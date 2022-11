กรมพัฒน์ฯ นำร้าน Thai SELECT ร่วมงาน ‘The Mall Bangkok Food Expo 2022’โชว์ร้านอาหารไทย รสชาติดั้งเดิม

เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ภาคบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ขานรับพร้อมเร่งส่งเสริมและขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อยกระดับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยไปสู่การขยายตลาดร้านอาหารในประเทศให้กว้างขึ้น รวมถึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดแคมเปญส่งเสริมการขาย การเข้าร่วมงานแสดงหรือจำหน่ายสินค้า และการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT โดยในวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นำร้านอาหาร Thai SELECT จำนวน 6 ร้าน เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายอาหารภายในงาน ‘The Mall Bangkok Food Expo 2022’ ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้ รับทราบ และเห็นถึงศักยภาพของอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECTรองอธิบดี กล่าวต่อว่า กิจกรรม The Mall Bangkok Food Expo 2022 จัดขึ้นพร้อมกัน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 3 สาขา ได้แก่ วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2565 ณ * M Event Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ พบกับร้านแก้วแกงใต้ ร้าน The Waterside at Chesadabodin * Grand Hall เดอะมอลล์ บางแค พบกับร้านครัวชมทะเล ร้านส่งเสริมโภชนา ร้านแก้วแกงใต้ และ วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2565 ณ * Grand Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ พบกับร้าน The Waterside at Chesadabodin ร้านครัวชมทะเล ร้านซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่น และครัวจำแลงแปลงกาย โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้บริโภค ผู้สนใจ และนักชิม มาสัมผัสลิ้มลองรสชาติอาหารไทยแท้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยหลากหลายเมนูจากร้านอาหาร Thai SELECT ภายใต้การส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึง พบกับเชฟฝีมือดี งานดี หลากหลายสไตล์และร้านอาหารนานาชาติที่คัดสรรโดยสถานทูต (Inter Food) และร้านดังระดับตำนานรวมกว่า 150 ร้าน เข้าร่วมภายในงานอีกด้วยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565) มีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่ปี 2561-2564 จำนวน 1,000 ร้าน แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 249 ร้าน ภาคเหนือ 164 ร้าน ภาคกลาง 256 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123 ร้าน ภาคใต้ 153 ร้าน และภาคตะวันออก 55 ร้าน โดยแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ Thai SELECT SIGNATURE จำนวน 11 ร้าน Thai SELECT CLASSIC จำนวน 916 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 73 ร้านสำหรับปี 2565 หลังจากที่เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คาดว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการท่องเที่ยวในประเทศที่ดีขึ้น จะช่วยส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารไทย Thai SELECT ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามมา ตลอดจนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกัน” รองอธิบดี กล่าวทิ้งท้าย