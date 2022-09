NIA ปั้น Startup Thailand Marketplace ปี 3 ส่ง 30 ไอเดีย ป้อนตลาดสตาร์ทอัป

สำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA’ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศสตาร์อัพของประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ ‘Startup Thailand Marketplace’ เป็นปีที่ 3 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยในการสร้างตลาดใหม่ และทำให้พวกเขามีพื้นที่ในการเข้าถึงลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าแบบ B2B หรือ B2C ได้ง่ายขึ้น

ในรูปแบบการช่วยประชาสัมพันธ์สตาร์ทอัพให้เป็นที่รู้จัก ผ่าน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) รายการไลฟ์สัมภาษณ์สด Startup Marketplace is Live Now ผ่านแพลตฟอร์มของ Influencer ชื่อดังต่างๆ 2) จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำสตาร์ทอัพแต่ละราย เพื่อขยายช่องทางโปรโมทผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ Startup Thailand (Facebook และ Youtube) 3) จัดทำบทความเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ - เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ และทำให้สตาร์ทอัพรายนั้นๆ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นตลอด 2 ปีที่ผ่านมามีสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand Marketplace กว่า 200 ราย โดยจากผลการดำเนินงานทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 10-20% และขยายตลาดคิดเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท ถึงแม้ว่าในปี 2565 ประเทศไทยได้มีการเปิดประเทศและเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหลังจากหยุดชะงักมาเป็นเวลากว่า 2 ปี NIA ยังคงสานต่อโครงการ Startup Thailand Marketplace เป็นปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้สตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหน้าใหม่, สตาร์ทอัพด้าน Deep Tech เทคโนโลยีเชิงลึก นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศในอนาคตรวมถึงสตาร์ทอัพที่พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุน ให้สตาร์ทอัพเหล่านั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและเป็นการสร้างเสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง โดยได้ส่ง 30 ไอเดียสตาร์ทอัพ ขึ้นเผยแพร่ผ่านช่องยูทูปของ Startup Thailand บนเพลย์ลิสต์ Startup Founder ด้วยคลิปสัมภาษณ์ 30 ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพชั้นนำ (Startup Founder) ที่มากด้วยประสบการณ์และสามารถนำพาธุรกิจฝ่าวิกฤตต่างๆ มาได้ เพื่อเล่าถึงวิสัยทัศน์ มุมมองและแรงบันดาลใจ อาทิ สตาร์ทอัพรุ่นใหญ่อย่าง Builk One Group ผู้บริการพัฒนาซอฟท์แวร์และให้บริการ e-commerce ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ที่มีจุดมุ่งหมายว่าจะพัฒนาวงการก่อสร้างให้ดีขึ้น หรือในกลุ่ม HealthTech อย่าง Agnos ที่ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยวิเคราะห์อาการป่วย วิเคราะห์โรค คัดกรองและให้คำแนะนำก่อนที่จะไปพบแพทย์ และ Smile Migraine ที่สร้างชุมชมของผู้ป่วยโรคไมเกรน ให้ได้รับคำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ และช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยโรคปวดหัวไมเกรนต้องต่อสู้กับโรคอย่างโดดเดี่ยว และกลุ่ม Business Service อย่าง EzyGas ที่พัฒนาระบบจัดการร้านแก๊ส เพื่อให้ทุกอย่างง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ Loops แพลตฟอร์มบริการจัดหารถโดยสารหลังงานคอนเสิร์ต เพื่อช่วยให้การกลับบ้านหลังจากงานคอนเสิร์ตนั้นสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ยังมีสตาร์ทอัพในกลุ่มการเกษตรไม่ว่าจะเป็น Farmbook และ Happy Grocer ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้ซื้อกับผู้ขายได้ สร้างตลาดและช่องทางการขาย สร้างเครื่องมือที่สะดวกสบายให้เกษตรกร หรือ Techmorrow ที่ใช้เทคโนโลยี deep tech อย่าง AI และ IoT มาใช้เพื่อคอย Monitor พฤติกรรมการทำการเกษตรของเกษตรกร ควบคู่ไปกับปัจจัยต่างๆ เช่น แสงแดด ความชื้น ปริมาณฝน เพื่อนำไปประมวลผลและสามารถสั่งงานได้แบบอัตโนมัติ รวมไปถึงสตาร์ทอัพกลุ่มอื่นๆอีกทั้งยังมีโมเดลเศรษฐกิจ “BCG” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็ได้มีสตาร์ทอัพหลายๆ รายก็นำแนวคิด Circular Economy มาปรับใช้ในธุรกิจ อาทิ MoreLoop สตาร์ทอัพที่แก้ปัญหาผ้าค้างสต็อค และตอบโจทย์คนที่ต้องการผ้าลักษณะที่ต้องการในราคาที่รับได้ รวมถึงสนับสนุนความยั่งยืนอีกด้วย หรือ B.S.N.Life ที่พัฒนา Keah Spa Gel เจลทาแก้ปวดที่พัฒนาจากของเหลือทิ้งอย่าง “ไขมันจระเข้น้ำจืด” ที่เป็นภาระของผู้ประกอบการในการกำจัดอย่างถูกต้อง และ All About Extract ที่ส่งเสริมความยั่งยืน ด้วยการนำกากใยของมัลเบอร์รี่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมาสกัด เพื่อลดต้นทุนการจัดการปัญหาขยะเช่นกันทั้งหมดคือความมุ่งมั่นของ NIA ที่อยากจะช่วยขยายช่องทางการตลาดให้แก่สตาร์ทอัพ เชื่อมโยงตลาดสตาร์ทอัพไทย สู่การเติบโตในตลาดสากล รวมทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเติมเชื้อไฟในการทำธุรกิจให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยนักลงทุน สตาร์ทอัพ ผู้บริโภคและผู้ที่สนใจ สามารถรับชมทั้ง 30 คลิปได้ผ่านช่องยูทูปของ Startup Thailand ใน Playlist: Startup Founder 2022