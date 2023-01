SIAMJNK คลังสินค้ารูปโฉมใหม่ Boutique Warehouse ตอบโจทย์ธุรกิจแบบครบวงจร

เจ้าของอาณาจักรคลังสินค้า มีพื้นที่ให้บริการรวม กว่า 60 ไร่ ครอบคลุมใจกลาง CBD ด้วย 4 ทำเลหลัก สาทร,ราษฏร์บูรณะ,ลาดพร้าว,วิภาวดี- สุทธิสาร และเตรียมเปิดอีกหนึ่งแห่ง พระสมุทรเจดีย์ บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ รองรับการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ ภูมิภาคอาเซียน และขยายตัวของตลาดออนไลน์กล่าวว่า SIAMJNK ทำธุรกิจคลังสินค้าให้เช่ามากว่า 10 ปี โดยเป็นเจ้าแรกของผู้ประกอบการคลังสินค้าให้เช่าในการสร้าง Clubhouse ไว้ในโครงการ ซึ่งได้ให้คำจำกัดความ Clubhouse ครั้งนี้ ว่า Wlubhouse โดยกำหนดเป็นพื้นที่ส่วนกลางริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งได้ออกแบบและนำส่วนที่สวยที่สุดของโครงการเพื่อเติมเต็มการบริการต่อผู้เช่าด้วยวิว Panorama พร้อมพื้นที่จัดสัมนา จัดเลี้ยง ที่สามารรองรับแขกได้ถึง 150 คนและห้องประชุมอีก 2 ห้อง และมีบริการการจัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้เช่าในเรื่องต่างๆ เช่น การลงทุน ภาษี และอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกค้าของเราทุกคนนอกจากนี้ให้เป็นจุดสนใจมี Passion สำหรับพื้นที่นั้น ๆ ที่โครงการได้ตั้งอยู่ โดยทีมสถาปนิกที่ผ่านงานออกแบบ คอนโด-บ้านจัดสรร ของ Developer แนวหน้าของประเทศ มาช่วยออกแบบเพื่อรองรับการเป็น The First Boutique Warehouse in Thailand คลังสินค้าให้เช่าที่ให้มากกว่าสิ่งที่ตลาดให้อยู่ทั้ง Location , Security , Facility และ Passion ซึ่งฉีกกฎของวงการคลังสินค้าให้เช่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสต์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อม ๆ กับการประกาศเป็น Hub Logistic ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไทย“เ” ประธานบริหารฝ่ายการลงทุนย้ำเล่าว่า ทั้งนี้ เราสามารถพูดได้เลยว่า SIAMJNK เป็นรายแรกที่กล้าเปลี่ยนและฉีกภาพจำเดิม ๆ ของคลังสินค้าโดยอาศัยการออกแบบ และเพิ่มเติม Facility ให้มากกว่าที่อื่น โดยฉพาะอย่างยิ่งการทำ Clubhouse ในโครงการซึ่งไม่มีใครทำมาก่อนเป็นการเปลี่ยนภาพจำของคลังสินค้าในรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งทั่วไปในโซน CBD มักเป็นคลังสินค้าเก่าที่มีอายุมาก แต่ SIAMJNK ได้เปลี่ยนคลังสินค้าให้เช่า ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและพัฒนาออกแบบให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าในยุค 2023 ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นคลังสินค้าในรูปแบบแตกต่างออกไปจากแบบเดิม ได้ให้ความสำคัญการออกแบบตกแต่ง การลงทุนต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ที่ผ่านมา SIAMJNK ได้ทุ่มงบการลงทุนไปมากกว่า 2,000 ล้านบาท และการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งมาจากลูกค้าที่มีความหลากหลาย การลงทุนต้องให้ครอบคลุมลูกค้าในทุกกลุ่ม ตั้งแต่วัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ ไปจนถึงของตกแต่งบ้านชิ้นเล็ก ๆ ทางเราก็ให้บริการทั้งหมด บวกกับทำเล ที่เราเลือกอยู่ในกลาง CBD ค่าเช่าที่ดินราคาค่อนข้างสูง เราใช้การเช่าที่ดินแบบระยะยาว 30 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปีในส่วนของกลุ่มลูกค้า เนื่องจาก SIAMJNK ทำธุรกิจคลังสินค้ามากว่า 10 ปี กลุ่มลูกค้ามีทั้ง กเดิมอาจเคยมีคลังสินค้าอยู่ในทำเลในเมือง แต่ในระยะหลังเจ้าของคลังสินค้าเดิมขายพื้นที่ไปทำคอนโดมิเนียม ทำให้กลุ่มนี้ต้องหาเช่าคลังสินค้าใหม่แต่ยังใกล้ทำเลเดิม และกลุ่มที่สอง เป็นที่กำลังเติบโตขึ้นในยุคเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ , เทคโนโลยีดิจิทัล ออนไลน์ และกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้เองเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างเป็นนัยสำคัญ ส่วนกลุ่มที่สามหรือ บริษัทข้ามชาติที่มีความประสงค์จะเจาะพื้นที่ CBD โดยเรามี Service ที่เพิ่มเติมพิเศษและดึงดูดต่อกลุ่มนี้โดยเฉพาะขึ้นมามีพื้นที่สอยตั้งแต่ระดับ 150 – 5,000 ตร.ม. และจะเพิ่มเติมในปลายปี 2566 ในคลังสินค้าใหม่ site พระสมุทรเจดีย์ อีก 50 ยูนิต โดยได้ออกแบบหลังละ 500 ตารางเมตร ซึ่งสามารถปรับให้ใหญ่ขึ้นหรือทำให้เล็กลงได้ตามความต้องการของลูกค้า ส่วนราคาค่าเช่าขึ้นอยู่กับทำเล ซึ่ง SIAMJNK มุ่งเน้นรักษาราคาตลาดในแต่ละทำเล เพราะต้องคำนึงถึงคู่แข่งให้อยู่รอดด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงเพิ่มเติมความสะดวกสบายให้กับผู้เช่าหลาย ๆ อย่างให้ลูกค้ามากกว่าที่อื่น ภายใต้ราคาตลาดในทำเลนั้น ๆท้ายสุดนี้ล่าถึงที่มาของการตัดสินใจมาทำธุรกิจคลังสินค้า ว่า ด้วยระบบโลจิสติกส์ เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศและเป็นสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาประเทศได้มีการพัฒนารูปแบบของ logistic ที่เปลี่ยนไปมากพร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลง Technology ด้วยเช่นกัน ซึ่งตัวที่สำคัญที่สุดในการทำ logistic ก็คือคลังสินค้า ไม่ว่าจะขั้นตอนไหนใน logistic เช่นน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคอุตสาหกรรม logistic มีแนวโน้มในการลดเวลาส่งมอบสินค้าให้ถึงปลายทางนั่นจึงทำให้เราเห็นโอกาสในการพัฒนาคลังสินค้าโซนใจกลางพื้นที่ CBD รวมถึงการที่SIAMJNK อยู่ในธุรกิจคลังสินค้ามามากกว่า 10 ปี จึงทำให้เรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพว่าสามารถตอบสนองช่องว่างที่หายไปของธุรกิจนี้ได้นอกจากที่กล่าวมาเรายังเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ Technology ที่ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีช่องว่างการตลาด อาทิ เช่น การ Work from home หรือการที่ใช้ Technology ในการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา การเปิดพื้นที่ส่วนกลางของคลังสินค้าให้เช่า เป็น Space ให้ลูกค้าสามารถทำงานได้ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เป็นตัวแปรสำคัญ ผู้คนต้องการ Passion ในการทำงาน SIAMJNK จึงได้เข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้