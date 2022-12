สถาบันฯ วิจัยครูอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Computational Thinking พัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ วิจัยครูอาเซียน กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้เรียนรู้ว่าสถานการณ์อัพเดทของโลก มีการที่จะต้องนำเรื่องของการพัฒนา programming thinking ผ่าน programming activities นำเข้าสู่โรงเรียน ไม่ใช่การสอนรายวิชาแบบเดิมอีกต่อไป ทำอย่างไรจะสามารถร้อยเรียง Mathematical thinking โดยใช้ programming activities เข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากจากนั้น Prof. Masami Isoda จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ APEC and SEAMEO frameworks for designing programming activities in classrooms WITHOUT teaching programming language ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ครู นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ช่วงการอบรม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนช่วงที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ problem posing in mathematics classroom for learning visible programming languageช่วงที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ challenge Robot Programming and how to make clear mathematical thinkingซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและคุณครูจากโรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมถึง นักศึกษาฝึกสอน เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ จำนวน 17 คน และ เข้าร่วม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จำนวน 54 คนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ นักศึกษาฝึกสอน และผู้ที่สน ใจ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) รวมถึงได้แลกเปลี่ยน ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีแนวทางในการนำไปจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน และยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับความรู้ รวมถึงทราบทิศทางการศึกษาของโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปปรับใช้ในโรงเรียนต่อไป