครัฐเพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดอีกมาตรการคือ การเตรียมความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อความพร้อมเป็นหัวรถจักรชุด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คือสาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ อาทิ มุ่งเน้น อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต หรือ Future Food ของไทย ผลิตอาหารฟังก์ชั่น หรือ Functional ingredients ที่ได้มาตรฐานสากลและแข่งขันได้ในระดับโลก อีกสาขาคือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานนวัตกรรมโดยส่งเสริมให้ไทยเป็นฮับ Creative Content ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน และสาขายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง หรือ EV Conversion แก้ปัญหาพลังงานและเร่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เป็นต้น. ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า ในปี 2566 สอวช. จะเน้นการออกแบบกลไกสนับสนุนการยกสถานะทางสังคมของคนหรือครัวเรือน ในประชากรฐานราก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชน ให้มีหลักประกันโอกาสทางการศึกษาและเข้าสู่เส้นทางอาชีพ โดยการพัฒนา Inclusive Higher Education Platform เพื่อให้มีโอกาสใช้ประโยชน์ หรือ เข้าถึงอุดมศึกษาที่เหมาะสม อีกกลุ่มคือ คนวัยทำงาน ให้เข้าถึงตำแหน่งงานทักษะกลาง-สูง เน้นยกระดับศักยภาพแรงงานเชื่อมโยงสู่การจ้างงาน โดยใช้กลไกการพัฒนากำลังคน Reskill/ Upskill Account เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรค่าตอบแทนสูงหรือ Premium Workers รวมทั้งกระตุ้นการจ้างงานแรงงานกลุ่มฐานรากผ่านการอุดหนุนค่าจ้าง ค่าอบรม ร่วมกับภาคเอกชน และกลุ่มสุดท้ายคือ ผู้ประกอบการชุมชน โดย ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการชุมชน สร้างเครือข่ายที่มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ศึกษาแนวทางการขยายพื้นที่ดำเนินงานในระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัด และการติดตามประเมินผลา โดย สอวช. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดการปรับตัวตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและสอดคล้องกับมาตรการของนานาชาติ โดยตั้งเป้าหมายการทำงาน “50% ของบริษัทส่งออกบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)และมีแผนสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)” โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน สร้างเมืองต้นแบบที่ จ.สระบุรี และ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และพื้นที่ EEC คือ จ.ระยอง ให้เป็นจังหวัดต้นแบบที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สร้างระบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่า และสนับสนุนการทำงานของวิสาหกิจชุมชน อีกแนวทางหนึ่งคือ การพัฒนาให้เกิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยในบทบาทผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Service Provider) สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคส่วนต่างๆ โดยใช้ของมหาวิทยาลัยในการลดก๊าซเรือนกระจกภายในมหาวิทยาลัย และขยายการให้บริการ ออกไปสู่สังคมด้วยซึ่ง ดร.กิติพงค์ ให้ความเห็นว่า กำลังคนสมรรถนะสูงในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2562 พบการรายงานเพียง 13.8% ซึ่งยังคงเป็นสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น เพื่อไปสู่เป้าหมายสัดส่วน 25% สอวช. จึงดำเนินการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการออกแบบระบบสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม Upskill/Reskill/New Skill (URN): STEM One Stop Service (STEM-OSS) ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem (EWE) Platform) ที่เป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญด้านกำลังคนสมรรถนะสูง เพื่อต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้จัดทำมาตรการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอกลไกการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศด้วยดร.กิติพงค์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน สอวช. ยังได้ดำเนินการ พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาให้ตอบโจทย์อนาคต โดยสภานโยบายฯ ออกข้อกำหนดว่าด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือ Higher Education Sandbox ให้เป็นระบบและกลไกรองรับสำหรับสนับสนุนการทดลองจัดการศึกษาเชิงนวัตกรรมในระดับอุดมศึกษา ผ่านการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ โดยจะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกำลังคนทักษะสูงในสาขาที่เป็นความต้องการสูงแบบเร่งด่วนของประเทศ และทดลองนำร่องกลไกในรูปแบบ Co-creation ทำงานร่วมกันระหว่างภาคการศึกษา ภาคผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกล่าวว่า ปี 2566 สอวช. จะดำเนินการปฏิรูประบบ อววน. ทั้งในมิติ โครงสร้างของหน่วยงาน ระบบงบประมาณและการประเมินผลนโยบาย โดยได้กำหนดชิ้นงานสำคัญที่จะดำเนินการ คือสุนทรียะ อารยะ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อทำหน้าที่บ่มเพาะวัฒนธรรมไทย ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ศิลปะและการช่างชั้นสูง อนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและรักษารากวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งรวมถึงศิลปะไทย สถาปัตยกรรมไทยและการช่างไทย อาหารไทย ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีไทย และความรู้เกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมไทยทุกมิติ เพื่อสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมไทย บุคลากรด้านศิลปะ สุนทรียะ อารยะ นวัตกรรมและผู้ประกอบการที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางปัญญามาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย เพื่อสร้างสังคมอันดีงามเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ การปรับปรุงมาตรฐาน และการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้สำหรับ มาตรการฟื้นฟูประเทศอย่างเร่งด่วนกล่าวว่า หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมมากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมในภาคการผลิตที่จำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และปรับไปใช้ระบบอัตโนมัติ ส่งผลให้ความต้องการกำลังแรงงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้างต้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบการจ้างงาน ทักษะและสมรรถนะใหม่ที่จำเป็นของแรงงาน การเกิดอาชีพใหม่ รวมถึงตำแหน่งงานบางประเภทจะหายไปหรือมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สอวช. จึงได้ดำเนินงานพัฒนานโยบาย มาตรการและกลไกโดยการใช้ อววน. ครอบคลุมการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ กซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาศูนย์ประสานงานและบริการเบ็ดเสร็จ (STEM One-Stop Service) ภายใต้แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการกำลังคนในรูปแบบต่างๆ และภาคการศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ รวมถึงพัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านสิทธิประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชน ตามมาตรการ Thailand Plus Package เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยร่วมกับกรมสรรพากร จัดให้มีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล 200%สำหรับค่าใช้จ่ายอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่ สอวช. รับรอง และ 150% สำหรับค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่เกิดจากการจ้างงานบุคลากร ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในตำแหน่งที่ สอวช. รับรอง รวมไปถึงการร่วมกับกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบีโอไอ ในการสนับสนุนทางการเงินสำหรับบริษัท Start up ในการอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่กระทรวง อว.ให้การรับรองสูงสุดถึง 100,000 บาท รวม 5 ล้านบาทต่อบริษัท หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างงานบุคลากรทักษะสูง โดยมีวงเงินสนับสนุนนอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 และร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) โดย สอวช. สนับสนุนเครื่องมือและกระบวนการ Policy Design Process เพื่อแปลงวิสัยทัศน์เเละพันธกิจของหน่วยงานให้เป็นนโยบายที่จับต้องได้ผ่านแพลตฟอร์มพัฒนานโยบายนวัตกรรม Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator (THIPA) เป็นแผนที่นำทางในการดำเนินงานที่สอดรับสถานการณ์โลกผลงานชิ้นโบว์แดง..ขับเคลื่อน BCG สู่เวทีเอเปคสอวช. โดยศูนย์คาดการณ์อนาคต ได้ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งต่อมาได้จัดทำโครงการ Circular Economy Technology Foresight ร่วมกับเขตเศรษฐกิจไทเป ชิลี และอินโดนีเซีย โดยได้สำรวจความต้องการและโอกาสทางการตลาดของเทคโนโลยีที่มีความต้องการหรือจำเป็น และประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีและจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับเขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนของภูมิภาคเอเปคโดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Circular Economy Technology Foresight” จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 127 คน จาก 14 เขตเศรษฐกิจในเอเปค และ 5 ประเทศนอกเอเปค โดยผลลัพธ์ที่ได้ถูกนำไปเสนอในเวทีการประชุม Policy Partnership on Science, Technology and Innovation ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย และมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้กับการประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่ง สอวช. ได้มีส่วนในเสนอประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าไปใน Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เป็นกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวว่า ข้อสรุปจากการประชุมเอเปคเห็นตรงกันว่า ควรมีการตั้งเป้าหมายและการดำเนินการในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกันในเขตเศรษฐกิจ ดังนั้นควรจัดกิจกรรมร่วมกันในเรื่องโมเดลธุรกิจใหม่ในภูมิภาค หาแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงพยายามตั้งกองทุนในการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานได้จริง เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ทำให้ทุกเขตเศรษฐกิจสามารถทำเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกันได้ และต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความสำคัญและโอกาสอย่างมาก ประเทศไทยต้องเริ่มขยับตัวให้เร็วขึ้นเพื่อธุรกิจไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโลกสามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มทางธุรกิจรูปแบบใหม่ กฎระเบียบและมาตรฐาน และความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับแผนการดำเนินงานต่อไปนั้น ผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวว่า อยู่ในกระบวนการพัฒนาโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับพันธมิตรที่สำคัญในเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในต่างประเทศ ตลอดจนสร้างช่องทางการได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการ สถานภาพ และศักยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศสมาชิก ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของผู้เล่นในประเทศไทยและเขตเศรษฐกิจเอเปคต่อไป