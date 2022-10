Griptok ติดหลังมือถือ “ลายสยองขวัญ” ต้อนรับเทศกาลฮัลโลวีน

เล่าว่า เนื่องด้วยบริษัทฯรับออกแบบ ผลิตและจำหน่ายสินค้าของพรีเมี่ยมในช่วงเทศกาลอยู่แล้ว และปีนี้ 2565 เป็นปีแรกที่บริษัทฯได้ออกแบบ Griptok ที่ติดด้านหลังมือถือมาขายในธีมของฮัลโลวีน ซึ่งได้คัดเลือกแบบที่เชื่อว่าจะต้องโดนใจ มาให้เลือกมากถึง 6 คอลเลคชั่น โดยลูกค้าสามารถซื้อแจกเป็นของพรีเมี่ยมหรือซื้อใช้เองเพื่อร่วมเทศกาลสนุกๆ ในวันดังกล่าวโดยกลุ่มลูกค้า Gป ปีนี้ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจต้องการมีสินค้าแบรนด์ของตัวเองเพื่อนำไปจำหน่ายในช่วงเทศกาลไม่เฉพาะฮัลโลวีน เทศกาลอื่นๆ ก็สามารถมาปรึกษาและร่วมกันออกแบบ เพื่อจะได้สินค้าที่เป็นแบบและแบรนด์ของตัวเองไปจำหน่ายหารายได้เสริมระหว่างเรียนได้ โดยสั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้นขึ้นไป ราคาชิ้นละ 45 บาททั้งนี้บอกเล่าถึงเหตุผลที่ทำไม เธอและคนอื่นๆ ต้องการผลิตสินค้าขายในช่วงฮัลโลวีนผ่านมุมมองตนเอง และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำสินค้าขายในช่วงเทศกาล ประการแรก ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรมีความเป็นสากล ทันสมัย และฮัลโลวีนมีเรื่องราวที่สามารถผูกกับแบรนด์และตัวสินค้าได้และที่เลือกผลิต Griptok เพราะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และในยุคนี้ทุกคนต้องมีโทรศัพท์มือถือ การออกแบบสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการขตลาดอยู่แล้วทำให้ขายได้ง่าย"สำหรับเทศกาลฮัลโลวีนเป็นเทศกาลที่มีกลุ่มวัยรุ่นเข้าร่วมมากที่สุด ดังนั้น สินค้าที่ผลิตออกมาขายในช่วงฮัลโลวีนต้องออกแบบมาเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ พอถึงใกล้ๆวันฮัลโลวีน ทุกคนเริ่มมองหาสินค้าเกี่ยวกับฮัลโลวีนมาอวดและสนุกๆกันกับเพื่อน จนกลายเป็นแฟชั่นที่น้องๆทุกคนจะต้องมี และเป็นโอกาสของผู้ผลิตออกแบบสินค้าที่จะออกแบบสินค้ามาให้โดนใจคนกลุ่มวัยรุ่น และยังเป็นโอกาสของน้องๆ ที่กำลังมองหาสินค้าที่เป็นแบรนด์และแบบของตัวเอง สามารถปรึกษากับทีมงานของเราได้"ทั้งนี้ง ลูกค้าที่ซื้อไปก็จะรู้สึกภูมิใจกับสินค้าชิ้นนั้นๆเวลานำไปใช้ก็ได้อวดเพื่อน เพราะไม่มีขายในท้องตลาด ไม่สามารถซื้อได้ทั่วไป ทำให้การตัดสินใจซื้อมันก็ง่ายขึ้นและเจ้าของแบรนด์สามารถตั้งราคาขายได้เอง แต่ถ้าไปรับสินค้าที่ขายทั่วไปในท้องตลาดมาขาย ก็จะโดนตัดราคาจากคู่แข่งได้เช่น Coco , Hotel Transylvania , The Addams Family , Monster House , The Nightmare Before Christmas เป็นต้นเช่น ผีกระสือ ผีกระหัง ผีปอป ผีกุมาร ซึ่งแนวคิดการออกแบบลายผีไทย ให้เข้ากับงานฮัลโลวีน ที่ถึงแม้ฮาลาวีน จะได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ แต่การนำแนวคิดผีไทยมาใส่ในดีไซน์ทำให้ช่วยเพิ่มการจดจำได้ และดูแปลกออกไปจากสินค้าที่เห็นในท้องตลาด และเช่น กระเทียม ผ้ายันต์ ของขลัง ฟักทอง แม่มด ปราสาท โรงศพ มัมมี่ เป็นต้นาเริ่มมาจากเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา เดิมผลิตสินค้าพรีเมี่ยมทำจากพลาสติก แต่พอมาวันหนึ่งลูกค้าถามมาว่าเรามีสินค้าที่ไม่ได้ผลิตจากพลาสติกไหม เพราะต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้องหันมาออกแบบสินค้าจากถุงผ้าแทน แต่ด้วยเป็นองค์กรเล็กการเปลี่ยนไลน์การผลิตมาทำถุงผ้าถ้าทำโรงงานต้องใช้ทุนสูง โดยหาทางออกด้วยการหาคนที่เป็นกลุ่มแม่บ้าน ที่ทำงานอยู่กับบ้านเลี้ยงลูก ได้สร้างอาชีพให้เค้าด้วย และเราก็ได้ถุงผ้ามานำเสนอลูกค้าด้วย ทุกวันนี้ กลุ่มแม่บ้านในชุมชนประชาอุทิศ มีรายได้เพิ่มขึ้นมาช่วยจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่งจากการเย็บถุงผ้าของเราอย่างไรก็ดี ในธุรกิจผลิตสินค้าพรีเมี่ยม มีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เราต้องหากลยุทธ์ ทำอย่างไรมัดใจลูกค้าให้ยังคงเลือกใช้บริการกับเรา โดยที่ไม่ต้องลงไปเล่นในเรื่องของราคา โดยเริ่มจากไม่ได้ขายแค่สินค้าน และเหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กรหลังจากปรับการทำงานมาเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่แค่ขายสินค้าและจบทำให้แม้ว่าเราจะเจอคู่แข่งตลาดจีนขายสินค้าราคาถูกกว่า แต่ลูกค้ายังคงเลือกใช้บริการกับเรา มาจนถึงทุกวันนี้