เริ่มแล้ววันแรก! PET EXPO CHAMPIONSHIP 2022 กับเหล่าสัตว์เลี้ยงนานาชนิดกว่า 200 บูธ

เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับงาน PET EXPO CHAMPIONSHIP 2022 ครั้งที่ 4 งานแสดงสินค้า บริการ และกิจกรรมการแข่งขันสำหรับสัตว์เลี้ยง และผู้รักสัตว์เลี้ยง จัดเต็มกับกิจกรรมมากมายเอาใจคนรักน้องหมาน้องแมว พร้อมชมเกมการแข่งขันสุดคิ้วท์ของเหล่าผองเพื่อนตัวน้อย และพลาดไม่ได้กับการประกวดแมวเบงกอล, การประกวดแมว Fun Show, การประกวดกระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ และไฮไลท์การประกวดกิ้งก่าเบี้ยดดราก้อน ครั้งแรกในประเทศไทย ส่งท้ายด้วยการขนทัพสินค้าและบริการมากมายกว่า 200 บูธมาให้เลือกช้อปตลอด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 กันยายน 2565 นี้ ที่ไบเทค บางนา คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท

เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Mission Impossible : ภารกิจลับสี่ขาป่วนเมือง” โดยเหล่าเพื่อนรักแสนรู้พร้อมแล้วที่จะกลับมาปลดปล่อยพลังความน่ารักกันอีกครั้ง หลังจากต้องพักการจัดงานไป 2 ปี เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง จนสามารถกลับมาจัดงานได้ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ คาดว่า จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทที่เข้าร่วมแสดงงาน รวมทั้งส่งเสริมทัศนคติและความเข้าใจพื้นฐานในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีคุณภาพ ที่สำคัญภายในงานยังมีการนำเสนอกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้รักสัตว์เลี้ยงต่างๆ โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ เช่น การแข่งขัน Dog Agility ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมสำหรับน้องหมาที่เต็มไปด้วยความสนุก พร้อมสอดแทรกด้วยเทคนิคการฝึกน้องหมาในรูปแบบต่างๆ ส่วนความยากง่ายมีตั้งแต่ระดับเบบี๋ ไปจนถึงระดับแอดวานซ์ นับเป็นเวทีแห่งโอกาสที่ให้น้องหมาได้แสดงความสามารถ ผ่านกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านอุปกรณ์แห่งเดียวในประเทศไทย เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ให้ร่วมสนุก อาทิ High Jump หรือการแข่งขันกระโดดสูงสำหรับน้องหมา ซึ่งเป็นการฝึกทักษะสำคัญเพื่อสร้างความฟิต เสริมสุขภาพของเพื่อนรักให้ฟิตปั๋ง แข็งแรง เช่นเดียวกับกิจกรรม Zig Zag นับเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชม เพราะเป็นการวัดความสามารถของเพื่อนตัวน้อย ในการแข่งขันด้วยอุปกรณ์ซิกแซกสำหรับสุนัข ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลอีกมากมายพร้อมกันนี้ในงาน PET EXPO CHAMPIONSHIP 2022 ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหาลายอย่าง เช่น โซนกระต่าย และหนูเควี่ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ามาชมความน่ารักของกระต่ายสายพันธุ์ Red New Zealand มีขนหนาสีแดงเพลิงสวยงาม ลักษณะตัวอวบอ้วน มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง และคอสั้น น้ำหนัก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5 กิโลกรัม พร้อมชมการประกวดกระต่าย และหนูเควี่ สำหรับบรีดเดอร์หน้าใหม่มาตรฐาน American Rabbit Breeders Association : ARBA ขณะที่ โซนสัตว์พิเศษ (Exotic Pet) โซนนี้ ผู้จัดงานได้รวบรวมสัตว์พิเศษชนิดต่างๆ มากมายมาให้ชื่นชม อาทิ Albino Coati Mundi Ringed Tail, Meerkat, Bush Baby, Woma Python, Anary Sand Boa, Stripe Sand Boa, Jackson Chameleon, Bearded Dragon, Biak Green Tree Monitor เป็นต้นขณะเดียวกันยังมีการประกวดสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ เพื่อสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมชมงานได้มีส่วนร่วมกับเวทีสำคัญของเหล่าเพื่อนตัวน้อยๆ โดยการประกวดสัตว์เลี้ยงจะเริ่มกันตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 คือ การประกวดแมว Fun Show by FFC เวลา 11.30 – 17.00 น. บริเวณ Exotic Petวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 มีการประกวดแมวเบงกอล Show by TBC เวลา 11.30 – 17.00 น. บริเวณ Exotic Pet และการประกวดกระต่ายสายพันธุ์ Netherland Dwarf Speciality, Holland Lop Speciality และ Cavy Local เวลา 12.00 น. – 17.00 น. บริเวณ Rabbit & Cavy Zoneวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 มีการประกวดกิ้งก่า Bearded Dragon เป็นครั้งแรก ในประเทศไทย เวลา 11.30 – 17.30 น. บริเวณ Exotic Pet และการประกวดกระต่าย และหนูเควี่ทุกสายพันธุ์ เวลา 12.00 – 17.00 น. บริเวณ Rabbit & Cavy Zoneนอกจากนี้ใครที่เป็นสายช้อปไม่ควรพลาด เพราะภายในงานได้รวบรวมสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ กว่า 200 บูธ อาทิ อาหาร และขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยง, เวชภัณฑ์ อาหารเสริม, แชมพูและผลิตภัณฑ์บำรุงขน, อุปกรณ์ตัดแต่งขน, เสื้อผ้าและเครื่องประดับ, อุปกรณ์และของเล่นพัฒนาทักษะ, โรงพยาบาลสำหรับสัตว์, โซนแมว, โซนกระต่าย และหนูเควี่, รวมทั้งยังมีมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์, โรงแรมที่รับสัตว์เลี้ยง บริการสัตว์เลี้ยง และ Food Zone ที่รวบรวมอาหารอร่อยๆ ไว้รอต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมงานด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน PET EXPO CHAMPIONSHIP 2022 ได้ตลอด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 กันยายน 2565 นี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคโดยสามารถติดตามข่าวสาร และดูรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.petexpothailand.net หรือ เฟซบุ๊ก Petexpoclub หรือช่องทางทวิตเตอร์ @PetexpoclubTH1 หรือแอดไลน์เพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวของงานและโปรโมชั่นเด็ดๆ ได้ที่ @petexpoclub