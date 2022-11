“Anywork” แพลตฟอร์มจัดการองค์กรสัญชาติไทยชู 9 ฟีเจอร์เด็ด เข้าใจปัญหาคนทำงาน เปิดตัวครั้งแรกที่ e-Biz Expo 2022

“เอนี่เวิร์ค (Anywork)” เปิดตัวแพลตฟอร์มบริหารจัดการองค์กร ทำงานที่ไหนก็ได้ ที่เข้าใจคนไทยที่สุด โดยถอดบทเรียนจากปัญหาคนทำงานในเมือง ชู 9 ฟีเจอร์เด็ด ครบจบในที่เดียว ช่วยยกระดับองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ในงาน e-Biz Expo 2022 พร้อมเผยผลวิจัยต่างชาติพนักงานเลือกสถานที่ทำงานได้อิสระ (Work from anywhere) เพิ่มประสิทธิภาพงาน 22% ขณะที่องค์กรชั้นนำระดับโลก เช่น Twitter, Facebook, Shopify, Siemens เปิดทางพนักงานเลือกที่ทำงานเองได้

เปิดเผยภายหลังการเสวนาหัวข้อ บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพจริง ต้องทํางานที่ไหนก็ได้ ในงาน e-Biz Expo 2022 ว่า ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาทั่วโลกต้องพบเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อการทำงานขององค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละองค์กรก็จำเป็นต้องให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work from home (WFH) เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ประเทศไทยก็จำเป็นต้องใช้มาตรการดังกล่าวเช่นกัน แต่ปัญหาที่พบคือความพร้อมในการจัดการเนื่องจากเป็นสถานการณ์เร่งด่วน ไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้งาน ทำให้การทำงานแบบ Work from home รู้สึกน่าเบื่อ การสื่อสารผิดพลาด ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อความก้าวหน้าขององค์กรด้วยถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนแล้ว แต่องค์กรชั้นนำระดับโลกหลายๆ แห่ง ก็ยังใช้วิธีการทำงานแบบอิสระ กล่าวคือได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบ Work from Home (WFH) มาเป็น Work from Anywhere (WFA) เช่น Tata Consultancy Services (TCS) ผู้ให้บริการด้านไอทีรายใหญ่ของโลก, Twitter, Facebook, Shopify, Siemens และ State Bank of India แสดงให้เห็นว่าจะต้องมีผลงานอะไรดีๆ ที่ทําให้ผู้บริหารของบริษัทเหล่านี้ตัดสินใจให้อิสระกับพนักงานที่จะทํางานที่ไหนก็ได้ ประกอบกับมีการวิจัยของ Harvard Business Review ที่แสดงให้เห็นประโยชน์ด้านประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการศึกษาในปี 2015 โดย Nicholas Bloom และผู้เขียนร่วมพบว่า เมื่อพนักงานเลือกใช้นโยบาย Work from Anywhere (WFA) ประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น 13% ใน 9 เดือน ต่อมาทางบริษัทให้พนักงานคนเดิมเป็นคนเลือกว่าอยากทํางานแบบไหน ระหว่างออฟฟิศหรือทำงานที่ไหนก็ได้ ซึ่งพนักงานคนดังกล่าวเลือกที่จะทํางานแบบ Work from Anywhere (WFA) ทำให้ประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้นมากถึง 22% แสดงให้เห็นว่าพนักงานควรกําหนดพื้นที่การทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ได้ศึกษาและสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานในช่วง Work from home (WFH) ทำให้ทราบว่ามักมีปัญหางานตกหล่น ตามงานผิดคน พนักงานลาออกบ่อย การทำงานนอกสถานที่มักจะใช้หลากหลายแอพลิเคชั่นในการทำงานร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถมอนิเตอร์ภาพรวมของการทำงานได้ และยังมีปัญหาอื่นๆ เช่น การส่งไฟล์ผิดกลุ่ม สั่งงานพนักงานวันที่ลางาน เชิญประชุมออนไลน์ทับซ้อนกัน ทั้งหมดนี้ล้วนลดคุณภาพของผลงาน เพิ่มอัตราการลาออก ส่งผลกระทบต่อการเติบโตขององค์กร จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “เอนี่เวิร์ค (Anywork)” ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการภายในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีฟีเจอร์ที่สำคัญครบถ้วน จบ ! ในที่เดียว ได้แก่1) TASK LIST ส่งต่องานกันเป็นทีม เช็คความ เคลื่อนไหวได้อย่าง Real Time2) SCHEDULE วางแผนและจัดการงานของตัวเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน3) MEETING สามารถเช็ควัน เวลา และเรื่อง ที่จะประชุมได้อย่างสะดวก4) TEAM แสดงผลการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อลดภาระและกระจายงานได้อย่างทั่วถึง5) REPORT อัพเดทสถานะและรายงานผล ไปยังหัวหน้างานได้6) LEAVE REQUEST ช่วยให้การลางานเป็นเรื่องง่าย ลดปัญหาการถูกสั่งงานและเชิญเข้าประชุมในวันที่ลางาน7) MONITOR เช็คภาพรวมของงาน และบุคคล ในองค์กรได้ทั้งหมด8) CHAT ROOM ห้องสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงาน พูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับงาน สะดวกมีความ เป็นส่วนตัว ไม่ต้องสลับไปใช้แอพฯหรืออุปกรณ์อื่น9) FILE MANAGER จัดเก็บไฟล์ข้อมูลทุกชนิดที่จัดส่งทางระบบ สามารถเปิดดูไฟล์ย้อนหลังได้